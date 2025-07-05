Λογαριασμός
Μητσοτάκης: Η επίσκεψή του στην Ιερά Μονή Ξενοφώντος και η θερμή υποδοχή από τον γέροντα Αλέξιο (φωτογραφίες)

Κατά την επίσκεψη του πρωθυπουργού στη μονή, το «παρών» έδωσε και ο μητροπολίτης Μιλήτου Απόστολος, εκπρόσωπος του Οικουμενικού Πατριάρχη

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης, συνοδευόμενος από τον γιο του Κωνσταντίνο, βρέθηκε στην Ιερά Μονή Ξενοφώντος, όπου επίσης έγινε δεκτός με τις προσήκουσες τιμές από τον Ηγούμενο Αλέξιο και τον εκπρόσωπο του Οικουμενικού Πατριάρχη, Μητροπολίτη Μιλήτου Απόστολο.

Τα ξημερώματα ο πρωθυπουργός παρακολούθησε τη θεία λειτουργία στην Ιερά Μονή Σίμωνος Πέτρας, όπου και διανυκτέρευσε.

Στο τέλος της θείας λειτουργίας οι μοναχοί τέλεσαν τρισάγιο στη μνήμη των γονέων του Κωνσταντίνου και Μαρίκας Μητσοτάκη και του Παύλου Μπακογιάννη.

Τα ονόματα των γονέων του πρωθυπουργού είναι καταχωρημένα ως ευεργετών στα κτητορικά δίπτυχα της Ιεράς Μονής, για τη βοήθεια που προσέφερε ο Κωνσταντίνος Μητσοτάκης στο μοναστήρι μετά την καταστροφική πυρκαγιά του 1990.

TAGS: Άγιον Όρος Κυριάκος Μητσοτάκης
