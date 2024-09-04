Για «ιστορικές ευθύνες όλων» απέναντι στα μεγάλα ζητήματα της κοινωνίας έκανε λόγο η βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Όλγα Γεροβασίλη, κληθείσα να σχολιάσει τις εξελίξεις στο κόμμα, μιλώντας στην εκπομπή «Σήμερα» στον ΣΚΑΪ.

Στην ερώτηση αν τρεις μέρες πριν την Κεντρική Επιτροπή, υπάρχει περιθώριο λύσης, απάντησε ότι οι «ηγέτες μπορούν να ενώνουν να αντιμετωπίζουν τις κρίσεις με θαρραλέες αποφάσεις», προσθέτοντας ωστόσο πως οι κινήσεις αντιπερισπασμού, δεν βοηθούν και αφήνουν «παγερά αδιάφορη την κοινωνία».

Η λύση, όπως είπε η κ. Γεροβασίλη, θα μπορούσε να δοθεί σήμερα, «θέτοντας ο ίδιος ο πρόεδρος τον εαυτό του στην κρίση των μελών».

Για την αλλαγή του ονόματος που πρότεινε ο Κασσελάκης, η βουλευτής είπε «οι συμβολισμοί έχουν το ρόλο τους. Εκτιμώ ότι σήμερα ξετυλίγεται μια ατζέντα με την οποία πρέπει να κριθεί».

Ερωτηθείς εάν υπάρχει αντίκτυπος στην κοινωνία από τα γεγονότα που εκτυλίσσονται στον ΣΥΡΙΖΑ είπε χαρακτηριστικά ότι «συρρικνώνεται το κόμμα, η κοινοβουλευτική ομάδα και διχάζεται η κοινωνία, με ευθύνη του προέδρου».

Στην ερώτηση εάν η ίδια θα είναι υποψήφια απάντησε ότι πάμε «βήμα-βήμα».

Πηγή: skai.gr

