Γάζα: Επίθεση έξω από σχολείο της UNRWA στην Ντέιρ αλ Μπάλαχ

Επίθεση σημειώθηκε στην Ντέιρ αλ Μπάλαχ, στο κεντρικό τμήμα της Λωρίδας της Γάζας, με στόχο ομάδα αμάχων που βρίσκονταν μπροστά από σχολείο της UNRWA, όπου έχουν βρει καταφύγιο εκτοπισμένοι Παλαιστίνιοι.

Οι τραυματίες μεταφέρθηκαν σε νοσοκομεία της περιοχής. Ανάμεσά τους βρίσκεται και ένας άνδρας σε αναπηρικό αμαξίδιο, ο οποίος είχε ήδη υποστεί ακρωτηριασμό και των δύο ποδιών του έπειτα από προηγούμενο ισραηλινό αεροπορικό πλήγμα.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, παρά το γεγονός ότι βρίσκεται σε ισχύ συμφωνία κατάπαυσης του πυρός, οι ισραηλινές δυνάμεις συνεχίζουν να εξαπολύουν επιθέσεις σε διάφορες περιοχές της πολιορκημένης Λωρίδας της Γάζας.

Όπως επισημαίνεται, ιδιαίτερη ανησυχία προκαλεί στους Παλαιστινίους το γεγονός ότι τα πλήγματα πραγματοποιούνται χωρίς προηγούμενη προειδοποίηση και πλήττουν, στις περισσότερες περιπτώσεις, πυκνοκατοικημένες περιοχές.

Πηγή: skai.gr

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