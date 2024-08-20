Νίκος Παππάς για νέο ηχητικό: Θα απαντάω όπως αξίζει

Με τη δημοσίευση ενός Instagram story τοποθετήθηκε νωρίτερα ο Ευρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Νίκος Παππάς στο περιθώριο της δημοσιοποίησης νέου ηχητικού στο οποίο και καταγράφεται να βρίζει και να απειλεί.

Κάνοντας λόγο για «Ρομπέν των Δασών, προβοκάτορες», ο Ευρωβουλευτής επεσήμανε μεταξύ άλλων πως θα απαντά όπως αξίζει «στον οχετό» που δέχεται ανεξαρτήτως από το από ποιον προέρχεται.

Παράλληλα επεσήμανε πως ότι η δημοσιοποίηση ιδιωτικών συνομιλιών και δεδομένων είναι ρητώς απαγορευμένη από τον νομό.

«Μην κουράζετε τα τρολάκια θα σας δίνω εγώ τις συνομιλίες», συνόψισε.

Επιχειρώντας περαιτέρω να αιτιολογήσει τη συμπεριφορά του ο Νίκος Παπάς είπε χαρακτηριστικά «Δε σηκώνονται το πρωί λέω: A, δεν έχω τίποτα να κάνω ας τσακωθώ με οποίον βρω» και συνόψισε πως το θέμα που καίει δεν είναι οι προσωπικές του συνομιλίες και ακροδεξιούς και φασιστοειδή.

«Καίει η πραγματική φωτιά που η κυβέρνηση απέτυχε να σβήσει», υπογράμμισε.

Πηγή: skai.gr

