Νίκος Παππάς: Νέο ηχητικό με τον ευρωβουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ να βρίζει και να απειλεί

Ένα νέο ηχητικό με πρωταγωνιστή τον ευρωβουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ Νίκο Παππά κάνει τον γύρο των social media.

Στο νέο ηχητικό από συνομιλία στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο Νίκος Παππάς ακούγεται να απειλεί κάποιον, λέγοντας μεταξύ άλλων: «Αγράμματο σκουπίδι, άκουσε να δεις για το καλό σου. Πρόσεχε τι λες, πώς τα λες και σε ποιον τα λες. Θα σου στείλω κανένα ''πεϊνιρλί'' στο σπιτάκι σου, είσαι φακελωμένος. Πρόσεχε. Ποιο τμήμα; Ποιο τμήμα, βρε σκουπίδι αγράμματο, απόβλητο της κοινωνίας; Που θα κλαίει η μάνα σου η βρωμιάρα και ο πεταμένος ο πατέρας σου, άμα θέλω. Τέλος πάντων. Πίστεψέ με, δεν θα τους αρέσει και πολύ. Και δεν είσαι και ο πιο συμπαθής από όλους. Λοιπόν, σκουπίδι, εξαφανίσου».

Υπενθυμίζεται πως τη διαγραφή του ευρωβουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ Νίκου Παππά για υβριστικούς χαρακτηρισμούς σε αστυνομικούς, ζήτησε την Κυριακή η κυβέρνηση στον απόηχο της έντονης αντίδρασης της Ένωσης Αξιωματικών Αττικής.

ΝΕΟ ΗΧΗΤΙΚΟ του #Παππα - ΕΜΕΤΙΚΟΣ ευρωβουλευτής του @syriza_gr ΑΠΕΙΛΕΙ ΕΥΘΕΩΣ Έλληνα πολίτη: "Θα σε κλαίει η μάνα σου η βρωμιάρα και ο πεταμένος ο πατέρας σου..."

Είχε προηγηθεί η ανακοίνωση της Ένωσης Αξιωματικών Ελληνικής Αστυνομίας Αττικής:

«Αγαπητοί συνάδελφοι, μέσα από τις αναρτήσεις τους στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ορισμένοι συνεχίζουν να έχουν ανεξήγητα απωθημένα και ρατσιστικές ιδεοληψίες για τους αστυνομικούς. Το απύθμενο μίσος τους για τους αστυνομικούς εκδηλώνεται σε κάθε ευκαιρία. Με τον τρόπο αυτόν φρονούν ότι γίνονται αρεστοί, σε ποιους άραγε;.

Ο οποιοσδήποτε υποτιμητικός χαρακτηρισμός για τους αστυνομικούς δεν μας αγγίζει. Τουναντίον ίσως, να αποδεικνύει ότι κάνουμε καλά τη δουλειά μας, αφού η ισχνή μειοψηφία των εμμονικών συνεχίζει να μας εξυβρίζει. Το παράλογο είναι ότι ο υβριστής, ευρωβουλευτής κ. Νίκος Παππάς, έπρεπε να εκπροσωπεί το λαό, λόγω της θέσης και της ιδιότητας του, και να μη εκφράζεται με υβριστικούς, ρατσιστικούς και υποτιμητικούς χαρακτηρισμούς για τους μαχόμενους αστυνομικούς.

Αγαπητοί συνάδελφοι, εμείς συνεχίζουμε το έργο μας και εκτελούμε το καθήκον μας. Η επιβράβευση έρχεται από τους ίδιους τους συμπολίτες μας, που είμαστε καθημερινά δίπλα τους για να τους παρέχουμε τη βοηθεια μας. Εμείς δεν κατηγοριοποιούμε σε ομάδες το συνάνθρωπο μας με κανένα κριτήριο. Υπερασπιζόμαστε και φυλάττομεν την πατρίδα μας, τα σύνορα μας, την ιστορία μας. Υπακούμε στο Σύνταγμα και τους Νόμους του Κράτους. Αυτές τις αρχές πρεσβεύει η Ελληνική Αστυνομία και αυτές υπηρετούμε ως Έλληνες Αστυνομικοί. Καλή δύναμη στο έργο μας για να παρέχουμε στους συμπολίτες μας το πολύτιμο αγαθό της ασφάλειας».

Η απάντηση του Νίκου Παππά

Ο ευρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ απάντησε λίγο αργότερα, με ένα βίντεο στο Instagram, τονίζοντας ότι ο ίδιος σέβεται και αναγνωρίζει τα σώματα ασφαλείας. Αναλυτικά η δήλωση του Νίκου Παππά:

«Καλησπέρα, βλέποντας την κυβέρνηση της συμφοράς να έχει τόσο άμεσα αντανακλαστικά σε μια προσπάθεια μικροπολιτικής αντιπαράθεσης και αλλαγή της ατζέντας βέβαια από τις πυρκαγιές και βγάζοντας ανακοίνωση εναντίον μου, αναρωτιέμαι μήπως ήταν καλύτερο να είχε την ίδια μεσότητα την προηγούμενη βδομάδα που σχεδόν καίει και η μισή Αττική.

Τέλος πάντων, από εκεί και πέρα πάντα σέβομαι και αναγνωρίζω τα σώματα ασφαλείας, το γνωρίζουν και οι ίδιοι σε κατ’ ιδίαν συζητήσεις που έχουμε κάνει. Αλλά δεν δέχομαι από κανένα ακροδεξιό τρολ, κανένα φασιστάκο, από τον οποιονδήποτε, να με υποτιμάει, να με προσβάλλει και να με απειλεί εμένα και την οικογένειά μου.

Απαντάω πάντα στο ίδιος ύφος, δεν αναιρεί τη θέση του ευρωβουλευτή που έχω, τις αξίες και την προσωπικότητά μου, και καλό θα ήταν εκεί στο Μαξίμου να ασχοληθείτε με πιο σοβαρά θέματα, ο κόσμος καίγεται, πεθαίνει, μένει στον δρόμο και, εσείς πετάτε χαρταετό πάλι»

