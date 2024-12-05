«Ο ΣΥΡΙΖΑ- ΠΣ θα ασκεί τεκμηριωμένη και δυναμική αντιπολίτευση και θα συμβάλει, ώστε να υπάρχει μία εναλλακτική προγραμματική προοδευτική πρόταση για να αλλάξει η σημερινή κυβέρνηση», ανέφερε ο πρόεδρος του κόμματος Σωκράτης Φάμελλος ξεκινώντας την ομιλία του στη Βουλή.

Άσκησε κριτική στο συναινετικό κλίμα που επικράτησε στη χθεσινή συνάντηση Μητσοτάκη-Ανδρουλάκη και έκανε έκκληση στο ΠΑΣΟΚ για συνεργασίες προκειμένου να ανατραπεί η κυβέρνηση Μητσοτάκη.

Σημείωσε ότι η πρώτη του τοποθέτηση στη Βουλή ως πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, «υποδηλώνει πρώτα και πάνω από όλα την ταυτοτική σχέση που έχει το κόμμα μας με τις ανάγκες και τα συμφέροντα του κόσμου της εργασίας. Και ως ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ οφείλουμε να αναδείξουμε τις αξίες της ταυτότητάς μας, που σκιάστηκαν το τελευταίο διάστημα».

Ακολούθως επιτέθηκε στον πρωθυπουργό λέγοντας: «Εδώ και 5 χρόνια λειτουργεί σαν οδοστρωτήρας εις βάρος των δικαιωμάτων των εργαζομένων. Συστηματικά προωθεί ένα μοντέλο φθηνής και ελαστικής εργασίας χωρίς δικαιώματα. Ο εργαζόμενος καταλήγει μόνος και χωρίς καμία στήριξη στη δυστοπία που του επιφυλάσσει ο κύριος Μητσοτάκης».

Υποστήριξε ότι το μοντέλο αυτό είναι αντιπαραγωγικό, καθώς «τα ποιοτικά και ανταγωνιστικά προϊόντα δεν βγαίνουν από φτηνούς αλλά από καλούς εργαζόμενους και ερευνητές. Και αυτούς τους διώχνετε στο εξωτερικό. Αλλά και γιατί οι μισθοί φτώχειας και η ανασφάλεια εργασίας τροφοδοτούν και τη μετανάστευση και το δημογραφικό πρόβλημα της χώρας και είναι νάρκη για το μέλλον των παιδιών της Ελλάδας».

Επανέλαβε ότι «η Ελλάδα βρίσκεται στις τελευταίες θέσεις όσον αφορά τις αμοιβές. Στην τελευταία όσον αφορά την αγοραστική δύναμη του ωρομισθίου. Και στις δύο τελευταίες στην αγοραστική δύναμη των πολιτών. Η πολιτική σας οδηγεί ακριβώς στον πολλαπλασιασμό των εργαζομένων φτωχών. Είστε η κυβέρνηση των φτωχών εργαζομένων και των πλούσιων καρτέλ!»

Κατηγόρησε την κυβέρνηση ότι «Ακόμα και την ευρωπαϊκή οδηγία που συζητάμε την παραχαράσσετε. Γιατί η Οδηγία έχει ως στόχο το 80% των εργαζομένων να έχουν συλλογικές συμβάσεις. Και εσείς με το νομοθέτημα αυτό αναβάλετε αυτό το σχέδιο και αποτρέπετε και τις διαπραγματεύσεις και τις συλλογικές συμβάσεις. Αυτό νομοθετείτε σήμερα. Γιατί συνειδητή σας επιλογή να είναι και ευάλωτοι και υποαμοιβόμενοι οι εργαζόμενοι. Εφαρμόζετε μνημόνιο, ενώ η χώρα είναι εκτός μνημονιακής εποπτείας από το 2018».

Συμπυκνώνοντας υποστήριξε:

Η υποχρέωση της οδηγίας για ποσοστό κάλυψης εργαζομένων στο 80% παραπέμπεται στις καλένδες. Η χώρα ως προς τις Συλλογικές Συμβάσεις θα συνεχίζει να είναι ευρωπαϊκή εξαίρεση. Με αλγόριθμο δικής σας έμπνευσης υπολογίζεται ένας κατώτατος μισθός στο όριο της εξαθλίωσης και μάλιστα ΜΕΤΑ την περίοδο της κυβέρνησής σας! Και μέχρι τότε αποκλείονται οι κοινωνικοί εταίροι από τον καθορισμό του κατώτατου μισθού. Οι επιχειρήσεις θα παραβιάζουν συστηματικά τις προβλέψεις γιατί δεν υπάρχει ισχυρός ελεγκτικός μηχανισμός. Οι ευέλικτες μορφές εργασίας θα ακυρώνουν στην πράξη τον κατώτατο μισθό, αφού προβλέπουν πολύ χαμηλότερες αποδοχές». Συνεχίζοντας ανέφερε τις προτάσεις του ΣΥΡΙΖΑ: «Η δική μας πρόταση είναι ότι η εργασία αποτελεί παραγωγική δύναμη. Και απαιτείται:

'Αμεση αύξηση των μισθών με προώθηση των Συλλογικών Συμβάσεων Εργασίας και γενναία αύξηση του κατώτατου

Κατοχύρωση εργασιακών και συνδικαλιστικών δικαιωμάτων

Διασφάλιση μισθών αξιοπρεπούς διαβίωσης

Επανίδρυση ΣΕΠΕ

Σταδιακή εφαρμογή του 35ωρου, χωρίς μείωση των αποδοχών

Καταπολέμηση ελαστικών εργασιακών σχέσεων και ανεργίας»

Ανέφερε όμως και τα πεδία διαφοροποίησης από το ΠΑΣΟΚ:

1. Η αργοπορημένη πρότασή σας για τις τράπεζες είναι ένα χάδι στα υπερκέρδη, δεν θα ιδρώσει το αυτί τους… Η δική μας που μπορεί να καταλήγει και σε 10πλάσια έσοδα, λειτουργεί και αποτρεπτικά για το μέλλον. Με το ύψος της φορολόγησης που προτείνετε θα συνεχίσουν να κερδοσκοπούν.

2. Αλλά εμείς παράλληλα έχουμε προτείνει και ένα ταμείο εγγυοδοσίας, που με την ομπρέλα της αναπτυξιακής τράπεζας θα χρηματοδοτεί νέα καινοτόμα επιχειρηματικότητα ή φθηνή στέγη».

Kλείνοντας σχολίασε την συνάντηση Μητσοτάκη - Ανδρουλάκη: «Δεν μπορώ να μην σχολιάσω ότι με ξένισε το κλίμα στη συνάντηση των κ.κ. Μητσοτάκη Ανδρουλάκη. Λες και οι υποκλοπές δεν έγιναν ποτέ... Αλήθεια, τόσο γρήγορα ξεχάσατε το μεγαλύτερο σκάνδαλο της Μεταπολίτευσης; Προετοιμάζεται μία συναίνεση. Εμείς λέμε ναι σε προοδευτικές συνεργασίες για ανατροπή της κυβέρνησης.

Η χώρα και η κοινωνία δεν χρειάζονται μια συναινετική και βολική αντιπολίτευση απέναντι σε αυτήν την κυβέρνηση της ΝΔ, δεν χρειάζεται αντιπολίτευση που θα χορέψει ταγκό με την κυβέρνηση, αλλά ισχυρή αντιπολίτευση. Όπως ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ που θα υπερασπιστεί την κοινωνία απέναντι στην κυβέρνηση. Ένας ισχυρός ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ δεν θα είναι ποτέ βολική αντιπολίτευση σε μία δεξιά αντιλαϊκή κυβέρνηση, που πλήττει ανεπανόρθωτα την κοινωνία και κυβερνάει με το ρουσφέτι, τους ημέτερους, την προπαγάνδα και τον αυταρχισμό, τσαλακώνοντας το Σύνταγμα όποτε δεν τη βολεύει».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

