Κύπρος: Ελληνοκυπριακά και τουρκοκυπριακά κόμματα ζητούν τη διάνοιξη νέων οδοφραγμάτων

Να εντείνουν τις προσπάθειές τους για άνοιγμα νέων οδοφραγμάτων στη Λευκωσία, στην περιοχή Αθηένου-Λουρουτζίνας και στα Κόκκινα καλούν τους δύο ηγέτες τα ελληνοκυπριακά και τουρκοκυπριακά κόμματα που συμμετέχουν σε συναντήσεις στο Λήδρα Πάλας.

Όπως αναφέρεται στο Κοινό Ανακοινωθέν, εκπρόσωποι ελληνοκυπριακών και τουρκοκυπριακών πολιτικών κομμάτων που συμμετέχουν στις δικοινοτικές συναντήσεις υπό την αιγίδα της πρεσβείας της Σλοβακίας στη Λευκωσία συναντήθηκαν σήμερα στο Λήδρα Πάλας, στη νεκρή ζώνη, στην παρουσία «εκπροσώπων τοπικών αρχών» περιοχών ένθεν κακείθεν της Πράσινης Γραμμής.

Τα πολιτικά κόμματα καλούν τους ηγέτες των δύο κοινοτήτων να λάβουν υπόψη τους την πρόσφατη έκκληση του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ καθώς και τις φωνές των τοπικών κοινοτήτων και από τις δύο κοινότητες για συμφωνία ως προς το άνοιγμα νέων οδοφραγμάτων. Στο πλαίσιο αυτό, οι δύο ηγέτες θα πρέπει να εντείνουν τις προσπάθειές τους για άνοιγμα νέων οδοφραγμάτων στη Λευκωσία, στην περιοχή Αθηένου-Λουρουτζίνας και στα Κόκκινα, αναφέρεται στο κοινό ανακοινωθέν.

«Μια συμφωνία για νέα οδοφράγματα θα συμβάλει σημαντικά στην αντιμετώπιση της απομόνωσης και άλλων καθημερινών προβλημάτων που προκαλούνται από το απαράδεκτο διχοτομικό status quo. Ταυτόχρονα, θα ενισχύσει περαιτέρω τις σχέσεις μεταξύ των δύο κοινοτήτων σε διάφορα επίπεδα» συμπληρώνεται.

Προστίθεται ότι μια συμφωνία για το άνοιγμα νέων οδοφραγμάτων θα πρέπει να ληφθεί σε πνεύμα ενσυναίσθησης και συνεργασίας αντί με διάθεση ανταγωνισμού. Σε σχέση με αυτό το θέμα, τα κοινά συμφέροντα όλων των Κυπρίων πρέπει να τεθούν μπροστά από τα συμφέροντα της μιας κοινότητας έναντι της άλλης, συνεχίζει η ανακοίνωση.

Επίσης, αυτή η συμφωνία, αναφέρεται, θα συμβάλει θετικά και στις προσπάθειες για επανέναρξη των διαπραγματεύσεων για την ειρηνική και βιώσιμη λύση του Κυπριακού.

Όπως σημειώνεται, «στη συνάντηση παρευρίσκονται μαζί με τα πολιτικά κόμματα και αντιπρόσωποι των περιοχών οι οποίες ζητούν διάνοιξη νέων οδοφραγμάτων. Συγκεκριμένα έχουμε μαζί μας από τη Λευκωσία τους δημάρχους κ. Χαράλαμπο Προύντζο και κ. Μεχμέτ Χαρματζί, τον δήμαρχο Αθηένου κ. Κυριάκο Καρεκλά, τον εκπρόσωπο της περιοχής Λουρουτζίνας κ. Αλί Καραβεζιρλέρ και τον πρόεδρο του Συμπλέγματος Κοινοτήτων Τηλλυρίας κ. Νίκο Κλέανθους».

