Ευκλείδης Τσακαλώτος στον ΣΚΑΪ: Οι αριστερές ιδέες μπορούν να κερδίσουν εκλογές - Θέλουμε την εξουσία Πολιτική 11:55, 01.09.2023 linkedin

mail Close Share facebook

twitter

9

bookmark

Your browser does not support the audio element.

«Πρέπει να έχεις τις δικές σου ιδέες και αξίες και να τις μετατρέψεις σε πολιτικές που αγγίζουν τον κόσμο» τόνισε