Στην προμήθεια από την Τουρκία μαχητικών αεροσκαφών F-35 και τη στάση της Ελλάδας στο ζήτημα αυτό αναφέρθηκε, μεταξύ άλλων, ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν απαντώντας σε ερωτήσεις δημοσιογράφων που τον συνόδευαν στην πτήση της επιστροφής του από το Αζερμπαϊτζάν.

Ο Τούρκος πρόεδρος υποστήριξε πως «η ανησυχία της Ελλάδας για τα βήματα που έχουμε κάνει στον τομέα της άμυνας είναι άτοπη και δίχως νόημα", λέγοντας πως "η Τουρκία δεν αποτελεί απειλή για καμία χώρα που δεν απειλεί την ασφάλεια και τα συμφέροντά της και δεν της επιδεικνύει εχθρική στάση».

Ανέφερε ακόμη ότι συζήτησε το ζήτημα των F-35 με τον Ντόναλντ Τραμπ στη συνάντηση που είχαν στο περιθώριο της πρόεσφατης Συνόδου Κορυφής του ΝΑΤΟ και εξέφρασε την ελπίδα ότι ο Αμερικανός πρόεδρος θα παραμείνει πιστός στη συμφωνία που έκαναν για το θέμα αυτό. «Πιστεύω ότι η σταδιακή παράδοση των F-35 στην Τουρκία θα πραγματοποιηθεί κατά τη διάρκεια της θητείας του» κατέληξε ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν.

Αναλυτικά, η απάντηση του Τούρκου προέδρου στη σχετική ερώτηση έχει ως εξής:

«Εμείς θέλουμε τα F-35 πρωτίστως για τη δική μας ασφάλεια. Το ζήτημα των F-35 δεν είναι για εμάς απλώς ένα ζήτημα στρατιωτικής τεχνολογίας, αλλά και ένα ζήτημα ισχυρής συνεργασίας σε διεθνές επίπεδο, όπως το ΝΑΤΟ. Φυσικά, αυτό το ζήτημα μας έδωσε την ευκαιρία να επιταχύνουμε τις προσπάθειές μας στον τομέα της αμυντικής βιομηχανίας. Η ενίσχυση της αμυντικής μας υποδομής δεν αποτελεί απειλή για κανέναν. Ιδιαίτερα για τους φίλους και τους συμμάχους μας.

"Στην τελευταία Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ, ελήφθη απόφαση για την αύξηση των αμυντικών δαπανών των συμμάχων. Δηλαδή, ελήφθη η απόφαση ότι "οι χώρες του ΝΑΤΟ πρέπει να ενισχύσουν την αμυντική τους υποδομή, να καλύψουν τις ανάγκες τους, ώστε να ενισχυθεί και η άμυνα του ΝΑΤΟ". Επομένως, η ανησυχία της Ελλάδας για τα βήματα που έχουμε κάνει στον τομέα της άμυνας είναι άτοπη και δίχως νόημα. Η Τουρκία δεν αποτελεί απειλή για καμία χώρα που δεν απειλεί την ασφάλεια και τα συμφέροντά της και δεν της επιδεικνύει εχθρική στάση. Αντίθετα, η Τουρκία είναι μια χώρα που καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για να εξασφαλίσει την ειρήνη, την ηρεμία και την ασφάλεια στην περιοχή της και στον κόσμο και είναι εξαιρετικά αξιόπιστη έναντι των φίλων της. Δεν υπάρχει καμία σύγκρουση στον περίγυρώ μας για την οποία η Τουρκία να μην προσπαθεί να την τερματίσει με ειρηνικό τρόπο.

"Συζητήσαμε μεταξύ μας το θέμα των F-35 και το παρακολουθούμε. Πιστεύω ότι ο κ. Τραμπ θα παραμείνει πιστός στη συμφωνία που κάναμε για το θέμα αυτό. Πιστεύω ότι η σταδιακή παράδοση των F-35 στην Τουρκία θα πραγματοποιηθεί κατά τη διάρκεια της θητείας του».

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.