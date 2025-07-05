Έκπληξη από Φάμελλο: Προτείνει τον Καλπάκη για γραμματέα της ΚΕ του κόμματος και τον Ζαχαριάδη εκπρόσωπο Τύπου

Τις προτάσεις του για τη θέση του νέου γραμματέα, του αναπληρωτή γραμματέα και για τους εκπροσώπους του κόμματος, κατέθεσε μιλώντας στην πρώτη συνεδρίαση της νέας Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, ο πρόεδρος του κόμματος Σωκράτης Φάμελλος. Αφού ευχαρίστησε την απερχόμενη γραμματέα, Ράνια Σβίγκου, και τόνισε τον θετικό της ρόλο πρότεινε:

-Για τη θέση του γραμματέα με μεγάλη χαρά προτείνω τον σύντροφο Στέργιο Καλπάκη. Ο Στέργιος είναι νέος, 35 χρονών, επιστήμονας του Παιδαγωγικού με μεταπτυχιακό και ειδίκευση στις Ανθρωπιστικές Σπουδές και στις Νέες Τεχνολογίες.

- Για τη θέση της αναπληρώτριας συντονίστριας προτείνω την συντρόφισσά μας Αναστασία Σαπουνά. Τα δύο αυτά πρόσωπα συμβολίζουν το νέο πρόσωπο του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία».

Συνεχίζοντας ευχαρίστησε τον Γιώργο Καραμέρο και ανακοίνωσε τον επόμενο εκπρόσωπο του κόμματος: «Θέλω να ευχαριστήσω από καρδιάς τον Γιώργο Καραμέρο, ο οποίος τους τελευταίους 7 μήνες εκπροσώπησε επάξια το κόμμα από τη θέση του εκπροσώπου τύπου. Νέος Εκπρόσωπος Τύπου αναλαμβάνει ο σύντροφος Κώστας Ζαχαριάδης», ανέφερε.

Δίνοντας το πλαίσιο των αλλαγών είπε: «Θεωρώ ότι αυτές οι τρεις προτάσεις, όπως και η πρόταση της Πολιτικής Γραμματείας εξασφαλίζουν ανανέωση προσώπων, ανατροφοδότηση και ενίσχυση πολιτικών, σεβασμό στις ιδέες μας και στις αρχές μας. Οι σύντροφοι που προτείνω εξασφαλίζουν παράλληλα και την εμπειρία αλλά και την ανανέωση».

Στην ομιλία του έδωσε το μήνυμα ότι ο ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ, «κόντρα στο σύστημα εξουσίας και διαφθοράς που έχει στήσει το καθεστώς της δεξιάς, επέστρεψε δυνατός, ενισχυμένος, ενωμένος».

«Αυτή η Κεντρική Επιτροπή θα δώσει τη μάχη της ανατροπής στις επόμενες εθνικές εκλογές», είπε ο Σωκράτης Φάμελλος και εξαπέλυσε επίθεση στην κυβέρνηση και προσωπικά στον Κυριάκο Μητσοτάκη για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ. Είπε χαρακτηριστικά: «Κλέψανε τα λεφτά του ελληνικού λαού για να τα μοιράσουν στα δικά τους παιδιά και να στήσουν ένα πελατειακό κράτος για να κερδίσουν τις εκλογές. Και ο κ. Μητσοτάκης κάνει τον ανήξερο. Έξι χρόνια δήθεν "επιτελικού κράτους" και ο κ. Μητσοτάκης λέει ξανά "δεν ήξερα", "δεν κατάλαβα", "δεν γνώριζα", "παραπλανήθηκα".

Δεν τον πιστεύει πλέον κανείς. Όλα τα ήξερε. Έκλεβαν τις επιδοτήσεις των τίμιων αγροτών και έκαναν μπίζνες με τον "φραπέ" και τον "χασάπη". Κανονική μαφία. Οι παραιτήσεις των κυρίων Βορίδη, Χατζηβασιλείου, Σταμενίτη, Μπουκώρου, δεν μας λένε τίποτα. Περιμένουμε και απαιτούμε τις παραιτήσεις των Κέλλα, Κεφαλογιάννη, Τσιάρα, Πιερρακάκη, Φλωρίδη. Και πολλών άλλων ακόμα που μαθαίνουμε κάθε μέρα. Το μισό υπουργικό Συμβούλιο είναι μπλεγμένο στο σκάνδαλο».

Ακολούθως ξεκαθάρισε την θέση του ΣΥΡΙΖΑ: «Παραίτηση αυτής της διεφθαρμένης κυβέρνησης. Και εκλογές για να προκύψει μια προοδευτική κυβέρνηση που θα φέρει την αναγέννηση της χώρας και του ελληνικού λαού. Ξέρουμε ότι η ολιγαρχία θα διασπείρει πολλά σχέδια που θα συντηρούν τις δεξιές πολιτικές και επιλογές. Βλέπουν το τέλος και την κατάρρευση του κ. Μητσοτάκη. Και θέλουν για τα συμφέροντά τους να στήσουν ένα άλλο σύστημα εξουσίας. Για αυτό και είμαστε ξεκάθαροι. Καμία διαπραγμάτευση και εξιλέωση σε δεξιές πολιτικές. Καμία ανοχή και συναίνεση. Μόνο μία προοδευτική κυβέρνηση μπορεί να εγγυηθεί το μέλλον και τα συμφέροντα της χώρας. Όπως έγινε με την κυβέρνηση της Αριστεράς του Αλέξη Τσίπρα το 2015».

Συνεχίζοντας ανέφερε: «Για αυτό το λόγο ζητάμε εκλογές: για να ανατρέψουμε τις δεξιές νεοφιλελεύθερες πολιτικές, την κοινωνική αδικία, και την ολιγαρχία που υπηρετεί και εκπροσωπεί ο κ. Μητσοτάκης και η κυβέρνησή του».

Ακολούθως διαβεβαίωσε ότι μία προοδευτική κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ:

θα μειώσει τον ΦΠΑ και τον Ειδικό Φόρο Κατανάλωσης,

θα σπάσει το καρτέλ των τραπεζών,

θα προστατεύσει την πρώτη κατοικία και την επιχειρηματική στέγη,

θα δώσει διέξοδο στο αδιέξοδο της στέγης,

θα δώσει τη 13η σύνταξη -όπως το είχε κάνει η κυβέρνηση μας-

θα επενδύσει άμεσα 2 δισ ευρώ στην Υγεία, για αμοιβές προσωπικού.

Έκανε ειδική αναφορά στην εξωτερική πολιτική λέγοντας ότι «η Ελλάδα με τον κ. Μητσοτάκη μετρά ήττες και λάθη στην εξωτερική πολιτική. Δεν νοείται για την Ελλάδα να σιωπά απέναντι στην παραβίαση του Διεθνές Δικαίου και στη γενοκτονία που συνεχίζεται στη Γάζα».

Γενικεύοντας ανέφερε: «Πόσα ψέματα, πόσα σκάνδαλα, πόσες ήττες να αντέξουμε ακόμα; Για αυτό και η λύση είναι μόνο οι εκλογές το συντομότερο δυνατόν». Κατηγόρησε τα άλλα κόμματα της προοδευτικής αντιπολίτευσης για την άρνησή τους «να κάτσουν στο τραπέζι του διαλόγου για να βρεθεί ένας κοινός βηματισμός - τουλάχιστον στα μεγάλα και στα σημαντικά - παίζοντας ουσιαστικά το παιχνίδι του συστήματος που θέλει μια διασπασμένη και διαιρεμένη προοδευτική αντιπολίτευση», για να προσθέσει: «η λύση είναι μία. Η ενίσχυση του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ».

Για τα εσωκομματικά υπογράμμισε: «Να βάλουμε ένα τέλος στις προσωπικές επιδιώξεις και στις τάσεις που πολλές φορές λειτουργούσαν ως κόμμα μέσα στο κόμμα. Προχωρήσαμε στην εκλογή της ΚΕ που έχει πλέον πολύ μεγάλη ανανέωση, 75% ως προς την εκλεγείσα το 2022 και 60% ως προς τη σύνθεσή της πριν από το Συνέδριο!».

Πηγή: skai.gr

