Την άρση της βουλευτικής ασυλίας της Ζωής Κωνσταντοπούλου ενέκρινε η Ολομέλεια της Βουλής με 225 να ψηφίζουν υπέρ, 57 κατά και ένας παρών.

Η υπόθεση στην οποία εμπλέκεται η κυρία Κωνσταντοπούλου αφορά περιστατικό που σημειώθηκε κατά τη διάρκεια πρόσφατης δίκης που εκδικάστηκε στο Μονομελές Πλημμελειοδικείο Βόλου. Οι κατηγορίες που αντιμετωπίζει αφορούν διατάραξη δικαστικών συνεδριάσεων κατ’ εξακολούθηση και αθέμιτη επιρροή σε δικαστικούς λειτουργούς.

Οι πράξεις που αποδίδονται στην κυρία Κωνσταντοπούλου περιλαμβάνουν κλήση στην Αστυνομία από το κινητό της τηλέφωνο εν μέσω συνεδρίασης, με στόχο την παρέμβαση της ΕΛΑΣ κατά του προεδρεύοντος δικαστή και της εισαγγελέως. Επίσης, φέρεται να αφαίρεσε μικρόφωνο από την έδρα και να παρενέβη στον υπολογιστή που χρησιμοποιούσε το δικαστήριο κατά τη διάρκεια της δίκης.

Υπενθυμίζεται ότι στην την άρση της ασυλίας είχε προτείνει στην Ολομέλεια της Βουλής η αρμόδια κοινοβουλευτική επιτροπή ενώ η ίδια η κυρία Κωνσταντοπούλου είχε ταχθεί υπέρ της πρότασης αυτής.

Ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ Δημήτρης Μάντζος, είπε ότι πρόκειται για μία υπόθεση, η οποία έχει προφανή πολιτικά χαρακτηριστικά και όχι μόνο ποινικά, νομικά, διότι συνέχεται αυτή η δίκη προφανώς με τη λειτουργία ενός αυτοδιοικητικού οργάνου, και ενημέρωσε ότι οι βουλευτές του ΠΑΣΟΚ θα ψηφίσουν κατά συνείδηση.

Ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΚΚΕ Γιάννης Γκιόκας, είπε ότι η κ. Κωνσταντοπούλου στη συγκεκριμένη υπόθεση δεν παραβρέθηκε μόνο με την ιδιότητα της επαγγελματία δικηγόρου, αλλά και με τη βουλευτική ιδιότητα και με την ιδιότητα της πολιτικού αρχηγού και τάχθηκε κατά της άρσης ασυλίας της.

Η κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ Χρήστος Γιαννούλης, ανέφερε ότι «πρέπει να γίνει μια σοβαρή συζήτηση με όσα συμβαίνουν στο Βόλο» και ότι «η Βουλή θα πρέπει να δώσει ένα μήνυμα ότι δεν περνάνε αυτοί οι τσαμπουκάδες και οι πολιτικές αστοχίες και διαδικασίες που ακολουθούν».

Η κοινοβουλευτική εκπρόσωπος της Νέας Αριστεράς, Έφη Αχτσιόγλου, είπε ότι «είναι χαρακτηριστική περίπτωση πολιτικής στοχοποίησης του προσώπου της προέδρου της Πλεύσης Ελευθερίας».

«Η πολιτική στοχοποίηση της Ζωής Κωνσταντοπούλου δια της ποινικής αυτής δίωξης για κατηγορίες αβάσιμες είναι μια γνώριμη τακτική και μέθοδος που στοχεύει στην κάμψη της κοινωνικής της δράσης και επιρροής», είπε η κοινοβουλευτική εκπρόσωπος της Πλεύσης Ελευθερίας Ελένη Καραγεωργοπούλου.

Ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της ΝΔ Θάνος Πλεύρης, ανέφερε ότι δεν υπάρχει καμία πολιτική στοχοποίηση της κ. Κωνσταντοπούλου και ότι πρέπει να αρθεί η ασυλία της, γιατί ό,τι έπραξε, το έπραξε ως δικηγόρος.

«Στοχοποιούμαι με άρση της ασυλίας μου για την κοινωνική μου δράση, την κοινωνική δικηγορία που ασκώ και για την ακτιβιστική μου δράση στην πλευρά των κοινωνικών κινημάτων και του δικαίου, απέναντι στην αδυσώπητη εξουσία», ανέφερε η κ. Κωνσταντοπούλου. Αν και μίλησε «για πολιτική δίωξη σε βάρος της και απόπειρα τρομοκράτησης και ανάσχεσής της από τα δικηγορικά της καθήκοντα», εξήγησε ότι δεν επιθυμεί να κάνει χρήση του προνομίου της βουλευτικής ασυλίας.

Επίσης, η Ολομέλεια της Βουλής, με 282 ψήφους υπέρ και μία κατά, αποφάσισε την άρση της ασυλίας του βουλευτή της ΝΔ Γιάννη Καλλιάνου, μετά από μήνυση που είχαν καταθέσει εναντίον του για συκοφαντική δυσφήμιση, οι γιατροί του Αττικού νοσοκομείου, που παρακολουθούσαν τον πατέρα του, λίγο πριν φύγει από τη ζωή. Να ψηφίσουν υπέρ της άρσης της ασυλίας του, κάλεσε τους 299 βουλευτές, ο Γιάννης Καλλιάνος, λέγοντας ότι αυτό το οφείλει στη μνήμη του πατέρα του. «Προφανώς και δεν έχασα τα λογικά μου να κάνω καταγγελία κατά των γιατρών», είπε χαρακτηριστικά.

Τέλος, η Ολομέλεια τάχθηκε υπέρ της άρσης ασυλίας του Ζεϊμπέκ Χουσεϊν με 247 ψήφους υπέρ της άρσης ασυλίας και 36 κατά. Υπέρ της άρσης αποφάσισε και για τον Μπαράν Μπουρχάν με 248 ψήφους υπέρ της άρσης, 34 κατά της άρσης και μια ψήφο «παρών». Πρόκειται για υπόθεση εξύβρισης και συκοφαντικής δυσφήμισης μέσω διαδικτύου.

