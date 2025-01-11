Φάμελλος από Καρδίτσα: «Ο ΣΥΡΙΖΑ και μεγαλώνει και δυναμώνει»

Για επανεκκίνηση του ΣΥΡΙΖΑ έκανε λόγο σήμερα το μεσημέρι από την Καρδίτσα ο πρόεδρος του κόμματος Σωκράτης Φάμελλος, σε συνέντευξη Τύπου που έδωσε στο πλαίσιο της διήμερης περιοδείας που πραγματοποιεί στη Δυτική Θεσσαλία. Ο ΣΥΡΙΖΑ, τόνισε, μετά από μια δύσκολη περίοδο, έδωσε μια μεγάλη απάντηση: Όχι μόνο την απάντηση της αναγκαιότητάς του για την ελληνική κοινωνία, αλλά και την απάντηση όλων μας, που ξεκίνησε από τη συμμετοχή 70.000 μελών στις εσωκομματικές εκλογές, ότι ο ΣΥΡΙΖΑ, και μεγαλώνει, και δυναμώνει.



Για το σήμερα, είπε πως βρισκόμαστε στην μεγάλη πολιτική εξόρμηση που υλοποιούμε με απόφαση της Κ.Ε., έτσι ώστε ο ΣΥΡΙΖΑ να ανασυγκροτηθεί και να είναι πρωταγωνιστής των εξελίξεων. Εμείς θα είμαστε η πραγματική αξιωματική αντιπολίτευση μέσα και έξω από τη Βουλή - υποσχέθηκε - διαψεύδοντας οποιοδήποτε σχέδιο της διαπλοκής ή του κ. Μητσοτάκη, που πολύ θα ήθελε να μην υπάρχει ΣΥΡΙΖΑ και να μην υπάρχει προοδευτική συνεργασία. Ακόμα, ο κ. Φάμελλος τόνισε πως και εμείς χρειαζόμαστε να βελτιωθούμε, το έργο μας είναι πάρα πολύ δύσκολο, το γνωρίζουμε, αλλά η δουλειά δεν μας τρόμαξε ποτέ. Και αυτό, εξήγησε, γιατί έχουμε μια βαθιά πεποίθηση, ότι οι ανάγκες της κοινωνίας και της χώρας είναι πάνω από οποιαδήποτε σκοπιμότητα και οποιαδήποτε προσωπική επιδίωξη.





«Δεν υπηρετούμε κανένα προσωπικό παιχνίδι, δεν κάνουμε καριέρα στην πολιτική, δεν είμαστε γόνοι οικογενειοκρατίας»



Περιγράφοντας τα χαρακτηριστικά του κόμματός του, τόνισε πως θέλουμε ο ΣΥΡΙΖΑ να είναι ένα μαζικό, λαϊκό και δημοκρατικό κόμμα, και αυτό θα υπηρετήσουμε με το συνέδριο της άνοιξης. Ειδική αναφορά έκανε στην Π.Ε. Καρδίτσας, λέγοντας πως, όπως συζητήθηκε σήμερα με τους φορείς, είναι η δεύτερη πιο φτωχή περιφερειακή ενότητα της Ελλάδος. Μια περιφερειακή ενότητα που έχει ακόμα τις πληγές των καταστροφών ανοικτές. Ακόμα, ο κ. Φάμελλος, σύμφωνα με ενημέρωση που είχε από τους φορείς, παρέθεσε μια σειρά από παραδείγματα για να τονίσει πως τα μεγάλα έργα παραμένουν σε εκκρεμότητα. Ακούμε μεγάλα λόγια από τον κ. Μητσοτάκη, έργα όμως δεν βλέπουμε - τόνισε χαρακτηριστικά. Η κυβέρνηση έχει την ευθύνη για την καθυστέρηση των έργων, δεν είναι αξιόπιστη. Ακόμα, μίλησε για εγκατάλειψη της υπαίθρου, για σοβαρό πρόβλημα βιωσιμότητας του αγροτικού επαγγέλματος, για υποβάθμιση της παραγωγικότητας των γεωργικών γαιών, και όπως είπε, δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή αναπτυξιακή και παραγωγική προοπτική. Δεν παρέλειψε να κάνει λόγο και για έντονο δημογραφικό πρόβλημα της χώρας.



Μιλώντας για το Ταμείο Ανάκαμψης, τόνισε πως είναι ένα πάρτι για λίγους και εκλεκτούς του κ. Μητσοτάκη, ενώ θα πρέπει τα εργαλεία αυτά να πάνε στο σύνολο της ελληνικής κοινωνίας. Αντίθετα, είπε, αυτό που βεβαιώθηκε από τη συζήτηση με όλους τους παραγωγικούς φορείς, είναι ότι και εδώ οι επιχειρηματίες που άντεξαν και δεν έκλεισαν από το χαράτσι του κ. Μητσοτάκη, έχουν απέναντί τους τα καρτέλ, και όλοι πληρώνουν το κόστος αυτό που η κυβέρνηση έχει επιλέξει να δημιουργήσει σε βάρος των συμφερόντων της ελληνικής κοινωνίας. Την υποκρισία του κ. Μητσοτάκη πληρώνει επίσης και ο υγειονομικός κλάδος, σημείωσε ο κ. Φάμελλος.



Το βράδυ, ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ θα παραστεί στην κοπή της πρωτοχρονιάτικης πίτας της Ν.Ε. ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ Καρδίτσας.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.