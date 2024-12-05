Μητσοτάκης: Δεν μας ικανοποιεί η αντίδραση τραπεζών, σύντομα κυβερνητική παρέμβαση - Τολμηρή τομή το ν/σ για τον κατώτατο μισθό

Παρέμβαση από την κυβέρνηση σύντομα για τις τράπεζες με στόχο την ανακούφιση των καταναλωτών και των καταθετών, προανήγγειλε ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, μιλώντας για το νομοσχέδιο που καθορίζει τον κατώτατο μισθό στη Βουλή το απόγευμα της Πέμπτης. Ο πρωθυπουργός αποχώρησε από την Ολομέλεια μετά την ομιλία του, λόγω όξυνσης της κρίσης που έχει στη μέση του υπέστη.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης τόνισε στην ομιλία του ότι πυροτεχνήματα όπως η έκτακτη φορολόγηση των τραπεζών, δεν πρόκειται να επιλύσουν τα ζητήματα αυτά.

«Υπάρχουν ζητήματα, όσον αφορά στη λειτουργία του τραπεζικού συστήματος, που χρήζουν αντιμετώπισης, όπως οι υψηλές προμήθειες, τα χαμηλά επιτόκια στις καταθέσεις, τα στεγαστικά δάνεια, που δεν δίνονται με τον καλύτερο ρυθμό, αλλά και ακίνητα που ακόμη δεν έχουν εκποιήσει προκειμένου να μπουν στην αγορά. Έχουμε ζητήσει από τις τράπεζες να αντιδράσουν, δεν μας έχει ικανοποιήσει η αντίδραση τους και πολύ σύντομα να αναμένετε παρεμβάσεις από την κυβέρνηση, που θα αντιμετωπίζουν τα συγκεκριμένα προβλήματα. Αλλά ας είμαστε ρεαλιστές, σε αυτή τη συγκυρία, πυροτεχνήματα, όπως η έκτακτη φορολόγηση δεν θα δώσουν απάντηση στα προβλήματα, που αντιμετωπίζουν οι πολίτες», είπε ο πρωθυπουργός.

«Το νομοσχέδιο το οποίο συζητούμε σήμερα μπορεί να έχει τον χαρακτήρα μιας τεχνικής προσαρμογής σε μια ευρωπαϊκή οδηγία. Πιστεύουμε όμως ότι αποτελεί μια πολύ σημαντική αλλαγή στην αγορά εργασίας και μια τολμηρή θα έλεγα, τομή στην εξέλιξη της» ανέφερε αρχικά ο πρωθυπουργός και πρόσθεσε πως από το 2027 και μετά θα ακολουθεί ανοδική και μόνο πορεία.

Ο ίδιος σημείωσε επίσης ότι το με το συγκεκριμένο νομοσχέδιο «κλείνει οριστικά μία πολύ δύσκολη εποχή για τη χώρα μας, αυτή των περικοπών σε μισθούς και συντάξεις. Συνεπώς με το συγκεκριμένο νομοσχέδιο ο κατώτατος μισθός θα αποτελέσει την απαρχή ενός ανοδικού κύκλου επαγγελματικής και προσωπικής προκοπής».

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης τόνισε πως το νομοσχέδιο καθιερώνει δύο αρχές:

Ο κατώτατος μισθός δεν μπορεί να μειώνεται μόνο να αυξάνεται Το ακριβές ύψος της αύξησης θα καθορίζεται από έναν αντικειμενικό μηχανισμό

Ο πρωθυπουργός επανέλαβε ότι έως το 2019 ο κατώτατος μισθός στην Ελλάδα ήταν 650 και την τελευταία πενταετία αυξήθηκε στα 830, συμπαρασύροντας προς τα πάνω, τις τριετίες και τα επιδόματα που συνδέονται με αυτόν.

«Η Ελλάδα είναι στην 11η θέση στην Ευρώπη», τόνισε ο πρωθυπουργός υπενθυμίζοντας τη δέσμευση της κυβέρνησης να φτάσει ο κατώτατος στα 950 ευρώ και ο μέσος μισθός στα 1500.

«Πρόκειται για στόχο που όχι μόνο θα πετύχουμε αλλά θα ξεπεράσουμε κιόλας», επεσήμανε.

«Οι πολιτικές αύξησης των εισοδημάτων και στήριξης των χαμηλόμισθων έχουν φέρει αποτελέσματα, ενώ αποτελούν τη μόνη πραγματική απάντηση στην ακρίβεια», διεμήνυσε ο πρωθυπουργός.

Επίσης για τις προτάσεις του ΠΑΣΟΚ περί μείωσης του ΦΠΑ σε βασικά προϊόντα, ο Κυριάκος Μητσοτάκης επικαλέστηκε το παράδειγμα της Ισπανίας και τόνισε χαρακτηριστικά ότι «η μείωση του ΦΠΑ οδήγησε σε πρόσκαιρη μείωση των τιμών, αλλά σωρευτικά οδήγησε τελικώς σε μεγαλύτερες αυξήσεις από τις αντίστοιχες στη χώρας μας όπου ο ΦΠΑ είναι υψηλότερος».

Ο πρωθυπουργός τόνισε επίσης ότι «ο δημόσιος διάλογος δεν έχει περιθώριο για ακοστολόγητες υποσχέσεις» καθώς και ότι «δεν μπορούν να ανοίγουν συζητήσεις ή να υπάρχουν κρυφές ατζέντες για αυξήσεις φόρων, όπως το έκανε τις προάλλες βουλευτής σας, κύριε Ανδρουλάκη»

Αναλυτικά οι δηλώσεις του πρωθυπουργού:

«Με θεμέλιο τον τρόπο καθορισμού του κατώτατου μισθού, τη βάση δηλαδή των αποδοχών που στο εξής από το 2027 και μετά, για να ακριβολογώ, θα ακολουθούν μόνο ανοδική πορεία, στηριγμένες μάλιστα σε ένα αντικειμενικό σύστημα υπολογισμού που θα καλύπτει τον ετήσιο πληθωρισμό, αλλά θα λαμβάνει προφανώς υπόψη και την παραγωγικότητα της ελληνικής οικονομίας.

Ουσιαστικά το νομοσχέδιο αυτό κλείνει οριστικά μια πολύ δύσκολη εποχή για τη χώρα την εποχή των περικοπών σε μισθούς και συντάξεις και κάνει ένα σημαντικό βήμα ώστε η βασική αμοιβή, ο κατώτατος μισθός, να μην συνιστά απλώς ένα μέσο επιβίωσης, αλλά την αρχή ενός ανοδικού κύκλου επαγγελματικής και ατομικής προκοπής.

Γιατί, ας μη γελιόμαστε, από την αρχή της οικονομικής κρίσης, χιλιάδες νεοεισερχόμενοι στην αγορά εργασίας ήταν από τις πιο αδικημένες κοινωνικά κατηγορίες. Γι’ αυτό άλλωστε και η βελτίωση της θέσης τους ήταν και παραμένει προτεραιότητά μας.

Να θυμίσω στα έδρανα της αντιπολίτευσης και ειδικά στον ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος κυβερνούσε έως το 2019, ότι ο κατώτατος μισθός στην Ελλάδα, όταν μας εμπιστεύτηκε για πρώτη φορά ο ελληνικός λαός, ήταν 650 ευρώ την τελευταία 5ετία. Το ποσό αυτό έχει αυξηθεί στα 830 ευρώ. Συμπαρασύροντας προς τα πάνω προφανώς και τις τριετίες και τα πολλά επιδόματα, τα οποία συνδέονται με αυτόν και όχι μόνο αυτό.

Η κυβέρνηση δεσμεύθηκε πριν από τις εκλογές του 2023 ότι ο κατώτατος μισθός το 2027 θα φτάσει τα 950 ευρώ. Και αυτή τη δέσμευσή μας θα την τηρήσουμε στο ακέραιο. Μιλάμε για μια συνολική αύξηση 46%.

Και βέβαια εκφράσαμε το 2023 την προσδοκία μας ότι οι συνολικές μας πολιτικές θα οδηγήσουν και στην αύξηση του μέσου μισθού από λίγο παραπάνω από 1.000 ευρώ που ήταν το 2019, στα 1500 ευρώ.

Και εκτιμώ ότι τον στόχο αυτόν όχι μόνο θα τον πετύχουμε, αλλά θα τον ξεπεράσουμε κιόλας.

Και θα ήταν καλό στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, επειδή πολλές φορές γίνονται συγκρίσεις με άλλες ευρωπαϊκές χώρες, οι οποίες δεν στηρίζονται σε αντικειμενικά δεδομένα, να συμφωνήσουμε τουλάχιστον ότι αυτή είναι η εικόνα.

Το λέω, κύριε Ανδρουλάκη και υπόλοιποι πολιτικοί αρχηγοί, για το τι συμβαίνει με τον κατώτατο μισθό στη χώρα μας σε σχέση με όλες τις άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Η Ελλάδα είναι στην 11η θέση στην Ευρώπη. Δεν είμαστε τελευταίοι στην Ευρώπη, όπως συχνά ισχυρίζονται κάποιοι.

Καταθέτω λοιπόν το σχετικό πίνακα στα πρακτικά και αυτό και αυτό καταδεικνύει ότι οι πολιτικές αύξησης του κατώτατου μισθού και στήριξης των πιο αδύναμων εργαζομένων έχουν επιφέρει ουσιαστικά αποτελέσματα και ως προς τα συγκριτικά στοιχεία σε σχέση με τις υπόλοιπες ευρωπαϊκές χώρες.

Όμως, για να μπορεί αυτή η διαρκής αναβάθμιση του εισοδήματος και πέραν του 2027 να μπορεί να συνεχίζεται το παρόν νομοσχέδιο καθιερώνει δύο απλές αρχές.

Ο κατώτατος μισθός στη χώρα μας δεν μπορεί να μειώνεται παρά μόνο να αυξάνεται.

Και δεύτερον, ότι το ακριβές ύψος της αύξησης θα καθορίζεται από έναν αντικειμενικό μηχανισμό, ο οποίος θα συμπεριλαμβάνει δύο και πάλι αντικειμενικούς δείκτες.

Ποιοι είναι αυτοί; Η ανάπτυξη και η παραγωγικότητα της οικονομίας. Και η ετήσια πορεία του πληθωρισμού.

Γιατί προφανώς νομίζω ότι θα συμφωνήσουμε ότι αν ο κατώτατος μισθός αυξάνεται με ρυθμούς μεγαλύτερους, πολύ μεγαλύτερους από αυτή τη φόρμουλα, όπως ενδεχομένως κάποιοι να εισηγούνται ότι αυτό δεν θα ήταν μια πολιτική επιλογή ανώδυνη για την ανταγωνιστικότητα της ελληνικής οικονομίας.

Διότι δεν μπορούμε να βλέπουμε μόνο την αύξηση του μισθού ως ένα σημαντικό εργαλείο βελτίωσης του εισοδήματος των ασθενέστερων εργαζομένων. Πρέπει να λαμβάνουμε υπόψη και τις πραγματικές αντοχές των επιχειρήσεων.

Και επειδή μέχρι σήμερα η ελληνική οικονομία έχει αποδείξει ότι μπορεί να δημιουργεί θέσεις εργασίας, να αποκλιμακώνεται η ανεργία, η οποία ειρήσθω εν παρόδω έφτασε σχεδόν στο 9% από πάνω από 17% που ήταν όταν ήρθαμε στα πράγματα, αυξάνοντας ταυτόχρονα τον κατώτατο μισθό. Είναι πολύ σημαντικό αυτό το μείγμα πολιτικής να μπορεί να συνεχιστεί.

Και βέβαια θέλω να τονίσω ότι δεν λαμβάνουμε υπόψη το συνολικό πληθωρισμό στον αλγόριθμο καθορισμού του κατώτατου μισθού, αλλά ένα υποσύνολο του. Συγκεκριμένα τις μεταβολές του δείκτη τιμών στο 20% της χαμηλότερης εισοδηματικής κλίμακας.

Κατά την άποψή μας αυτή η πολιτική, η πολιτική της διαρκούς στήριξης των εισοδημάτων των πολιτών, ώστε να έχουμε αυξήσεις στους πραγματικούς μισθούς, είναι και η μόνη πολιτική η οποία απαντά ριζικά στο πρόβλημα της ακρίβειας.

Είναι μια απειλή που ξέρουμε καλά όχι μόνο στην Ελλάδα, η οποία όμως έχει και το πρόσθετο βάρος να πρέπει να διαχειριστεί τα απόνερα μιας πολυετούς κρίσης, αλλά και σε πολλές άλλες χώρες, στον κόσμο είναι μια απειλή.

Ο πληθωρισμός που αυτή τη στιγμή δοκιμάζει ειδικά τα ασθενέστερα νοικοκυριά και αναφέρομαι όχι στον πληθωρισμό πια, τον ετήσιο, αλλά στο συσσωρευμένο πληθωρισμό μιας τριετίας κατά συνέπεια, ακόμα και αν ελεγχθούν αυτές οι αυξήσεις των τιμών, γιατί βρισκόμαστε πια σε ένα περιβάλλον όπου ο πληθωρισμός πια πέφτει. Θα χρειαστεί κάποιος χρόνος έως ότου επανέλθει η ισορροπία ανάμεσα στην αξία των προϊόντων και στην πραγματική αγοραστική δύναμη του καταναλωτή.

Άλλες λύσεις δεν υπάρχουν.

Και τουλάχιστον επειδή πολύς λόγος έχει γίνει τελευταία, για την ακρίβεια, ας αναγνωρίζουμε και τις θετικές ειδήσεις όταν αυτές αποτυπώνονται από τα επίσημα στατιστικά στοιχεία. Και σύμφωνα με τις τελευταίες ανακοινώσεις του Ινστιτούτου Έρευνας Λιανεμπορίου Καταναλωτικών Αγαθών, τον τελευταίο μήνα είχαμε μείωση, αποπληθωρισμό, δηλαδή 0,72 % στις αλυσίδες σούπερ μάρκετ.

Είναι μια πρώτη θετική ένδειξη ότι οι πολιτικές τις οποίες έχουμε ακολουθήσει, ειδικά όταν πρόκειται για βασικά αγαθά, τα οποία καταναλώνουν σε μεγαλύτερο ποσοστό τα ασθενέστερα νοικοκυριά, ότι οι πολιτικές αυτές αρχίζουν να έχουν αποτελέσματα. Και βέβαια, κύριε Ανδρουλάκη, είχαμε την ευκαιρία και χθες να συζητήσουμε την πρότασή σας, την οποία επαναλαμβάνετε για τη μείωση του ΦΠΑ στα βασικά αγαθά.

Και θα ήθελα με την ευκαιρία αυτή να επαναλάβω αυτό το οποίο σας είπα και χθες και να καταθέσω και στα πρακτικά τα σχετικά στοιχεία από την Ισπανία, όπου φάνηκε ξεκάθαρα ότι η μείωση του ΦΠΑ οδήγησε σε μία πρόσκαιρη μείωση των τιμών, πλην όμως σωρευτικά οι τιμές σε βασικά καταναλωτικά αγαθά αυξήθηκαν περισσότερο.

Στην Ισπανία, με χαμηλότερο συντελεστή ΦΠΑ από ό, τι στην Ελλάδα. Κρατήστε τα σχετικά στοιχεία και αν έχετε την καλοσύνη, μελετήστε τα.

Διότι αυτό το οποίο έχει ενδιαφέρον εν προκειμένω είναι ότι για συγκεκριμένα προϊόντα τα άλευρα ας πούμε στην Ισπανία, είχαν για κάποιο διάστημα μηδενικό συντελεστή ΦΠΑ, παρουσίασαν συνολική αύξηση τιμής στα τρία χρόνια 30%, ενώ μόλις 17% στην Ελλάδα. Στο γάλα η αύξηση έφτασε το 36%, ενώ στην Ελλάδα ήταν 15,8%.

Αυτό τελικά αποδεικνύει ότι τέτοιες ενέργειες δεν ευνοούν τους καταναλωτές, ευνοούν μόνο τους μεσάζοντες και υπάρχει και βέβαια κάτι ακόμα το οποίο θα έπρεπε να το γνωρίζετε και από την περίοδο που ήσασταν στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, ότι δεν μπορεί να γίνει μείωση του ΦΠΑ τμηματική σε ορισμένα μόνο προϊόντα. Δεν μπορείτε δηλαδή να κατεβάσετε το ΦΠΑ κατά 2% σε ορισμένες κατηγορίες προϊόντων μόνο από το 24%.

Διότι αυτό είναι κάτι το οποίο απαγορεύεται από την οδηγία 2006 και το 112 μετά την τελευταία τροποποίηση. Μπορείτε να κατεβάσετε κύριε Ανδρουλάκη, προϊόντα στη χαμηλότερη κατηγορία ΦΠΑ. Βεβαίως το έχουμε κάνει και εμείς.

Αλλά αυτό το οποίο δεν μπορείτε να κάνετε είναι να πάρετε κάποια προϊόντα και να τα πάτε από το 24 στο 22%. Απαγορεύεται ρητά από την Ευρωπαϊκή Οδηγία (…)

Δεν θα αναφερθώ άλλο στο νομοσχέδιο, διότι σε αυτό υπήρχε εκτενής αναφορά από τον Υπουργό.

Θα επαναλάβω όμως και σήμερα στην Ολομέλεια ότι ο δημόσιος διάλογος δεν έχει περιθώριο για κοστολογεί τα συνθήματα και πολύ περισσότερο δεν είναι και σωστό.

Δεν είναι δυνατόν να ανοίγουν πάλι κάποιες κρυφές ατζέντες περί επιβολής νέων φόρων και αυξήσεις συντελεστών, όπως άκουσα πρόσφατα να εισηγείται κάποιος βουλευτής σας, κύριε Ανδρουλάκη.

Επίσης, επιτρέψτε μου να κάνω και μια παρέμβαση για το ζήτημα των τραπεζών, διότι άκουσα και πάλι να επαναλαμβάνετε τη θέση σας για έκτακτη φορολόγηση των τραπεζών. Και θα ήθελα και από το βήμα της Βουλής να δώσω μια απάντηση για το ζήτημα αυτό.

Πράγματι υπάρχουν ζητήματα όσον αφορά τη λειτουργία του τραπεζικού συστήματος, ζητήματα ουσιαστικά τα οποία χρήζουν αντιμετώπισης, υψηλές προμήθειες, χαμηλά επιτόκια στις καταθέσεις, δάνεια στεγαστικά τα οποία δεν δίνονται με τον κατάλληλο ρυθμό. Ακίνητα τα οποία διαθέτουν οι τράπεζες τα οποία δεν έχουν ακόμα εκποιήσει, προκειμένου να αυξηθεί η προσφορά τους στην αγορά εργασίας. Για όλα αυτά τα ζητήματα έχουμε ζητήσει από τις τράπεζες να αντιδράσουν. Η αντίδρασή τους μέχρι στιγμής δεν μας ικανοποιεί.

Κατά συνέπεια, να αναμένετε πολύ σύντομα παρεμβάσεις από την κυβέρνηση που θα αντιμετωπίσουν την ουσία αυτών των προβλημάτων (…)

Πυροτεχνήματα όπως η έκτακτη φορολόγηση των τραπεζών δεν θα δώσουν απάντηση στα προβλήματα τα οποία αντιμετωπίζουν οι πολίτες. Αν ένας πολίτης για παράδειγμα, έχει σήμερα ζήτημα με τη χορήγηση ενός στεγαστικού δανείου, η έκτακτη φορολόγηση δεν θα απαντήσει στο ζήτημα αυτό.

Γι’ αυτό και θα κάνετε λίγη υπομονή να ακούσετε τις συγκεκριμένες προτάσεις της κυβέρνησης για τα ζητήματα αυτά, ώστε να μπορέσουν να αντιληφθούν και οι τράπεζες ότι με τον ένα ή τον άλλο τρόπο θα επιτελέσουν τελικά το χρέος τους απέναντι στην ελληνική κοινωνία.

Να κλείσω αυτή τη σύντομη παρέμβασή μου με μία ακόμα τοποθέτηση από τη σημερινή έρευνα του ΟΟΣΑ, η οποία νομίζω ότι δίνει και μια απάντηση κατά το πόσο αυξάνονται πραγματικά οι μισθοί στη χώρα μας.

Σύμφωνα με την έρευνα αυτή του ΟΟΣΑ, η Ελλάδα έχει πραγματική αύξηση μισθών, μεγαλύτερη από το μέσο όρο των χωρών του ΟΟΣΑ. Κρατήστε αυτό το στοιχείο, κύριε Ανδρουλάκη, ώστε την επόμενη φορά να μην κατακρίνετε τη χώρα μας ότι είναι ουραγός στην Ευρωπαϊκή Ένωση ως προς την αύξηση των πραγματικών εισοδημάτων».

Νίκος Ανδρουλάκης: Πουλάτε φύκια για μεταξωτές κορδέλες - Μονόδρομος η Εθνική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας

«Οι συνθήκες είναι πλέον ώριμες, ώστε να επιστρέψουν οι Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας. Πιστεύουμε ακράδαντα ότι ο τρόπος καθορισμού του κατώτατου μισθού δεν μπορεί να γίνεται, ούτε μονομερώς από την κυβέρνηση όπως συνέβαινε ως τώρα και μάλιστα πάντα λίγο πριν τις εκλογές, ούτε αυτοματοποιημένα μέσω ενός αλγορίθμου», υπογράμμισε από την πλευρά του, ο Νίκος Ανδρουλάκης, στη παρέμβασή του στη Βουλή.

Ο αρχηγός της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης πρόσθεσε πως «ο μόνος δρόμος για τη βελτίωση των συνθηκών εργασίας και τη διασφάλιση των εργασιακών δικαιωμάτων είναι η θέσπιση της Εθνικής Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας, ο διάλογος μεταξύ των κοινωνικών εταίρων και η συλλογική διαπραγμάτευση για τον καθορισμό του κατώτατου μισθού αποτελούν προϋπόθεση για την ευημερία, την κοινωνική συνοχή και την καταπολέμηση των ανισοτήτων».

Ο κ. Ανδρουλάκης ανέφερε ότι το ΠΑΣΟΚ έχει άλλο όραμα για το παραγωγικό μοντέλο και το κοινωνικό συμβόλαιο που έχει ανάγκη η χώρα, ενώ σημείωσε πώς η πρόσφατη συνάντηση που οργάνωσε το ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ με τους κοινωνικούς εταίρους κατέδειξε ότι είναι έτοιμοι και πρόθυμοι να συζητήσουν και να συμφωνήσουν, όπως άλλωστε έκαναν και στο παρελθόν επί δεκαετίες. Τόνισε ότι το συγκεκριμένο νομοσχέδιο επικύρωσης της κοινοτικής Οδηγίας ενσωματώνει με τρόπο φοβικό και συντηρητικό, την απαίτηση για συλλογικές διαπραγματεύσεις και «δεν υπηρετεί το πνεύμα της Οδηγίας, καθώς επιλέγει να θεσμοθετήσει έναν αλγόριθμο, ο οποίος θα καθορίζει τον κατώτατο μισθό βάσει μόνο δύο συγκεκριμένων κριτηρίων, παραγκωνίζοντας επί της ουσίας ακόμα περισσότερο τον ρόλο της συλλογικής διαπραγμάτευσης».

Όπως σημείωσε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής η πρόταση της κυβέρνησης συμπεριλαμβάνει δύο μόνο κριτήρια της Οδηγίας κι όχι τα 4 που προτείνονται. «Ψηφίζετε λοιπόν κάτι σήμερα που μετά το 2028 θα έχει αμφιλεγόμενα αποτελέσματα για τους εργαζομένους», επισήμανε ο κ. Ανδρουλάκης και συμπλήρωσε πώς πρόκειται για ευχολόγιο. «Ποιος εργοδότης θα καθίσει στο τραπέζι διαπραγματεύσεων, όταν ο αλγόριθμος θα αποφασίζει τον κατώτατο μισθό; », ανέφερε και τόνισε: «Για άλλη μια φορά, πουλάτε φύκια για μεταξωτές κορδέλες».

Ο αρχηγός της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης κλιμακώνοντας την κριτική του στη κυβέρνηση, υπογράμμισε πώς η πολιτική της οδήγησε να απογειωθούν τα κέρδη των ισχυρών παικτών της αγοράς, δεν επανέφερε όμως τις συλλογικές συμβάσεις εργασίας, ώστε οι εργαζόμενοι να συμμετέχουν με δίκαιο τρόπο στην κατανομή του παραγόμενου πλούτου.

«Ως ΠΑΣΟΚ πιστεύουμε πως είναι ζωτικής σημασίας αυτή η κοινωνική αδικία να αποκατασταθεί και για αυτό τον λόγο ερχόμαστε σήμερα να προτείνουμε εκ νέου την επαναφορά του συστήματος προσδιορισμού του κατώτατου μισθού/ημερομισθίου αποκλειστικά με την Εθνική Γενική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας (ΕΓΣΣΕ), κατόπιν διαπραγματεύσεων μεταξύ των κοινωνικών εταίρων, δηλαδή των κορυφαίων οργανώσεων εργαζομένων και εργοδοτών.

Σήμερα, η αναγκαιότητα υιοθέτησης της τροπολογίας αυτής, ενόψει και της υποχρέωσης της χώρας να ενσωματώσει στο εθνικό δίκαιο τη σχετική Οδηγία είναι πιο αναγκαία από κάθε άλλη φορά.

Με αυτόν τον τρόπο στηρίζουμε αποδεδειγμένα τους εργαζόμενους, ιδιαίτερα τους χαμηλόμισθους, την κοινωνία και την οικονομία», τόνισε.

«Είναι πλέον ώριμες οι συνθήκες για ένα νέο κοινωνικό συμβόλαιο που θα προστατεύσει τους πολίτες, θα καταπολεμήσει τις ανισότητες και θα βάλει τη χώρα σε αναπτυξιακή τροχιά. Αυτός είναι ο άλλος δρόμος που το ΠΑΣΟΚ υπηρετεί προς όφελος της κοινωνία με τις προτάσεις του και το αξιόπιστο πρόγραμμά του», υπογράμμισε ο κ. Ανδρουλάκης.

Με αιχμηρό τρόπο ο Νίκος Ανδρουλάκης σχολίασε και τον υπαινιγμό του προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ, Σωκράτη Φάμελλου πως ξεχάστηκε το θέμα των υποκλοπών με το κλίμα συναίνεσης στη χθεσινή συνάντηση του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής.

«Ο κατήφορος του ΣΥΡΙΖΑ δεν έχει τέλος. Αποκάλυψα το παρακράτος, το πήγα στη Δικαιοσύνη και το Συμβούλιο της Επικρατείας έβγαλε αντισυνταγματικό το νόμο της ΝΔ που επιχείρησε να συγκαλύψει το σκάνδαλο. Τι κάνατε εσείς, τα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ, για να διατυπώνετε αυτά τα δηλητηριώδη υπονοούμενα; », τόνισε ο Νίκος Ανδρουλάκης.

Χατζηδάκης στον ΣΚΑΪ 100,3: Αυστηρό μήνυμα προς τις τράπεζες για τις υψηλές προμήθειες

Αυστηρό μήνυμα προς τις τράπεζες απηύθυνε νωρίτερα ο υπουργός Οικονομικών Κωστής Χατζηδάκης μιλώντας στον ΣΚΑΪ 100,3 αναφορικά με τις υψηλές προμήθειες που συνεχίζουν να χρεώνουν στους πελάτες τους.

«Μην σπάτε τα νεύρα των ανθρώπων», τόνισε χαρακτηριστικά ο κ.Χατζηδάκης προσθέτοντας: «αρνηθήκαμε να βάλουμε έκτακτο φόρο αλλά αυτός δεν είναι λόγος να ζητάς από έναν οποιοδήποτε ελεύθερο επαγγελματία ή οποιοδήποτε Έλληνα πολίτη να στέλνει 100 ευρώ και να του κρατάς 3. Στάσου…».

Την ίδια στιγμή ο υπουργός Οικονομικών προανήγγειλε δέσμη κυβερνητικών παρεμβάσεων η οποία θα εστιάζει σε τρία κυρίως μέτωπα.

Επιτόκια. Ο υπουργός επισήμανε την ψαλίδα ανάμεσα στα επιτόκια καταθέσεων και χορηγήσεων τονίζοντας την ανάγκη περαιτέρω ενίσχυσης του ανταγωνισμού. Από τις διατυπώσεις του προκύπτει σαφής πρόθεση ενίσχυσης του πλαισίου λειτουργίας μη πιστωτικών ιδρυμάτων για τη χορήγηση στεγαστικών και επιχειρηματικών δανείων. Πληροφορίες αναφέρουν μάλιστα πως είναι θέμα χρόνου οι ανακοινώσεις τουλάχιστον μιας μεγάλης επιχείρησης για δραστηριοποίηση στην αγορά δανείων, πάντα υπό την εποπτεία της Τράπεζας της Ελλάδος. Προμήθειες. Η κυβέρνηση περιμένει νέες οικειοθελείς πρωτοβουλίες μείωσης των προμηθειών από τις τράπεζες, αναγνωρίζοντας πως έχουν γίνει ήδη κάποια βήματα προς αυτή την κατεύθυνση. «Υπάρχει σε πολλά σημεία μια συμπεριφορά των τραπεζών εκνευριστική. Παραινέσεις έκανα εγώ ο ίδιος και σας είπα ότι λειτούργησαν μέχρι ενός σημείου, όχι μέχρι του σημείου που θα ευχόμασταν όλοι. Ήρθε η ώρα που η κυβέρνηση θα παρουσιάσει τις πρωτοβουλίες της» δήλωσε ο Κωστής Χατζηδάκης. Βασικό μοχλό συρρίκνωσης των τραπεζικών προμηθειών θα αποτελέσει η ενεργοποίηση της Κοινοτικής Οδηγίας για τις χρεώσεις άμεσης μεταφοράς εμβασμάτων που καθιερώνει «ταβάνι» προμηθειών από 0,5 έως και 1,2 ευρώ από το 2025, αλλά όπως άφησε να εννοηθεί ο υπουργός Οικονομικών δεν θα είναι το μόνο μέτρο. «Θα καταλάβουν και οι τράπεζες ότι αυτά που σας είπα τα εννοούμε», σημείωσε ο ΥΠΕΘΟ. Δάνεια – σπίτια. Οι παρεμβάσεις της κυβέρνησης συμπληρώνονται από μέτρα που στόχο έχουν να πέσει το απόθεμα 21.000 ακινήτων που έχουν οι τράπεζες και οι servicers στα χαρτοφυλάκιά τους στην αγορά. Το σχήμα δεν έχει κλειδώσει ακόμα αλλά υπάρχουν αρκετές εναλλακτικές που εξετάζονται. «Υπάρχει ένα απόθεμα αυτή την ώρα, το απόθεμα αν πέσει στην αγορά αυξάνει την προσφορά, όταν αυξάνεις την προσφορά επηρεάζεις τις τιμές. Μέχρι εκεί μπορώ να πω» υπογράμμισε ο Κωστής Χατζηδάκης. Πληροφορίες αναφέρουν πως δεν έχει αποκλειστεί το ενδεχόμενο ακίνητα με εκκρεμότητες τακτοποίησης αυθαιρεσιών να βγουν στην αγορά με σημαντική έκπτωση, με τον αγοραστή να αναλαμβάνει την τακτοποίηση ενώ περιορισμένες πιθανότητες συγκεντρώνει το σενάριο χορήγησης νέων δανείων για την αγορά ακινήτων που βαρύνονται ήδη με κόκκινα δάνεια και βγαίνουν σε πλειστηριασμό.

Ολόκληρη η Ομιλία του κ. Μητσοτάκη:

Ευχαριστώ, κ. Πρόεδρε. Θα απαντήσετε εφ’ όλης της ύλης, κ. Ανδρουλάκη, και σε αυτά τα οποία είπε η Υπουργός αλλά φαντάζομαι και στη δική μου τοποθέτηση.

Το νομοσχέδιο το οποίο συζητούμε σήμερα μπορεί να έχει τον χαρακτήρα μίας τεχνικής προσαρμογής σε μία ευρωπαϊκή οδηγία, πιστεύουμε όμως ότι αποτελεί μία πολύ σημαντική αλλαγή στην αγορά εργασίας και μία τολμηρή, θα έλεγα, τομή στην εξέλιξή της, με θεμέλιο τον τρόπο καθορισμού του κατώτατου μισθού. Τη βάση, δηλαδή, των αποδοχών που στο εξής, από το 2027 και μετά για να ακριβολογώ, θα ακολουθούν μόνο ανοδική πορεία, στηριγμένες μάλιστα σε ένα αντικειμενικό σύστημα υπολογισμού, που θα καλύπτει τον ετήσιο πληθωρισμό αλλά θα λαμβάνει, προφανώς, υπόψη και την παραγωγικότητα της ελληνικής οικονομίας.

Ουσιαστικά, το νομοσχέδιο αυτό κλείνει οριστικά μία πολύ δύσκολη εποχή για τη χώρα, την εποχή των περικοπών σε μισθούς και συντάξεις, και κάνει ένα σημαντικό βήμα ώστε η βασική αμοιβή, ο κατώτατος μισθός, να μην συνιστά απλώς ένα μέσο επιβίωσης, αλλά την αρχή ενός ανοδικού κύκλου επαγγελματικής και ατομικής προκοπής. Γιατί, ας μη γελιόμαστε, από την αρχή της οικονομικής κρίσης χιλιάδες νεοεισερχόμενοι στην αγορά εργασίας ήταν από τις πιο αδικημένες κοινωνικά κατηγορίες. Γι’ αυτό, άλλωστε, και η βελτίωση της θέσης τους ήταν και παραμένει προτεραιότητά μας.

Να θυμίσω στα έδρανα της αντιπολίτευσης και ειδικά στον ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος κυβερνούσε έως το 2019, ότι ο κατώτατος μισθός στην Ελλάδα, όταν μας εμπιστεύτηκε για πρώτη φορά ο ελληνικός λαός, ήταν 650 ευρώ. Την τελευταία πενταετία το ποσό αυτό έχει αυξηθεί στα 830 ευρώ, συμπαρασύροντας προς τα πάνω προφανώς και τις τριετίες και τα πολλά επιδόματα τα οποία συνδέονται με αυτόν.

Και όχι μόνο αυτό, η κυβέρνηση δεσμεύθηκε πριν από τις εκλογές του 2023 ότι ο κατώτατος μισθός το 2027 θα φτάσει τα 950 ευρώ και αυτή τη δέσμευσή μας θα την τηρήσουμε στο ακέραιο. Μιλάμε για μια συνολική αύξηση 46%.

Και βέβαια, εκφράσαμε το 2023 την προσδοκία ότι οι συνολικές μας πολιτικές θα οδηγήσουν και στην αύξηση του μέσου μισθού από λίγο παραπάνω από 1.000 ευρώ που ήταν το 2019 στα 1.500 ευρώ. Και εκτιμώ ότι τον στόχο αυτόν όχι μόνο θα τον πετύχουμε αλλά θα τον ξεπεράσουμε κιόλας.

Και θα ήταν καλό στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, επειδή πολλές φορές γίνονται συγκρίσεις με άλλες ευρωπαϊκές χώρες οι οποίες δεν στηρίζονται σε αντικειμενικά δεδομένα, να συμφωνήσουμε τουλάχιστον ότι αυτή είναι η εικόνα -το λέω, κ. Ανδρουλάκη, κ. Φάμελε, υπόλοιποι πολιτικοί αρχηγοί- για το τι συμβαίνει με τον κατώτατο μισθό στη χώρα μας σε σχέση με όλες τις άλλες ευρωπαϊκές χώρες.

Η Ελλάδα είναι στην 11η θέση στην Ευρώπη. Δεν είμαστε τελευταίοι στην Ευρώπη, όπως συχνά ισχυρίζονται κάποιοι. Καταθέτω, λοιπόν, τον σχετικό πίνακα στα πρακτικά. Και αυτό καταδεικνύει ότι οι πολιτικές αυξήσεως του κατώτατου μισθού και στήριξης των πιο αδύναμων εργαζόμενων έχουν επιφέρει ουσιαστικά αποτελέσματα και ως προς τα συγκριτικά στοιχεία σε σχέση με τις υπόλοιπες ευρωπαϊκές χώρες.

Όμως, για να μπορεί αυτή η διαρκής αναβάθμιση του εισοδήματος και πέραν του 2027 να συνεχίζεται, το παρόν νομοσχέδιο καθιερώνει δυο απλές αρχές: ο κατώτατος μισθός στη χώρα μας δεν μπορεί να μειώνεται παρά μόνο να αυξάνεται, και δεύτερον ότι το ακριβές ύψος της αύξησης θα καθορίζεται από έναν αντικειμενικό μηχανισμό, ο οποίος θα συμπεριλαμβάνει δύο, και πάλι αντικειμενικούς, υποδείκτες. Ποιοι είναι αυτοί; Η ανάπτυξη και η παραγωγικότητα της οικονομίας και η ετήσια πορεία του πληθωρισμού.

Γιατί προφανώς -νομίζω ότι θα συμφωνήσουμε- αν ο κατώτατος μισθός αυξάνεται με ρυθμούς μεγαλύτερους, πολύ μεγαλύτερους από αυτή τη φόρμουλα, όπως ενδεχομένως κάποιοι να εισηγούνται, αυτό δεν θα ήταν μια πολιτική επιλογή ανώδυνη για την ανταγωνιστικότητα της ελληνικής οικονομίας.

Διότι δεν μπορούμε να βλέπουμε μόνο την αύξηση του μισθού ως ένα σημαντικό εργαλείο βελτίωσης του εισοδήματος των ασθενέστερων εργαζόμενων, πρέπει να λαμβάνουμε υπόψη και τις πραγματικές αντοχές των επιχειρήσεων.

Και επειδή μέχρι σήμερα η ελληνική οικονομία έχει αποδείξει ότι μπορεί να δημιουργεί θέσεις εργασίας, να αποκλιμακώνει την ανεργία, η οποία ειρήσθω εν παρόδω έφτασε σχεδόν στο 9%, από πάνω από 17% που ήταν όταν ήρθαμε στα πράγματα, αυξάνοντας ταυτόχρονα τον κατώτατο μισθό, είναι πολύ σημαντικό αυτό το μείγμα πολιτικής να μπορεί να συνεχιστεί.

Και βέβαια, θέλω να τονίσω ότι δεν λαμβάνουμε υπόψη τον συνολικό πληθωρισμό στον αλγόριθμο καθορισμού του κατώτατου μισθού, αλλά ένα υποσύνολό του, συγκεκριμένα τις μεταβολές του δείκτη τιμών στο χαμηλότερο 20% της εισοδηματικής κλίμακας.

Κατά την άποψή μας, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, αυτή η πολιτική, της διαρκούς στήριξης των εισοδημάτων των πολιτών ώστε να έχουμε αυξήσεις στους πραγματικούς μισθούς, είναι και η μόνη πολιτική η οποία απαντά ριζικά στο πρόβλημα της ακρίβειας.

Είναι μία απειλή που ξέρουμε καλά, όχι μόνο στην Ελλάδα -η οποία όμως έχει και το πρόσθετο βάρος να πρέπει να διαχειριστεί τα «απόνερα» μίας πολυετούς κρίσης- αλλά και σε πολλές άλλες χώρες στον κόσμο. Είναι μία απειλή ο πληθωρισμός που αυτή τη στιγμή δοκιμάζει ειδικά τα ασθενέστερα νοικοκυριά. Και αναφέρομαι όχι πια στον ετήσιο πληθωρισμό, αλλά στον συσσωρευμένο πληθωρισμό μίας τριετίας.

Κατά συνέπεια, ακόμα κι αν ελεγχθούν αυτές οι αυξήσεις των τιμών -γιατί βρισκόμαστε πια σε ένα περιβάλλον όπου ο πληθωρισμός πέφτει-, θα χρειαστεί κάποιος χρόνος έως ότου επανέλθει η ισορροπία ανάμεσα στην αξία των προϊόντων και την πραγματική αγοραστική δύναμη του καταναλωτή.

Άλλες λύσεις δεν υπάρχουν και τουλάχιστον, επειδή πολύς λόγος έχει γίνει τελευταία για την ακρίβεια, ας αναγνωρίζουμε και τις θετικές ειδήσεις όταν αυτές αποτυπώνονται από τα επίσημα στατιστικά στοιχεία.

Σύμφωνα με τις τελευταίες ανακοινώσεις του Ινστιτούτου Έρευνας Λιανεμπορίου Καταναλωτικών Αγαθών, του ΙΕΛΚΑ, τον τελευταίο μήνα είχαμε μείωση, αποπληθωρισμό δηλαδή, 0,72% στις αλυσίδες σούπερ μάρκετ. Είναι μία πρώτη -καταθέτω στα πρακτικά- θετική ένδειξη ότι οι πολιτικές τις οποίες έχουμε ακολουθήσει, ειδικά όταν πρόκειται για βασικά αγαθά τα οποία καταναλώνουν σε μεγαλύτερο ποσοστό τα ασθενέστερα νοικοκυριά, ότι οι πολιτικές αυτές αρχίζουν να έχουν αποτελέσματα.

Και βέβαια, κ. Ανδρουλάκη, είχαμε την ευκαιρία και χθες να συζητήσουμε την πρότασή σας, την οποία επαναλαμβάνετε, για τη μείωση του ΦΠΑ στα βασικά αγαθά. Θα ήθελα με την ευκαιρία αυτή να επαναλάβω αυτό το οποίο σας είπα και χθες και να καταθέσω και στα πρακτικά τα σχετικά στοιχεία από την Ισπανία, όπου φάνηκε ξεκάθαρα ότι η μείωση του ΦΠΑ οδήγησε σε μία πρόσκαιρη μείωση των τιμών, πλην όμως, σωρευτικά, οι τιμές σε βασικά καταναλωτικά αγαθά αυξήθηκαν περισσότερο στην Ισπανία με χαμηλότερο συντελεστή ΦΠΑ από ό,τι στην Ελλάδα.

Κρατήστε τα σχετικά στοιχεία και αν έχετε την καλοσύνη μελετήστε τα. Διότι αυτό το οποίο έχει ενδιαφέρον εν προκειμένω είναι ότι συγκεκριμένα προϊόντα, τα άλευρα ας πούμε, τα οποία στην Ισπανία είχαν για κάποιο διάστημα μηδενικό συντελεστή ΦΠΑ, παρουσίασαν συνολική αύξηση τιμής στα τρία χρόνια 30%, ενώ μόλις 17% στην Ελλάδα. Στο γάλα η αύξηση έφτασε το 36%, ενώ στην Ελλάδα ήταν 15,8%. Αυτό τελικά αποδεικνύει ότι τέτοιες ενέργειες δεν ευνοούν τους καταναλωτές, ευνοούν μόνο τους μεσάζοντες.

Υπάρχει βέβαια και κάτι ακόμα, το οποίο θα έπρεπε να το γνωρίζετε και από την περίοδο που ήσασταν στο Ευρωκοινοβούλιο, ότι δεν μπορεί να γίνει μείωση του ΦΠΑ τμηματική, σε ορισμένα μόνο προϊόντα. Δεν μπορείτε, δηλαδή, να κατεβάσετε τον ΦΠΑ κατά 2 μονάδες σε ορισμένες κατηγορίες προϊόντων μόνο, από το 24%, διότι αυτό είναι κάτι το οποίο απαγορεύεται από την οδηγία 2006/112 μετά την τελευταία τροποποίηση.

Μπορείτε να κατεβάσετε, κ. Ανδρουλάκη, προϊόντα στη χαμηλότερη κατηγορία ΦΠΑ -βεβαίως, το έχουμε κάνει και εμείς-, αλλά αυτό το οποίο δεν μπορείτε να κάνετε είναι να πάρετε κάποια προϊόντα και να τα πάτε από το 24% στο 22%. Απαγορεύεται ρητά από την ευρωπαϊκή οδηγία.

Κύριε Πρόεδρε, δεν θα αναφερθώ άλλο στο νομοσχέδιο, διότι υπήρχε εκτενής αναφορά από την Υπουργό. Θα επαναλάβω όμως και σήμερα στην Ολομέλεια ότι ο δημόσιος διάλογος δεν έχει περιθώρια για ακοστολόγητα συνθήματα.

Και πολύ περισσότερο δεν είναι και σωστό, δεν είναι δυνατόν να ανοίγουν πάλι κάποιες κρυφές ατζέντες περί επιβολής νέων φόρων και αύξηση συντελεστών, όπως άκουσα πρόσφατα να εισηγείται κάποιος βουλευτής σας, κ. Ανδρουλάκη.

Επίσης, επιτρέψτε μου να κάνω και μια παρέμβαση για το ζήτημα των τραπεζών. Διότι άκουσα και πάλι να επαναλαμβάνετε τη θέση σας για έκτακτη φορολόγηση των τραπεζών και θα ήθελα και από το βήμα της Βουλής να δώσω μια απάντηση για το ζήτημα αυτό.

Πράγματι, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, υπάρχουν ζητήματα όσον αφορά στη λειτουργία του τραπεζικού συστήματος, ζητήματα ουσιαστικά τα οποία χρήζουν αντιμετώπισης: υψηλές προμήθειες, χαμηλά επιτόκια στις καταθέσεις, δάνεια στεγαστικά τα οποία δεν δίνονται με τον κατάλληλο ρυθμό, ακίνητα τα οποία διαθέτουν οι τράπεζες τα οποία δεν έχουν ακόμα εκποιήσει προκειμένου να αυξηθεί η προσφορά τους στην αγορά κατοικίας.

Για όλα αυτά τα ζητήματα έχουμε ζητήσει από τις τράπεζες να αντιδράσουν. Η αντίδραση τους μέχρι στιγμής δεν μας ικανοποιεί. Κατά συνέπεια, να αναμένετε πολύ σύντομα παρεμβάσεις από την κυβέρνηση που θα αντιμετωπίσουν την ουσία αυτών των προβλημάτων. Η φορολόγηση, όμως, των τραπεζών…

(Ομιλίες εκτός μικροφώνου)

Όμως, ας είμαστε ρεαλιστές. Σε αυτή τη συγκυρία, «πυροτεχνήματα» όπως η έκτακτη φορολόγηση των τραπεζών δεν θα δώσουν απάντηση στα προβλήματα τα οποία αντιμετωπίζουν οι πολίτες. Αν ένας πολίτης, για παράδειγμα, έχει σήμερα ζήτημα με τη χορήγηση ενός στεγαστικού δανείου, η έκτακτη φορολόγηση δεν θα απαντήσει στο ζήτημα αυτό.

Γι’ αυτό και θα κάνετε λίγη υπομονή, να ακούσετε τις συγκεκριμένες προτάσεις της κυβέρνησης για τα ζητήματα αυτά, ώστε να μπορέσουν να αντιληφθούν και οι τράπεζες ότι με τον έναν ή με τον άλλο τρόπο θα επιτελέσουν τελικά το χρέος τους απέναντι στην ελληνική κοινωνία.

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, να κλείσω αυτή τη σύντομη παρέμβασή μου με μια ακόμα τοποθέτηση από τη σημερινή έρευνα του ΟΟΣΑ, η οποία νομίζω ότι δίνει και μία απάντηση για το πόσο αυξάνονται πραγματικά οι μισθοί στη χώρα μας.

Σύμφωνα με την έρευνα αυτή του ΟΟΣΑ, η Ελλάδα έχει αύξηση πραγματικών μισθών μεγαλύτερη από τον μέσο όρο των χωρών του ΟΟΣΑ. Κρατήστε αυτό το στοιχείο, κ. Ανδρουλάκη, ώστε την επόμενη φορά να μην κατακρίνετε τη χώρα μας ότι είναι ουραγός στην Ευρωπαϊκή Ένωση ως προς την αύξηση των πραγματικών εισοδημάτων.

Σας ευχαριστώ.

