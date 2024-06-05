Αντίστροφη μέτρηση για τις ευρωεκλογές 2024. Από τις 6 έως τις 9 Ιουνίου 2024, Ευρωπαίοι πολίτες εκλέγουν τους αντιπροσώπους τους ως βουλευτές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (ΕΚ).

Πόσοι ευρωβουλευτές εκλέγονται;

Συνολικά 720 ευρωβουλευτές θα εκλεγούν τον Ιούνιο του 2024, 15 περισσότεροι σε σύγκριση με τις προηγούμενες εκλογές.

Κατά γενικό κανόνα, ο αριθμός των ευρωβουλευτών αποφασίζεται πριν από κάθε εκλογική διαδικασία. Το σύνολο δεν μπορεί να ξεπεράσει τους 750 συν τον πρόεδρο.

Η διαδικασία στην Ελλάδα

Τα εκλογικά κέντρα στην Ελλάδα θα λειτουργήσουν στις 9 Ιουνίου 2024, από τις 07:00 το πρωί ως τις 19:00 το βράδυ. Οι επιστολικές ψήφοι θα πρέπει να έχουν παραληφθεί από τις αρμόδιες αρχές εντός της σχετικής διορίας, δηλαδή έως και τις 17:00 ώρα Ελλάδας της 8ης Ιουνίου 2024, προκειμένου να καταμετρηθούν ως έγκυρες.

Την Πέμπτη στις 11:00 το πρωί παρουσία της πολιτικής ηγεσίας και των εκπροσώπων της SingularLogic, θα πραγματοποιηθεί στο Υπουργείο Εσωτερικών η τελική γενική δοκιμή των συστημάτων για τις Ευρωεκλογές της 9ης Ιουνίου 2024.

Οι ψηφοφόροι θα εκλέξουν 21 ευρωβουλευτές το 2024, όπως και στις εκλογές του 2019.

Είναι υποχρεωτική η ψηφοφορία;

Η άσκηση του εκλογικού δικαιώματος είναι υποχρεωτική - πλην εξαιρέσεων, για όσους έχουν υπερβεί το 70ο έτος της ηλικίας τους και για τους εκλογείς που βρίσκονται στο εξωτερικό.

Πώς θα λειτουργήσουν τα γραφεία ταυτοτήτων και διαβατηρίων το Σάββατο και την Κυριακή

Από το Αρχηγείο της Ελληνικής Αστυνομίας ανακοινώνεται ότι για την καλύτερη εξυπηρέτηση των πολιτών, ενόψει των Ευρωεκλογών, τα Γραφεία Ταυτοτήτων και τα Γραφεία Διαβατηρίων των αστυνομικών Υπηρεσιών, σε όλη τη χώρα, θα λειτουργήσουν, πέραν του καθορισμένου ωραρίου λειτουργίας τους. Δείτε εδώ το ωράριο

Ξεπέρασαν τις 160.000 οι φάκελοι της επιστολικής ψήφου – Θα στηθούν 237 εκλογικά τμήματα

Πάνω από 160.000 φάκελοι επιστολικής ψήφου έχουν φθάσει, μέσω ταχυδρομείου, στο κέντρο διαλογής, στο εκθεσιακό κέντρο Περιστερίου.

Μέχρι σήμερα έχουν παραληφθεί 168.500 φάκελοι με επιστολικές ψήφους. Η διαδικασία ολοκληρώνεται το Σάββατο στις 5 το απόγευμα.

«Μάθε που ψηφίζεις»

Σύμφωνα με το υπουργείο Εσωτερικών για την διευκόλυνση των εκλογέων, οι πολίτες, μπορούν να ανατρέχουν στον διαδικτυακό τόπο του Υπουργείου Εσωτερικών στην ενότητα «Μάθε που ψηφίζεις» (https://mpp.ypes.gov.gr) ή να επικοινωνούν με τον τηλεφωνικό αριθμό: 213 136 1500 καθημερινά από 09:00 μέχρι 21:00 για να πληροφορηθούν το εκλογικό τμήμα και το σχολικό συγκρότημα στο οποίο ψηφίζουν καθώς και τον α/α της εγγραφής τους στον εκλογικό κατάλογο.

Οι σταυροί προτίμησης

Μπορούν να τεθούν μέχρι και τέσσερις (4) σταυροί προτίμησης.

Οι υποψήφιοι που λαμβάνουν τους περισσότερους σταυρούς εκλέγονται, εφόσον βέβαια το κόμμα τους έχει εξασφαλίσει τις αντίστοιχες έδρες.

Τα κόμματα και οι έδρες

Στη λίστα εδώ μπορείτε να δείτε τα κόμματα που ενέκρινε το αρμόδιο τμήμα του Αρείου Πάγου για να συμμετάσχουν στις ευρωεκλογές:

Ως απαραίτητη προϋπόθεση για μπει ένα κόμμα στον μηχανισμό κατανομής των 21 εδρών είναι να πιάσει ποσοστό τουλάχιστον 3%.

Δωρεάν η διέλευση από τα διόδια για τους δικαστικούς αντιπροσώπους για τις Eυρωεκλογές της 9ης Ιουνίου

Χωρίς καταβολή κομίστρου θα γίνεται η διέλευση από όλους τους σταθμούς διοδίων της χώρας, για τους δικαστικούς αντιπροσώπους και τους εφόρους δικαστικών αντιπροσώπων που θα μεταβούν για την εκτέλεση των καθηκόντων τους με τη χρήση επιβατικών Ιδιωτικής Χρήσης και δικύκλων οχημάτων, ενόψει των Ευρωεκλογών της 9ης Ιουνίου 2024, έπειτα από εντολή που δόθηκε από την πολιτική ηγεσία του υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών.

Ειδικότερα, η δωρεάν διέλευση θα ισχύει από την Παρασκευή 7 Ιουνίου 2024 ώρα 00:01 έως και τη Δευτέρα 10 Ιουνίου 2024 και ώρα 22:00.

Η διέλευση χωρίς την επιβολή διοδίων θα γίνεται με την επίδειξη της απόφασης διορισμού τους και του δελτίου αστυνομικής ταυτότητας τους.

Σημειώνεται ότι από την παύση είσπραξης των διοδίων εξαιρείται η «Αττική Οδός».

Οι παραχωρησιούχοι οφείλουν να τηρήσουν αρχείο με καταγραφή των διελεύσεων και σημείωση της απόφασης διορισμού, ενώ το κόστος θα αναλάβει το Δημόσιο, δυνάμει των συμβάσεων παραχώρησης.

Τα αποτελέσματα

Δύο ώρες αφότου κλείσουν οι κάλπες στις 21.00 το βράδυ σύμφωνα με το ρεπορτάζ του ΣΚΑΙ αναμένεται να έχουμε την πρώτη ασφαλή εκτίμηση των αποτελεσμάτων. Δύο ώρες αργότερα, στις 23.00 το βράδυ, αναμένεται το τελικό αποτέλεσμα, όχι όμως για όλα τα κόμματα.

Για τα κόμματα που βρίσκονται στη ζώνη του 3% εκτιμάται ότι θα χρειαστεί περισσότερος χρόνος προκειμένου να οριστικοποιηθεί αν θα εκλέξουν κάποιον ευρωβουλευτή ή όχι.

Τι θα γίνει στην Ευρώπη

Στις 21:15 αναμένεται η πρώτη προβολή πιθανού αποτελέσματος και στις 00:00 την πρώτη αξιόπιστη εκτίμηση για τις χώρες των «27».

Πηγή: skai.gr

