Την αποπομπή του ευρωβουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ Νίκου Παππά, λόγω «ανάρμοστης συμπεριφοράς», ζητά από τη Ρομπέρτα Μέτσολα ο πρόεδρος του ΕΛΚ με επιστολή του.

«Η μη ανάληψη δράσης συνιστά συναίνεση σε πρακτικές εχθροπάθειας», αναφέρεται ενδεικτικά στην επιστολή την οποία υπογράφει και η Ελίζα Βόζεμπεργκ ως επικεφαλής της Ελληνικής Αντιπροσωπείας στην Κοινοβουλευτική Ομάδα του ΕΛΚ.

Στην επιστολή εκφράζεται η ανησυχία αναφορικά με τα πρόσφατα δημοσιεύματα σε ελληνικά μέσα μαζικής ενημέρωσης «που έφεραν στο φως σειρά αλλεπάλληλων χυδαίων, ρατσιστικών, σεξιστικών και υβριστικών επιθέσεων που αποδίδονται στον κ. Παππά».

«Την ώρα που η Ευρωπαϊκή Ένωση καλεί σε ενότητα για την αντιμετώπιση της ρητορικής μίσους, είναι ανησυχητικό ότι ένα νεοεκλεγέν μέλος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου υιοθετεί τέτοια συμπεριφορά. Αυτές οι ενέργειες είναι θεμελιωδώς αντίθετες στις αρχές και τις αξίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τέτοιου είδους δηλώσεις δεν έχουν θέση σε έναν θεσμό που εκπροσωπεί τη Δημοκρατία, καθώς αποτελεί τη φωνή των Ευρωπαίων πολιτών.

Στο πλαίσιο αυτό, σας ζητούμε να εξετάσετε την υπόθεση αυτή και καλούμε την Ομάδα της Αριστεράς να λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα απέναντι στη συμπεριφορά του ευρωβουλευτή Νίκου Παππά, συμπεριλαμβανομένης της αποπομπής του από την Ομάδα, καθώς η συμπεριφορά αυτή δεν είναι η αρμόζουσα για έναν δημοκρατικά εκλεγμένο εκπρόσωπο στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Η μη ανάληψη δράσης συνιστά συναίνεση σε πρακτικές εχθροπάθειας».

Ολόκληρη η επιστολή:

Πηγή: skai.gr

