Ο Υπουργός Εξωτερικών, Γιώργος Γεραπετρίτης, θα πραγματοποιήσει αύριο, Παρασκευή 19 Ιουνίου, επίσκεψη στο Σεράγεβο, στο πλαίσιο περιοδείας του στα Δυτικά Βαλκάνια.
Ειδικότερα στις 10:30 π.μ. θα συναντηθεί με τον Υπουργό Εξωτερικών της Βοσνίας και Ερζεγοβίνης, Elmedin Konaković, ενώ θα ακολουθήσουν διευρυμένες συνομιλίες μεταξύ των δύο αντιπροσωπειών. Στις 11:45 π.μ. οι δύο Υπουργοί Εξωτερικών θα προβούν σε κοινές δηλώσεις προς τον Τύπο.
Κατά την παραμονή του στο Σεράγεβο, ο κ. Γεραπετρίτης θα έχει επίσης συνάντηση με τον Γενικό Γραμματέα του Περιφερειακού Συμβουλίου Συνεργασίας (RCC), Amer Kapetanović.
Στη συνέχεια, ο Υπουργός Εξωτερικών θα μεταβεί στην Ποντγκόριτσα, όπου στις 3:00 μ.μ. θα συναντηθεί με τον Αντιπρόεδρο της Κυβέρνησης και Υπουργό Εξωτερικών του Μαυροβουνίου, Ervin Ibrahimović.
Μετά τη συνάντηση θα πραγματοποιηθούν διευρυμένες συνομιλίες μεταξύ των δύο αντιπροσωπειών, ενώ στις 5:00 μ.μ. οι δύο Υπουργοί Εξωτερικών θα προχωρήσουν σε κοινές δηλώσεις προς τον Τύπο.
Κατά την επίσκεψή του στην πρωτεύουσα του Μαυροβουνίου, ο κ. Γεραπετρίτης θα γίνει επίσης δεκτός από τον Πρωθυπουργό της χώρας, Milojko Spajić.
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