Ουκρανικά μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα (drones) στοίχισαν τη ζωή σε πέντε ανθρώπους, ανάμεσά τους ένα παιδί, στην πόλη Ροστόφ επί του Ντον, στη νότια Ρωσία, σε νυχτερινή επίθεση, δήλωσε σήμερα ο περιφερειακός κυβερνήτης Γιούρι Σλιούσαρ προσθέτοντας ότι προκλήθηκαν ζημιές σε πολυκατοικίες, αποθήκες και ένα καταφύγιο αστέγων.

Ο Σλιούσαρ δήλωσε ότι οι δυνάμεις αντιαεροπορικής άμυνας κατέρριψαν περίπου 50 ουκρανικά drones στην περιφέρειά του και ότι το Κίεβο έθεσε ως στόχο τις πόλεις του Ροστόφ και του Ταγκανρόγκ καθώς και τέσσερις επαρχίες της περιοχής.

Οκτώ άνθρωποι τραυματίστηκαν στο Ροστόφ, ένας εκ των οποίων είναι σε κρίσιμη κατάσταση, δήλωσε ο ίδιος σε ανακοίνωση. Στο λιμάνι Ταγκανρόγκ, που βρίσκεται στην Αζοφική Θάλασσα και φιλοξενεί διάφορες βιομηχανικές εγκαταστάσεις και έναν τερματικό σταθμό σιτηρών, ο ίδιος δήλωσε ότι προκλήθηκαν ζημιές σε αυτοματοποιημένη εγκατάσταση παραγωγής.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

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