Σε καταγγελία για εκβιασμό φέρεται να προχώρησε η πρώην υφυπουργός και βουλευτής Μαγνησίας της Νέας Δημοκρατίας, Ζέττα Μακρή.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η Ζεττα Μακρή, όπως κατήγγειλε δεχόταν το τελευταίο διάστημα έντονες πιέσεις από γνωστό δημοσιογράφο του Βόλου, ο οποίος φέρεται να της ζητούσε χρήματα, προκειμένου να σταματήσει να δημοσιεύει αρνητικά σχόλια σε βάρος της.

Μάλιστα, φέρεται να της ζητούσε το ποσό των 15.000 ευρώ.

Έτσι, κανόνισαν ένα ραντεβού σε καφετέρια, ενώ ήδη είχε ενημερώσει τις αρχές, του έδωσε 5.000 ευρώ προσημειωμένα, με τους αστυνομικούς να προχωρούν στη σύλληψη του.

Πηγή: skai.gr

