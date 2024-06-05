Από το Αρχηγείο της Ελληνικής Αστυνομίας ανακοινώθηκε ότι για την καλύτερη εξυπηρέτηση των πολιτών, ενόψει των Ευρωεκλογών, τα Γραφεία Ταυτοτήτων και τα Γραφεία Διαβατηρίων των αστυνομικών Υπηρεσιών, σε όλη τη χώρα, θα λειτουργήσουν, πέραν του καθορισμένου ωραρίου λειτουργίας τους, ως ακολούθως:

Γραφεία Ταυτοτήτων

Σάββατο, 8 Ιουνίου 2024, κατά τις ώρες 08.00 έως 20.00

Κυριακή, 9 Ιουνίου 2024, κατά τις ώρες 07.00 έως 19.00

Γραφεία Διαβατηρίων

Σάββατο, 8 Ιουνίου 2024, κατά τις ώρες 08.00 έως 15.00

Κυριακή, 9 Ιουνίου 2024, κατά τις ώρες 07.00 έως 19.00

Επισημαίνεται ότι τα Γραφεία θα λειτουργήσουν προκειμένου να επιδίδουν-καταχωρίζουν νέα δελτία ταυτότητας ή διαβατήρια που δεν έχουν παραληφθεί από τους δικαιούχους, ενώ παράλληλα η εξυπηρέτηση των προγραμματισμένων ή έκτακτων ραντεβού θα πραγματοποιείται κανονικά.

Οι πολίτες μπορούν να αναζητούν περισσότερες πληροφορίες για τα δικαιολογητικά καθώς και διευκρινιστικές λεπτομέρειες σχετικά με την έκδοση Δελτίων Ταυτότητας, από τα Γραφεία Ταυτοτήτων, στην ιστοσελίδα της Ελληνικής Αστυνομίας www.astynomia.gr / Οδηγός του Πολίτη – Δικαιολογητικά.

Επίσης, στην ιστοσελίδα της Ελληνικής Αστυνομίας είναι δυνατή η αναζήτηση των στοιχείων επικοινωνίας των κατά τόπους Γραφείων Ταυτοτήτων των Υπηρεσιών Ασφαλείας της Ελληνικής Αστυνομίας.

