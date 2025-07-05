Ο Κυριάκος Μητσοτάκης, συνοδευόμενος από τον γιο του Κωνσταντίνο, βρέθηκε στην Ιερά Μονή Ξενοφώντος, όπου επίσης έγινε δεκτός με τις προσήκουσες τιμές από τον Ηγούμενο Αλέξιο και τον εκπρόσωπο του Οικουμενικού Πατριάρχη, Μητροπολίτη Μιλήτου Απόστολο.

Τα ξημερώματα ο πρωθυπουργός παρακολούθησε τη θεία λειτουργία στην Ιερά Μονή Σίμωνος Πέτρας, όπου και διανυκτέρευσε.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Στο τέλος της θείας λειτουργίας οι μοναχοί τέλεσαν τρισάγιο στη μνήμη των γονέων του Κωνσταντίνου και Μαρίκας Μητσοτάκη και του Παύλου Μπακογιάννη.

Τα ονόματα των γονέων του πρωθυπουργού είναι καταχωρημένα ως ευεργετών στα κτητορικά δίπτυχα της Ιεράς Μονής, για τη βοήθεια που προσέφερε ο Κωνσταντίνος Μητσοτάκης στο μοναστήρι μετά την καταστροφική πυρκαγιά του 1990.

Πηγή: skai.gr

