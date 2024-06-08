Ευρωεκλογές: Στο 1ο Γυμνάσιο Κηφισιάς θα ψηφίσει ο Κυριάκος Μητσοτάκης

Ο πρωθυπουργός και πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας Κυριάκος Μητσοτάκης θα ασκήσει αύριο το εκλογικό του δικαίωμα στις 10:00, στο 1ο Γυμνάσιο Κηφισιάς, στο 308ο εκλογικό τμήμα.
Πηγή: skai.gr
