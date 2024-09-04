Μετωπική σύγκρουση μεταξύ του υπουργού Υγείας Άδωνι Γεωργιάδη και της εκπροσώπου Τύπου του ΣΥΡΙΖΑ Βούλας Κεχαγιά σημειώθηκε στον «αέρα» του ΣΚΑΪ και της εκπομπής Σήμερα με αφορμή την επιστροφή του Παύλου Πολάκη στην Κοινοβουλευτική Ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ.



Έχουν γίνει τόσο γελοίοι πια που δεν σου κάνει καρδιά και να τους κοροϊδέψεις δήλωσε ο υπουργός Υγείας. Βγαίνει χθες το πρωί η κ. Κεχαγιά, η εκπρόσωπος Τύπου του κόμματος, δηλαδή ο άνθρωπος που μιλάει με τον εκάστοτε πρόεδρο περισσότερο από οποιονδήποτε άλλο, και λέει «δεν τίθεται κανένα θέμα επιστροφής του Πολάκη στην ΚΟ γιατί ακόμα δεν έχει ζητήσει συγγνώμη». Δύο ώρες μετά ανακοινώνεται η επιστροφή του Πολάκη στην ΚΟ. Πείτε μου τώρα τι κόμμα είναι αυτό; Η Βούλα η Κεχαγιά είναι αξιοπρεπής παρουσία, έχει και παρουσία στη δημοσιογραφία, έγραφε και άρθρα… δεν θα την πεις γελοία ας πούμε. Το λέω ειλικρινά δεν είναι, έχει ένα βάρος.



Έπρεπε, πρόσθεσε ο κ. Γεωργιάδης, χθες να παραιτηθεί αμέσως, το λέω ειλικρινά. Δύο ώρες μετά φέρνεις τον Πολάκη στην ΚΟ; Φέρτον μεθαύριο, μην την ξεφτιλίζεις… Σοβαρή γυναίκα είναι, έχει κάνει καριέρα στη δημοσιογραφία, γιατί την ξεφτιλίζεις να γελάει ο κόσμος που τη βλέπει στο δρόμο… Σου χρώσταγε κάτι; Αύριο αν μιλήσει η Κεχαγιά θα την πιστέψει κανένας; Δεν θα την πιστέψει. Ακυρώθηκε ο ρόλος της. Σεβόμενη τη διάδρομή της έπρεπε να παραιτηθεί.



Παρεμβαίνοντας στην εκπομπή του ΣΚΑΪ η κ. Κεχαγιά δήλωσε ότι άκουσα με έκπληξη τον «υπουργό Διάλυσης» της Υγείας Άδωνι Γεωργιάδη ότι εγώ είπα ότι ο κ. Πολάκης δεν θα επιστρέψει στον ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, και τον προκαλώ επειδή ασχολείται πολύ με τον ΣΥΡΙΖΑ και όχι με την αποκατάσταση των νοσοκομείων και της δημόσιας υγείας τα οποία έχει διαλύσει και καταβαραθρώσει, να βρει πού είπα εγώ ότι δεν θα επιστρέψει ο κ. Πολάκης στην ΚΟ. Τον προκαλώ τώρα.



Άδωνις Γεωργιάδης: Χθες το πρωί τι είπατε;

Βούλα Κεχαγιά: Αυτό είναι μια σπέκουλα η οποία διαιωνίζεται από φιλοκυβερνητικά ΜΜΕ που στοχεύουν στον ΣΥΡΙΖΑ και την ηγεσία του… Αν βρει ο κ. Γεωργιάδης ότι εγώ έχω κάνει τέτοια δήλωση ότι δεν θα επιστρέψει ο κ. Πολάκης θα βγω δημοσίως να του ζητήσω συγγνώμη

Άκης Παυλόπουλος: Για τον κόσμο που μας παρακολουθεί διαβάζω ότι ερωτηθήκατε σε ραδιόφωνο και είπατε ότι ‘ακούω και εγώ αυτές τις πληροφορίες, αν θέλετε τα σενάρια…’

Βούλα Κεχαγιά: Δεν υπάρχει… Ξεκινάμε από λάθος. Τίποτα, τίποτα… Λάθος. Όλα είναι παραπληροφόρηση και σπέκουλα. Δεν υπάρχει τέτοιο… Θα σας στείλω το ηχητικό να το παίξετε. Παρακαλώ να με αποκαταστήσετε.

Άδωνις Γεωργιάδης: Πείτε μας τι είπατε… Όσοι τα διαβάσαμε σε 2000 σάιτ λέμε ψέματα. Εγώ δεν άκουσα την εκπομπή, έχω διαβάσει τα σάιτ, αλλά μπορείτε να μας πείτε τι είπατε, μετά να βρούμε το ηχητικό και να το παίξουμε να βρούμε αν έχετε πει τα ίδια. Αλλά αν δεν έχετε πει τα ίδια θα παραιτηθείτε σήμερα. Κάνουμε συμφωνία;



Αν δεν έχει πει ό,τι γράφει το σύνολο των σάιτ εγώ θα της ζητήσω συγγνώμη, αλλιώς θα παραιτηθεί, γιατί δεν παρενέβη ένα 24ωρο που είναι σε όλα τα σάιτ (η δήλωση) σημείωσε ο υπουργός Υγείας.



Κατόπιν ο Δημήτρης Οικονόμου «έπαιξε» στον αέρα το επίμαχο ηχητικό απόσπασμα. Δείτε το βίντεο:

"Νομίζει ο Πολάκης ότι η υπόλοιπη Ελλάδα είναι Κασσελάκηδες"

Σχολιάζοντας νωρίτερα την αθώωση και των τεσσάρων κατηγορουμένων στη δίκη για τις προσλήψεις στο ΚΕΕΛΠΝΟ την περίοδο 2013-2014 ο υπουργός Υγείας σημείωσε ότι σήμερα το απόγευμα στις 6 ώρα έχω συγκέντρωση στην Ελληνική Αγωγή, έχω και μια ομιλία πολιτική, όπου θα παρουσιάσω και τα πρακτικά του ΔΣ του ΚΕΕΛΠΝΟ την ημέρα που απέλυσαν αυτούς τους ανθρώπους. Όπου ένα από τα μέλη του ΔΣ, και θέλω να του τηλεφωνήσω να τον συγχαρώ, καταψήφισε λέγοντας «βρε παιδιά άμα αύριο αθωωθούν τι θα γίνει μετά;» Και καταψήφισε. Αλλά οι άλλοι επειδή τους έδινε εντολή ο Πολάκης απέλυσαν… εργαζόμενους του χιλιάρικου.



«Όταν ξεκίνησε εκείνη την ιστορία που έλεγε ‘τα ραβασάκια της γυναίκας σου’ δεν υπήρχε κανένα ραβασάκι της γυναίκας μου… Η υπεύθυνη προσλήψεων του ΚΕΕΛΠΝΟ λεγόταν Ευγενία Μανωλίδου ήταν συνωνυμία, βρήκε το χαρτάκι κι άρχισε να με βρίζει. Απολύθηκαν πανηγυρικά εργαζόμενοι για πολιτικούς λόγους. Ο Πολάκης ως υπουργός φώναζε ‘θα σας λιώσω’ στον πρόεδρο των εργαζομένων και τη διευθύντρια προσωπικού αν δεν έκαναν ό,τι ήθελε. Το δικαστήριο δεν είπε απλώς οι εργαζόμενοι είναι αθώοι, είπε ότι δεν υπάρχει αδίκημα. Νομίζει ο Πολάκης ότι η υπόλοιπη Ελλάδα είναι Κασσελάκηδες που τον φοβούνται Επειδή κάνει μπούλινγκ στον Κασσελάκη και τον έχει του χεριού του. Το ΚΕΕΛΠΝΟ υποχρεούται να επαναπροσλάβει τους 4 εργαζομένους δίνοντάς τους εντόκως όλους τους μισθούς τα επιδόματα και τα δώρα που θα έπρεπε να λάβουν. Θα εφαρμόσουμε την απόφαση θα τους επαναπροσλάβουμε τους πληρώσουμε και τα χρήματα αυτά θα καταλογίσουμε στα τότε μέλη του ΔΣ που ψήφισαν την απόλυσή τους και θα κάνουμε αγωγή και θα πάνε από την προσωπική τους περιουσία που ψήφισαν παράνομα την απόλυση για να κάνουν το χατίρι του Πολάκη».



Ο Άδωνις Γεωργιάδης εκτίμησε ότι ο κ. Κασσελάκης είναι όμηρος του Πολάκη και του Παππά. «Όλα τα κάνει ο Παππάς. Ο Παππάς είναι ο master mind εκεί. Σιγά μην καταλαβαίνει ο Κασσελάκης απ’ αυτά… Ο Παππάς τα κάνει, αυτός έσωσε τον Πολάκη πέρυσι από διαγραφή 100% Εκεί στο Σούνιο που κάνει τα ωραία μπάνια ο Τσίπρας θα σκέφτεται πόσα του έχει κάνει ο Παππάς. Κράτησε τον Πολάκη που βρίζει τον Τσίπρα όλη την ημέρα. Ο Κασσελάκης που μιλάει για «μαύρα λεφτά του Τσίπρα» εξελέγη από τον Πολάκη και τον Παππά. Ο Παππάς είναι ιδιοφυής με διεφθαρμένο τρόπο ο μόνος που έχει μυαλό εκεί μέσα. Σε ένα έχει δίκιο ο Κασσελάκης που λέει ‘ξυπνάω πότε με τους 8, πότε με τους 87, πότε με τους 53…’ αυτό δεν είναι κόμμα, είναι τρίλιζα, είναι τζόκερ. Αμφιβάλλω αν έχει σχέση με την Αριστερά, είναι κάτι αόριστο ένα περίεργο πράγμα, μίγμα Καζάκη, ΑΝΕΛ, παλιού ΣΥΡΙΖΑ… Δεν αποκλείω να γίνει αρχηγός ο Πολάκης, πιθανό είναι. Αν γίνει αυτό, θα καθαρίσει τον Παππά. Θα γίνει ξεκαθάρισμα μεγάλο Παππάς – Πολάκης, και ο Πολάκης θα καθαρίσει τον Παππά σαν αυγό».

Πηγή: skai.gr

