Μπελέρης: Ο Ελληνισμός, σήμερα, είναι πολύ πιο ισχυρός - Τα συγκινητικά λόγια για τον Αναστάσιο

Με τη σκέψη και τις ευχές όλων στον Αρχιεπίσκοπο Τιράνων, Διρραχίου και πάσης Αλβανίας κ. Αναστάσιο πραγματοποιήθηκε η πετυχημένη εκδήλωση που διοργάνωσε, υπό την αιγίδα του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος, ο Ευρωβουλευτής της ΝΔ, Φρέντης Μπελέρης, με θέμα «Βορειοηπειρωτικός και Κυπριακός Ελληνισμός συναντώνται στα Ιωάννινα», παρουσία εκατοντάδων πολιτών που κατέκλυσαν την κεντρική αίθουσα του Grand Serai Hotel. Στην εκδήλωση συμμετείχαν, ως κεντρικοί ομιλητές ο ευρωβουλευτής του Δημοκρατικού Συναγερμού (ΔΗΣΥ) και του ΕΛΚ, Μιχάλης Χατζηπαντέλα, ο τ. Υπουργός Επικρατείας, Σταύρος Παπασταύρου και ο Βουλευτής ΝΔ, Άγγελος Συρίγος.

Ο ευρωβουλευτής της ΝΔ και του ΕΛΚ, κ. Φρέντης Μπελέρης, αρχικά, σημείωσε ότι «Σήμερα, ωστόσο, θα μου επιτρέψετε να ξεκινήσω διαφορετικά από ό,τι θα ήθελα. Να ξεκινήσω από τη βαριά σκιά που πλανάται πάνω από τον τόπο μας και έχει εγκατασταθεί αυτές τις ημέρες στο νοσοκομείο του Ευαγγελισμού, το οποίο και επισκέφθηκα χθες. Εκεί δηλαδή που δίνει τον δικό του αγώνα ο αρχιεπίσκοπος Αλβανίας, Αναστάσιος. Ένας πεφωτισμένος κληρικός και άνθρωπος που ανέστησε από τις στάχτες την Αυτοκέφαλη Εκκλησία της Αλβανίας . Είχα την τιμή να με επισκεφθεί στο κελί στις 15 Αύγουστου του 2023 στην πιο δύσκολη στιγμή της ζωής μου. Από εκείνην την στιγμή δεν ένιωσα ούτε για ένα λεπτό μόνος, είχα συντροφιά όχι μόνο την εικόνα που μου χάρισε, αλλά και τα σοφά του λόγια όλο αγάπη, όχι μόνο για εμένα, αλλά και για όσους με κρατούσαν αδίκως δέσμιο».

Εν συνεχεία, σχετικά με την ευρωπαϊκή πορεία της Αλβανίας τόνισε: «Τώρα η μπάλα είναι στο γήπεδο του κυρίου Ράμα. Η ΕΕ, το κοινό μας σπίτι, έχει κανόνες. Για να διαβεί αυτό το ευρωπαϊκό μονοπάτι, η Αλβανία θα πρέπει να υιοθετήσει το πρότυπο της Κύπρου, η οποία άνοιξε τα ενταξιακά κεφάλαια και προχώρησε στηριζόμενη στις δυνάμεις της. Όχι με το έτσι θέλω, αλλά με σεβασμό απέναντι στον λαό της και τα αιτήματα του. Και όχι με τρόπο που να αλλοίωνε τη θέληση τους ή να ξυπνούσε τα αντιδυτικά τους αισθήματα. Και κυρίως χωρίς ψυχροπολεμικές λογικές. Δίχως τη λογική της μαριονέτας μεγαλύτερων κρατών που παρομοιάζεται μόνο με πιόνι στη σκακιέρα. Αν η Αλβανία δεν κάνει τα απαιτούμενα βήματα, έχουν γνώση οι φύλακες. Είμαστε το μόνος έθνος που έχει στην Ευρωπαϊκή Ένωση δύο υπογραφές, δύο κράτη, αλλά μία κοινή πορεία και ενιαία σκέψη. Διαχρονικά λειτουργούμε ως ένα και έτσι θα συνεχίσουμε. Ο Ελληνισμός, σήμερα, είναι πολύ πιο ισχυρός και μαζί του δεν μπορεί να παίξει κανείς».

Ο ευρωβουλευτής του ΔΗ.ΣΥ. και του ΕΛΚ, Μιχάλης Χατζηπαντέλα, με τη σειρά του, επεσήμανε: «Ο Φρέντης δεν έχει στο Ευρωκοινοβούλιο μόνο ένα συμπαράσταση και συνοδοιπόρο στο Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα. Στις Βρυξέλλες δεν έχει μόνο έναν υποστηρικτή, στις όποιες θέσεις του για το καλό των Ελλήνων πολιτών. Ο Φρέντης Μπελέρης και ο Ελληνισμός της Βορείου Ηπείρου, έχουν ένα αδελφικό χέρι να πιαστούν. Το δικό μου χέρι, από τον Ελληνισμό της Κύπρου, για να διεκδικήσουμε μαζί τα δίκαιά μας. Θα στενοχωρήσουμε τον Έντι Ράμα, αλλά ΔΕΝ θα υπάρξει ομαλή ευρωπαϊκή πορεία της Αλβανίας, χωρίς την εξασφάλιση της φυσικής και της εθνικής μειονότητας στους τόπους της. Δε θα υπάρξει ενταξιακή πορεία χωρίς να αυξηθεί η ελληνική επιρροή στην Αλβανία! Θα πιαστούμε χέρι – χέρι, έτσι ώστε, και η Κύπρος να βοηθήσει την Ελλάδα στη στρατηγική χρήση των ενταξιακών διαπραγματεύσεων της Αλβανίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση».



Ο τ. υπουργός Επικρατείας, Σταύρος Παπασταύρου, είπε ότι «Η σκέψη μας και οι προσευχές μας, σήμερα, είναι στον Μακαριώτατο Αρχιεπίσκοπο Αλβανίας, κ. Αναστάσιο. Θυμάμαι 33 χρόνια πριν την πρώτη μας συνάντηση, όταν είχε επιστρέψει από το ιεραποστολικό του έργο στην Αφρική και ανέλαβε το δύσκολο έργο της Αυτοκέφαλης Ορθοδόξου Εκκλησίας στην Αλβανία.

Όπως έχει γράψει ο ίδιος, «Στο δεύτερο ήμισυ του 20ου αιώνα, η Ορθόδοξος Αυτοκέφαλος Εκκλησία της Αλβανίας, έφθασε μέχρι τις πύλες του Άδη». Τις πύλες αυτές δεν τις πέρασε χάρη στο πνευματικό του σθένος του Αρχιεπισκόπου που αποτέλεσε και αποτελεί για όλους τους Χριστιανούς φάρο πίστης και αγάπης».

Κατόπιν, απαρίθμησε τα κοινά χαρακτηριστικά του Βορειοηπειρωτικού και Κυπριακού Ελληνισμού που είναι η «εθνική ταυτότητα, ο αγώνας για ελευθερία και η απεριόριστη στήριξη της Ελλάδας» και στάθηκε ιδιαίτερα στην πίστη στη δύναμη του ελληνισμού, λέγοντας: «Η πίστη στον καλύτερο εαυτό μας, στον αποφασιστικό και δυνατό εαυτό μας, σ’ αυτόν που αντιμετωπίζει ισχυρότερες δυνάμεις και πολλαπλές αντιξοότητες και ούτε τα βάζει κάτω, ούτε τα παρατάει, αλλά συνεχίζει και αγωνίζεται. Η πίστη στην επικράτηση του φωτός απέναντι στο σκοτάδι. Η πίστη στην Πατρίδα μας, η πίστη στην Ορθόδοξη Εκκλησία μας και στον Χριστιανισμό, που ειδικά στον βορειοηπειρωτικό Ελληνισμό, παρά τις διώξεις, τη φοβέρα, τη μετατροπή ιερών ναών σε αποθήκες και στάβλους, δεν κατάφεραν να την κάμψουν.

Και αυτή η πίστη είναι ο ακρογωνιαίος λίθος για κάθε νικηφόρο αγώνα του Ελληνισμού και την πορεία του Έθνους μας μέσα στον χρόνο. Σε μία εποχή γεωπολιτικής αστάθειας και παγκόσμιων αβεβαιοτήτων, τεχνολογικών εξελίξεων που και πιο ενημερωμένοι δυσκολεύονται να κατανοήσουν και να παρακολουθήσουν, η πίστη είναι πυξίδα μας στο αύριο».

Τέλος, ο βουλευτής της ΝΔ, Άγγελος Συρίγος, προσέθεσε ότι: «Το 1945 δύο περιοχές με συμπαγές ελληνικό στοιχείο παρέμεναν εκτός των ορίων του ελληνικού κράτους: η Κύπρος και η Βόρειος Ήπειρος. Σήμερα, η Ευρωπαϊκή Ένωση προσφέρει ασφάλεια στην σακατεμένη από την εισβολή Κυπριακή Δημοκρατία. Αύριο θα διασφαλίσει τα δικαιώματα των Βορειοηπειρωτών στην ευρωπαϊκή πορεία της Αλβανίας. Και αυτή η πορεία πέρασε από την Ελλάδα.»

Το «παρών» έδωσαν, μεταξύ άλλων, η Βουλευτής ΝΔ και πρ. Υπουργός, κ. Μαρία Κεφάλα, ο Δήμαρχος Ιωαννιτών, κ. Θωμάς Μπέγκας, ο Γραμματέας Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου – Δυτικής Μακεδονίας, κ. Σεραφείμ Λιάπης ο πρ. Υπουργός, κ. Λευτέρης Οικονόμου, καθώς και εκπρόσωποι της τοπικής αυτοδιοίκησης και φορέων της περιοχής.

