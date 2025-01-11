ΓΕΣ: Πρώτη συνεδρίαση του Ανώτατου Στρατιωτικού Συμβουλίου

Η πρώτη συνεδρίαση του νέου Ανώτατου Στρατιωτικού Συμβουλίου (ΑΣΣ) πραγματοποιήθηκε, σήμερα, Σάββατο 11 Ιανουαρίου, στην έδρα του Γενικού Επιτελείου Στρατού (ΓΕΣ), στο στρατόπεδο «Στρατάρχου Αλεξάνδρου Παπάγου».

Όπως ανακοινώθηκε από το ΓΕΣ, τη συνεδρίαση τίμησε με την παρουσία του ο αρχηγός του Γενικού Επιτελείου Εθνικής 'Αμυνας στρατηγός Δημήτριος Χούπης, όπου και απεύθυνε χαιρετισμό προς τα μέλη του ΑΣΣ.

Η νέα σύνθεση του ΑΣΣ είναι η ακόλουθη:

- Αντιστράτηγος Γεώργιος Κωστίδης, Αρχηγός ΓΕΣ

- Αντιστράτηγος Ανδρέας Κορωνάκης, Γενικός Επιθεωρητής Στρατού και

Υπαρχηγός ΓΕΣ

- Αντιστράτηγος Σταύρος Παπασταθόπουλος, Διοικητής 1ης Στρατιάς/EU-OHQ

- Αντιστράτηγος Εμμανουήλ Θεοδώρου, Διοικητής ΑΣΔΕΝ

- Αντιστράτηγος Αθανάσιος Σαρδέλλης, Διοικητής ΣΕΘΑ

- Αντιστράτηγος Μιχαήλ Κλούβας, Επιθεωρητής Αναδιοργάνωσης ΣΞ στο ΓΕΕΘΑ - Συντονιστής Σύστασης Διοίκησης Κατασκευών και Αντιμετώπισης Φυσικών Καταστροφών - Διοικητής Διοίκησης Κατασκευών και Αντιμετώπισης Φυσικών Καταστροφών

- Αντιστράτηγος Δημήτριος Βακεντής, Διοικητής ΑΣΔΥΣ

- Αντιστράτηγος Αθανάσιος Γαρίνης, Διοικητής Γ' ΣΣ/NRDC - GR

- Αντιστράτηγος Μανουράς Γεώργιος, Διοικητής Διοίκησης Ειδικού Πολέμου

- Αντιστράτηγος Καβιδόπουλος Παναγιώτης, Διοικητής Δ΄ ΣΣ

- Αντιστράτηγος Μπουντλιάκης Γρηγόριος, Επιτελάρχης ΓΕ

Πηγή: skai.gr

