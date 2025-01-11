Μαρινάκης για προεδρική εκλογή: Οποιαδήποτε μέρα από την Τετάρτη είναι πιθανή

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης, μιλώντας στο OPEN και αναφερόμενος στη δική του υποψηφιότητα στις επόμενες εθνικές εκλογές, σημείωσε πως

«Ο σταυρός είναι ό,τι πιο σημαντικό, γιατί στο τέλος της ημέρας, ο μόνος ο οποίος είναι αρμόδιος να κρίνει είναι ο ελληνικός λαός», τόνισε σε τηλεοπτική του συνέντευξη ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, με αφορμή τη δική του υποψηφιότητα στις επόμενες εθνικές εκλογές.

Μιλώντας στο ΟPEN, o κ. Μαρινάκης αναφέρθηκε και στο ζήτημα του Turkaegean, επισημαίνοντας πως ο κύκλος του λαϊκισμού και της αντιπολίτευσης χωρίς συγκεκριμένα δεδομένα δεν θα κλείσει δυστυχώς ποτέ απ' ό,τι φαίνεται. Δήλωσε πως το θέμα του Turkaegean ήταν πάρα πολύ σοβαρό, ότι το ξεκίνησε ο 'Αδωνις Γεωργιάδης, ο Οργανισμός Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας το συνέχισε και ολοκληρώθηκε επί των ημερών του Τάκη Θεοδωρικάκου. «Άμεσα, εντός ολίγων ημερών κινηθήκαμε για να προσβάλουμε το σήμα αυτό στον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Διανοητικής Ιδιοκτησίας και όχι μόνο. Έχει προσβληθεί και σε άλλες μεγάλες αγορές και αναμένονται αποφάσεις άμεσα. 'Ακουσα πριν, έναν εκ των εκπροσώπων της αντιπολίτευσης να λέει ότι αν δεν το κάνατε αυτό, θα είχατε ζήτημα παράβασης καθήκοντος. Ήταν δεδομένη η προσφυγή. Πράγματι ήταν δεδομένη, αλλά δεν αρκεί μόνο αυτή», συμπλήρωσε.

Ο κ. Μαρινάκης τόνισε ότι η απόφαση βγήκε από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Διανοητικής Ιδιοκτησίας και είναι μια μεγάλη δικαίωση για τη χώρα αυτό και μπορεί να χρησιμοποιηθεί και ως νομολογία και σε άλλες διαδικασίες, ενώ αφορά την εμπορική χρήση, τη χρήση σε μέσα μαζικής μεταφοράς, σε διαφημίσεις, στην εκπαίδευση.

«Ακυρώνει ένα σήμα που ήταν ξεκάθαρα καταχρηστικό, προσβλητικό και ενάντια στον νόμο. Αυτό λοιπόν, είναι μια επιτυχία των υπηρεσιών, των νομικών οι οποίοι συμμετείχαν και επελέγησαν από τον Οργανισμό και το υπουργείο Ανάπτυξης και είναι μια επιτυχία της Ελλάδας. Δεν είναι ούτε της κυβέρνησης μόνο, ούτε της Ν.Δ. Είναι μια επιτυχία της χώρας και είναι μία παρακαταθήκη. Όταν έρχεται λοιπόν η αντιπολίτευση και λέει «ναι αλλά δύο χρόνια...» εδώ η ερώτηση είναι μία και απλή: «Εσείς τι άλλο θα κάνετε; Θα πηγαίνατε να το αποσύρετε με τη βία; Θα παρακάμπτατε τους ευρωπαϊκούς δικαιοδοτικούς οργανισμούς; Γιατί σε αυτή τη χώρα κάποια στιγμή πρέπει να μάθουμε να μιλάμε σοβαρά. Και αναφέρομαι στους πολιτικούς μου αντιπάλους», συμπλήρωσε.

Σε ερώτηση αν υπήρξε κάποιος αιφνιδιασμός, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος ανέφερε ότι η χώρα σέβεται το Διεθνές Δίκαιο και ότι η κυβέρνηση προσπαθεί να ψηλώσει την Ελλάδα σε όλα τα επίπεδα. «Απέναντι στη σοβαρότητα και την αποτελεσματικότητα, βλέπουμε τον απόλυτο λαϊκισμό, ο οποίος δεν οδηγεί πουθενά», πρόσθεσε.

Με αφορμή τα ελληνοτουρκικά, μετά τη χθεσινή τοποθέτηση του υπουργού Εξωτερικών της Τουρκίας, ο Παύλος Μαρινάκης υπογράμμισε πως με τη γειτονική χώρα έχουμε μόνο μια διαφορά να λύσουμε στο Διεθνές Δίκαιο και για να φτάσουμε στο σημείο να τη λύσουμε, πρέπει να υπογραφεί συνυποσχετικό.

«Η Ελλάδα θα υπέγραφε συνυποσχετικό μόνο για αυτή τη μία και μοναδική διαφορά, τον καθορισμό ΑΟΖ και υφαλοκρηπίδας. Είναι κάτι το οποίο υποστήριξαν διαχρονικά όλες οι ελληνικές κυβερνήσεις, μηδενός εξαιρουμένου πρωθυπουργού, είναι κάτι το οποίο υποστηρίζει και η κυβέρνηση αυτή. Αυτό είναι κάτι που δεν αλλάζει, όποια και αν είναι η θέση της άλλης πλευράς. Επίσης υπάρχει άλλο ένα δεδομένο: Ότι αυτή η παρατεταμένη περίοδος διαλόγου με την Τουρκία έχει ωφελήσει, δεν έχει βλάψει και σίγουρα δεν έχει ζημιώσει τη χώρα. Γιατί η κυβέρνηση αυτή αντιλαμβάνεται τον διάλογο ως μια ευκαιρία διεκδίκησης και όχι - σε καμία περίπτωση - ως μια έστω και υπόνοια υποχώρησης. Σε αυτήν λοιπόν τη λογική θα συνεχίσουμε να πορευόμαστε. Προσπαθώντας μέσα από αυτή τη διαδικασία να υπερασπιζόμαστε χωρίς καμία, έστω υπόνοια, διαπραγμάτευσης κόκκινων γραμμών τις ελληνικές θέσεις, να ισχυροποιούμε τη χώρα, να είμαστε αποτελεσματικοί στη διαχείριση του μεταναστευτικού, να συνεχίσουμε να έχουμε μηδενικές παραβιάσεις, κάτι πολύ σημαντικό για τις Ένοπλες Δυνάμεις της χώρας. Γιατί κάθε φορά που υπάρχει μια τέτοια περίοδος, αυτοί που αγωνίζονται δεν είναι αυτοί που κάθονται στον καναπέ, αλλά είναι οι γυναίκες και οι άνδρες των Ενόπλων Δυνάμεων. Αυτοί οι οποίοι ζημιώνονται από μια διαχείριση μεταναστευτικού που είχε φτάσει σε ροές που τώρα έχουν μειωθεί κατά 85% ως αιτούντες άσυλο πριν από πέντε χρόνια, είναι οι κάτοικοι των νησιών», ανέφερε.

Είπε επίσης, πως οι αιτιάσεις της Τουρκίας για τη Δυτική Θράκη και την «τουρκική μειονότητα», πέρα από ανιστόρητες, είναι ξεκάθαρα αντίθετες στο Διεθνές Δίκαιο και δεν αναγνωρίζονται από κανένα σοβαρό κράτος. Επισήμανε δε, ότι η Ελλάδα έχει καταφέρει και έχει κάνει τις ελληνικές θέσεις, θέσεις της Ευρώπης. Υπενθυμίζοντας ότι κάποιοι έλεγαν να μη συναντήσει ο Κυριάκος Μητσοτάκης τον Ταγίπ Ερντογάν και τότε ο Τούρκος Πρόεδρος είχε αναφερθεί «στην υποτιθέμενη, ανύπαρκτη και ιστορικά και νομικά ανυπόστατη, 'τουρκική μειονότητα', που δεν υπάρχει». Ο κ. Μαρινάκης είπε πως ο Έλληνας πρωθυπουργός τότε απάντησε πως πρόκειται για μουσουλμανική μειονότητα χωρίς κάποια ανταπάντηση από τον Τούρκο Πρόεδρο, γιατί είναι ξεκάθαρη η αλήθεια. «Η ιστορική αλήθεια και η νομική αλήθεια με βάση το Διεθνές Δίκαιο. Αυτοί οι οποίοι ισχυρίζονται να μη συναντά ο Μητσοτάκης τον Ερντογάν, πρακτικά τι λένε; Να ακούγεται κάτι το οποίο δεν ισχύει, κάτι το οποίο είναι προσβλητικό για την Ιστορία και για τη χώρα μας, χωρίς απάντηση. Διάλογος, επαναλαμβάνω, σημαίνει διεκδίκηση. Διάλογος δεν σημαίνει υποχώρηση και στο τέλος της ημέρας όλοι κρινόμαστε εκ του αποτελέσματος», ανέφερε.

Σχετικά με την προεδρική εκλογή, ο κ. Μαρινάκης δήλωσε πως δεν συνδέεται με την τακτική συνάντηση του πρωθυπουργού με την Πρόεδρο της Δημοκρατίας την ερχόμενη Τετάρτη. Είπε επίσης, ότι φτάσαμε στο δεύτερο δεκαπενθήμερο του Ιανουαρίου που είχε προαναγγείλει ο Κυριάκος Μητσοτάκης ότι θα κάνει ανακοινώσεις, και πως πράγματι από την Τετάρτη εκκινεί ο χρόνος της ανακοίνωσης. «Οποιαδήποτε μέρα από την Τετάρτη είναι πιθανή» συνέχισε, υπογραμμίζοντας πως η κα Σακελλαροπούλου είναι η Πρόεδρος της Δημοκρατίας την οποία σεβόμαστε όλοι και με πάρα πολύ μεγάλη αξιοπρέπεια επιτελεί τον ρόλο της. «Είναι δεδομένο ότι με τον απόλυτο σεβασμό στους θεσμούς, ο πρωθυπουργός που έχει δείξει μέχρι σήμερα, θα τον δείξει και σε όλες τις προβλεπόμενες διαδικασίες. Δεν γνωρίζω αν θα είναι ή όχι εκ νέου η κυρία Σακελλαροπούλου - και να ξέρετε κάτι: ό,τι γράφεται και ό,τι διαβάζουμε αυτή τη στιγμή, είναι απλά σενάρια». Είπε επίσης, ότι δεν γνωρίζει αν έχει «κλειδώσει» στο μυαλό του πρωθυπουργού το πρόσωπο που θα επιλέξει. Ανέφερε επίσης, ότι ένα πρόσωπο μπορεί να είναι ενωτικό, είτε ανήκει στην κεντροαριστερά, είτε ανήκει στο κέντρο, είτε στην κεντροδεξιά.

«Είναι δεδομένο ότι η απόφαση αυτή θα αιτιολογηθεί από τον πρωθυπουργό και νομίζω ότι θα απαντήσει σε όλα μας τα ερωτήματα. Ότι έχει γραφτεί και ό,τι έχει ακουστεί μέχρι τώρα, είναι εντελώς θεωρητικό, δεν γνωρίζει κάποιος άλλος πέραν του πρωθυπουργού, δεν μπορώ να ξέρω αν έχει ληφθεί η τελική απόφαση. Μπορώ να σας πω όμως, ότι θεσμικά θα γίνουν όλα όπως πρέπει και όλα θα κινηθούν στην στρατηγική της κυβέρνησης και του πρωθυπουργού, η χώρα μας συνεχώς να μεγαλώνει» πρόσθεσε. «Η ενότητα και η συναίνεση δεν ανήκουν μονοπωλιακά σε κάποιον πολιτικό, σε κάποιον πολιτικό χώρο» καθώς «υπάρχουν ενωτικά πρόσωπα σε όλους τους πολιτικούς χώρους».



Για το όνομα του κ. Βενιζέλου που ακούγεται ότι έχει πέσει στο τραπέζι, δήλωσε πως «ό,τι διαβάζετε, απλά είναι θεωρία, σενάριο, η πραγματικότητα είναι αυτή η οποία θα ανακοινωθεί από τον πρωθυπουργό» ενώ σημείωσε πως δεν είναι δική του θέση να αξιολογεί ανθρώπους.

Αναφερόμενος στη μάχη με την ακρίβεια, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος δήλωσε πως αυτή η κυβέρνηση είναι η πρώτη που δημιούργησε μηχανισμό ελέγχων, ότι έχουν γίνει πάνω από 90.000 έλεγχοι και έχουν επιβληθεί πρόστιμα 33 εκατ. ευρώ. «Η αντιμετώπιση των ολιγοπωλίων, της αισχροκέρδειας, των εικονικών εκπτώσεων, όλα αυτά, από τη θεωρία πρέπει να περνάνε στην πράξη» τόνισε, ενώ για τα ασφάλιστρα υγείας ανέφερε πως έχει σημασία να δούμε την ευρύτερη φιλοσοφία την οποία ακολουθήσε η κυβέρνηση και στις τράπεζες, με αποτελεσματικά μέτρα και όχι με μέτρα-πυροτεχνήματα.



Ειδικά για τις τράπεζες σημείωσε πως δεν ήταν τα πρώτα μέτρα που ελήφθησαν και δεν περιορίστηκαν μόνο στις υπερβολικές χρεώσεις για τους πολίτες, αλλά ταυτόχρονα ελήφθησαν και μέτρα, όπως π.χ. αυτό με τα ακίνητα των τραπεζών που αγγίζουν το στεγαστικό. «Το πρώτο μας καθήκον είναι να αντιμετωπίσουμε φαινόμενα αισχροκέρδειας και το δεύτερο - όμως και αυτό σημαντικό - είναι να μην «σκάσουν» οι ασφαλιστικές εταιρείες. Γιατί άμα «σκάσουν» οι ασφαλιστικές εταιρείες, ποιος θα ζημιωθεί κυρίως; Οι ασφαλισμένοι, αυτοί που έχουν δώσει τα λεφτά τους, συνεχίζουν τα δίνουν κάθε χρόνο», σημείωσε. Ο κ. Μαρινάκης ανέφερε ότι από το 2011 έχουμε μειώσεις των συμβολαίων κατά 400.000, κάτι το οποίο είναι κακό και για τις ασφαλιστικές εταιρείες, αλλά και για τους ασφαλισμένους - και εδώ θα έρθει το κράτος να κάνει μια λογική παρέμβαση.

Για τις τιμές του ρεύματος, σημείωσε ότι η Ελλάδα έχει δώσει τις μεγαλύτερες επιδοτήσεις και σε επίπεδο λιανικής φθηνότερο ρεύμα από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο.

«Η διαφορά της κυβέρνησης από την αντιπολίτευση, μηδενός κόμματος εξαιρουμένου, είναι ότι η κυβέρνηση δίνει λύσεις στα πολλά προβλήματα που ακόμα υφίστανται. Και η αντιπολίτευση προσπαθεί να παίξει 'ένα παιχνίδι που μου θυμίζει αυτό που παίζαμε στο δημοτικό «εγώ το είπα πρώτος». Σημασία δεν έχει ποιος θα το πει πρώτος», συμπλήρωσε μεταξύ άλλων.

Για το τέλος ταφής, ο κ. Μαρινάκης δήλωσε ότι υπάρχει ένα σχέδιο που επεξεργάζεται το υπουργείο Εσωτερικών μαζί με την Περιφέρεια και τους δήμους.

«Δεν υπάρχει ζήτημα να γίνει κανένας αυτοφωράκιας. Είναι πολύ σημαντική η θέση και του περιφερειάρχη και των δημάρχων από το να έχουν τέτοιο ρόλο, αλίμονο! Και κάνουν και μεγάλη προσπάθεια σε αυτό το θέμα. Εδώ λοιπόν, στόχος είναι να διασφαλίσουμε τη βιωσιμότητα των δήμων, αλλά και να προχωρήσουμε μια πολιτική που είναι ευρωπαϊκή υποχρέωση της χώρας. Θα υπάρξει μια απόφαση του υπουργείου Εσωτερικών που θα ισορροπεί μεταξύ των αναγκών αυτών, και για να μην έχουν ζήτημα οικονομικό οι δήμοι, αλλά και να για να προχωρήσει αυτή η υποχρέωση της χώρας, όπως στην ανακύκλωση», σημείωσε.

