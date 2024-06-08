Λογαριασμός
Στο Ψυχρό Λασιθίου για τις προεκλογικές ρακές ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής

Στιγμές χαλάρωσης λίγο πριν την κάλπη και για τον Πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής

Ευρωεκλογές: Στο Ψυχρό Λασιθίου για τις προεκλογικές ρακές ο Nίκος Ανδρουλάκης

Στην καθιερωμένη ανάπαυλα πριν ανοίξουν οι κάλπες ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής, Νίκος Ανδρουλάκης, συναντήθηκε με φίλους και στελέχη στη Χερσόνησο.

Στη συνέχεια μετέβη στο Οροπέδιο Λασιθίου, τόπο καταγωγής της μητέρας του. 

Για τις προεκλογικές ρακές επέλεξε το χωριό του, το Ψυχρό, ενώ νωρίτερα επισκέφθηκε το σπήλαιο του Δικταίου Άντρου και ενημερώθηκε για τις επικείμενες εργασίες βελτίωσης της προσβασιμότητας και την αναβάθμιση των υποδομών του.

«Όπως είδατε, ήρθαμε στις ρίζες μας. _Ήπιαμε τις ρακές μας με τους φίλους μας, και αυτό μας γεμίζει δύναμη και αισιοδοξία_» είπε μιλώντας σε δημοσιογράφους.

