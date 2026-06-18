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Με αναφορές για το drone στη Λευκάδα η συνάντηση Μητσοτάκη- Ζελένσκι στις Βρυξέλλες

Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης συναντήθηκε με τον Πρόεδρο της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, πριν από τη Σύνοδο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου στις Βρυξέλλες

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Βρυξέλλες: Με αναφορές για το drone στη Λευκάδα η συνάντηση Μητσοτάκη- Ζελένσκι

Με τον Πρόεδρο της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, συναντήθηκε πριν από την έναρξη της Συνόδου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου στις Βρυξέλλες, ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης.

Κυβερνητικές πηγές αναφέρουν ότι, κατά τη διάρκεια της συνάντησης, συζητήθηκαν οι τελευταίες εξελίξεις στην Ουκρανία.

Ο πρωθυπουργός επανέλαβε τη σταθερή στήριξη της Ελλάδας στην Ουκρανία για να αντιμετωπίσει τη ρωσική επιθετικότητα. Υπογράμμισε, ωστόσο, ότι πρέπει να αποφευχθεί η διάχυση των επιχειρήσεων πέραν της εμπολέμου ζώνης και έκανε ιδιαίτερη αναφορά στο περιστατικό με το ουκρανικό drone στη Λευκάδα.

Τέλος, συζητήθηκε η προοπτική της αμυντικής συνεργασίας Ελλάδας-Ουκρανίας.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

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TAGS: Κυριάκος Μητσοτάκης Βρυξέλλες Ουκρανία Ελλάδα διπλωματία
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