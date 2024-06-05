Αύριο στις 11:00 π.μ., παρουσία της πολιτικής ηγεσίας και των εκπροσώπων της SingularLogic, θα πραγματοποιηθεί στο Υπουργείο Εσωτερικών (Σταδίου 27) η τελική γενική δοκιμή των συστημάτων για τις Ευρωεκλογές της 9ης Ιουνίου 2024.

Η γενική δοκιμή – πρόβα θα καλυφθεί τηλεοπτικά από συνεργείο της ΕΡΤ και το υλικό θα διανεμηθεί στους υπόλοιπους τηλεοπτικούς σταθμούς.

Πηγή: skai.gr

