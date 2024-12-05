Λογαριασμός
Επίσκεψη της υφυπουργού Εξωτερικών σε Ισραήλ και Ραμάλα - Οι επαφές που θα έχει

Η υφυπουργός θα μεταβεί και στη Ραμάλα, όπου θα συναντηθεί με τον πρωθυπουργό της Παλαιστινιακής Αρχής, Μοχάμεντ Μουσταφά 

Αλεξάνδρα Παπαδοπούλου

Επίσκεψη στο Ισραήλ και τα παλαιστινιακά εδάφη θα πραγματοποιήσει στις 8-10 Δεκεμβρίου η υφυπουργός Εξωτερικών της Ελλάδας, Αλεξάνδρα Παπαδοπούλου.

Στο Ισραήλ, η κυρία Παπαδοπούλου θα έχει συνομιλίες με την υφυπουργό Εξωτερικών, Σαρέν Χασκέλ και τον Γενικό Διευθυντή του υπουργείου Εξωτερικών του Ισραήλ, Εντέν Μπαρ-Ταλ.

Όπως ανακοινώθηκε, η υφυπουργός θα μεταβεί επίσης στη Ραμάλα, όπου θα συναντηθεί με τον πρωθυπουργό της Παλαιστινιακής Αρχής, Μοχάμεντ Μουσταφά.

Τις συζητήσεις θα απασχολήσουν, μεταξύ άλλων, θέματα που άπτονται της θητείας της Ελλάδας στο ΣΑΗΕ 2025-2026.

Η κυρία Παπαδοπούλου θα συναντηθεί παράλληλα με τον Μακαριώτατο Πατριάρχη Ιεροσολύμων, κ.κ. Θεόφιλο Γ’ και θα πραγματοποιήσει επίσκεψη στον Πανίερο Ναό της Αναστάσεως.

TAGS: Ισραήλ Παλαιστίνη Υπουργείο Εξωτερικών
