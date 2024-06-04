Περισσότερες από 155.000 είναι μέχρι σήμερα το μεσημέρι ο αριθμός των φακέλων με την επιστολική ψήφο που έχουν φτάσει μέσω κούριερ στο κέντρο διαλογής επιστολικής ψήφου στο εκθεσιακό κέντρο Περιστερίου.

Από αυτές οι περίπου 39.300 προέρχονται από Έλληνες εκλογείς του εξωτερικού. Από το Υπουργείο Εσωτερικών εκτιμάται ότι από τους συνολικά 202.000 που έχουν εγγραφεί, έχουν ψηφίσει επιστολικά περίπου 180.000.

Οι υπόλοιποι καθώς και όσων ο φάκελος δεν φτάσει εμπρόθεσμα στο Περιστέρι, (δηλαδή πριν από τις 5 το απόγευμα του Σαββάτου) θα λάβουν το βράδυ του Σαββάτου ένα sms στο τηλέφωνό τους από το Υπουργείο Εσωτερικών που θα τους ενημερώνει ότι θα μπορούν να ψηφίσουν στο εκλογικό τους τμήμα μετά τις 11:00 το πρωί της Κυριακής.

Singular Logic: Γύρω στις 21:00 το πρώτο ασφαλές αποτέλεσμα

Σύμφωνα, εξάλλου, με τον Ηλία Γιαννίτσιο, διευθυντή έργου εκλογών της Singular Logic, γύρω στις 21:00 θα υπάρχει η πρώτη ασφαλής εικόνα τόσο για την πρωτιά όσο και για το ποια κόμματα θα έχουν καταφέρει να περάσουν το όριο του 3% και να εκλέξουν ευρωβουλευτή.

Περί τις 23:00 εκτιμάται ότι θα υπάρχει μια πρώτη εικόνα για την σταυροδοσία των συνολικά 1.168 υποψηφίων ευρωβουλευτών που είναι κατανεμημένοι σε 31 κόμματα και διεκδικούν τις 21 έδρες που αναλογούν στη χώρα μας.

Η γρήγορη έκδοση του πρώτου αποτελέσματος οφείλεται στο σύστημα ασφαλούς μετάδοσης SRT, μέσω του οποίου οι 18.617 δικαστικοί αντιπρόσωποι των ισάριθμων εκλογικών τμημάτων της χώρας θα μεταδώσουν το τελικό αποτέλεσμα του τμήματος τους άμεσα μέσω συσκευής τάμπλετ που θα παραλάβουν το Σάββατο.

Παράλληλα θα στείλουν το αποτέλεσμα και μέσω του ειδικού εντύπου (τηλεγράφημα), όπως συμβαίνει ανελλιπώς από τις εκλογές του 1981.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.