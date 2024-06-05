Με πυρετώδεις ρυθμούς γίνεται η διαλογή των επιστολικών ψήφων στο εκθεσιακό κέντρο Περιστερίου που φτάνουν στο χώρο μέσα σε ταχυδρομικούς σάκους από υπαλλήλους ταχυμεταφορών.

Τους σάκους παραλαμβάνουν 15 υπάλληλοι, οι οποίοι, ελέγχουν τη γνησιότητα των φακέλων, τους μετρούν και τους επισημαίνουν με ταινία γνησιότητας.

Μέχρι σήμερα έχουν παραληφθεί 168.500 φάκελοι με επιστολικές ψήφους. Η διαδικασία ολοκληρώνεται το Σάββατο στις 5 το απόγευμα ενώ θα δοθεί παράταση ωραρίου αν κριθεί απαραίτητο.

Ο χώρος συλλογής επιστολικής ψήφου, εσωτερικά και εξωτερικά του κτιρίου φυλάσσεται διακριτικά από άνδρες και γυναίκες της Ελληνικής Αστυνομίας, ενώ παράλληλα οι χώροι όπου βρίσκονται οι κάλπες παρακολουθούνται από κλειστό κύκλωμα τηλεόρασης όλο το 24ωρο.

Την Κυριακή, ανήμερα των εκλογών στις 06:00 το πρωί οι επιτροπές συλλογής παραδίδουν τις κάλπες στις επιτροπές διαλογής που συστάθηκαν για κάθε εκλογικό τμήμα και υπογράφεται μεταξύ τους πρωτόκολλο παράδοσης - παραλαβής.

Ο γενικός έφορος Χρήστος Κατσιάνης και ο βοηθός του Γιάννης Ποντίκης ξενάγησαν το ΑΠΕ-ΜΠΕ στον χώρο και εξέφρασαν την αισιοδοξία τους ότι ο τελικός αριθμός των επιστολικών ψήφων μπορεί να ξεπεράσει τις αρχικές εκτιμήσεις και να φτάσει τις 180.000-190.000 επί συνόλου 202.000 εγγεγραμμένων.

Οι εκλογείς επιστολικής ψήφου έχουν κατανεμηθεί με γεωγραφικά κριτήρια σε 237 εκλογικά τμήματα, τα οποία με τη σειρά τους κατανεμήθηκαν σε 12 επιτροπές συλλογής επιστολικής ψήφου.



Αφού ολοκληρώσουν το έργο τους, οι υπάλληλοι παραδίδουν τους φακέλους στην ανάλογη επιτροπή, η κάθε μια από τις οποίες αποτελείται από τρεις δικαστικούς υπαλλήλους.

Αυτοί με τη σειρά τους σκανάρουν τον κάθε φάκελο και τον ρίχνουν στην ειδική κάλπη φύλαξης, που είναι ξεχωριστή για κάθε εκλογικό τμήμα. Με το σκανάρισμα ενημερώνονται αυτόματα με SMS ή e-mail τόσο ο αποστολέας ότι ο φάκελός του μόλις παραλήφθηκε, όσο και το υπουργείο Εσωτερικών, το οποίο με αυτόν τον τρόπο γνωρίζει σε πραγματικό χρόνο τον ακριβή αριθμό των αφίξεων.

Οι φάκελοι οφείλουν να παραληφθούν από την κάθε επιτροπή συλλογής την παραμονή των εκλογών και συγκεκριμένα έως τις 17:00 του Σαββάτου. Η προθεσμία μπορεί να παραταθεί έως και έξι ώρες εφόσον διαπιστώνεται ότι για τους φακέλους, οι οποίοι παρελήφθησαν εμπρόθεσμα, δεν έχει ολοκληρωθεί η καταγραφή.

Οι εκλογείς των οποίων ο φάκελος δεν φτάσει έγκαιρα στο κτίριο του εκθεσιακού κέντρου, αλλά και όσοι εγγράφηκαν αλλά δεν έστειλαν τον φάκελο, θα ενημερωθούν με μήνυμα το βράδυ του Σαββάτου ότι μπορούν να ψηφίσουν με φυσική παρουσία στο εκλογικό τμήμα όπου ανήκουν, μετά τις 11:00 το πρωί.

Το διάστημα που θα διεξάγεται η προσέλευση των εκλογέων στις κάλπες όλης της χώρας, δηλαδή από τις 7:00 έως τις 19:00, οι επιτροπές διαλογής θα ανοίξουν την κάλπη του εκλογικού τμήματος που τους αναλογεί, θα μετρήσουν τους φακέλους και στη συνέχεια θα τους ανοίξουν για να διαπιστώσουν εάν υπάρχουν τα απαραίτητα συνοδευτικά έγγραφα, δηλαδή το αντίγραφο της ταυτότητας και συμπληρωμένο το έντυπο της υπεύθυνης δήλωσης. Εάν διαπιστωθεί η αρτιότητα του εκλογικού φακέλου, τότε ρίχνεται ο κλειστός φάκελος που περιέχει το ψηφοδέλτιο στην οριστική κάλπη. Εάν λείπει κάποιο συνοδευτικό έγγραφο, το ψηφοδέλτιο μένει εκτός κάλπης και καταγράφεται ως άκυρο.

Στις 19:00, που ολοκληρώνεται η ψηφοφορία, ανοίγουν οι κάλπες και αρχίζει η διαλογή των ψήφων, όπως θα συμβαίνει παράλληλα σε κάθε εκλογικό τμήμα της επικράτειας.

