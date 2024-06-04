Με απόλυτο συντονισμό ολοκληρώνονται από την Περιφέρεια Αττικής όλες οι προβλεπόμενες διαδικασίες για την απρόσκοπτη ροή των Ευρωεκλογών της 9ης Ιουνίου στη μεγαλύτερη διοικητική Περιφέρεια της χώρας.

Περισσότεροι από 650 υπάλληλοι της Περιφέρειας Αττικής εργάστηκαν πυρετωδώς για έναν μήνα, ώστε να προχωρήσουν όλες οι απαραίτητες ενέργειες για τη μεγάλη εκλογική αναμέτρηση.

Από το εκλογικό κέντρο της Περιφέρειας στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας ετοιμάστηκαν και έχουν ήδη διανεμηθεί σε όλους τους Δήμους της Αττικής οι εκλογικοί σάκοι με τα ψηφοδέλτια όλων των κομμάτων, τους φακέλους, τους εκλογικούς καταλόγους και όλα τα απαραίτητα υλικά για τις εφορευτικές επιτροπές, προκειμένου να παραδοθούν στους δικαστικούς αντιπροσώπους από τις κατά τόπους δημοτικές αρχές.

«Οι υπηρεσίες μας βρίσκονται σε πλήρη ετοιμότητα, ώστε να διασφαλίσουμε την άψογη ροή της εκλογικής διαδικασίας, που θα αναδείξει τους εκπροσώπους της χώρας μας στο Ευρωκοινοβούλιο» δήλωσε ο Περιφερειάρχης Αττικής Νίκος Χαρδαλιάς και πρόσθεσε: «Το βράδυ της 9ης Ιουνίου, έχουμε την ευθύνη για την εκλογική διαδικασία στη μεγαλύτερη

Περιφέρεια της χώρας, την Αττική, με τις οκτώ εκλογικές περιφέρειες, τους πάνω από 3 εκατομμύρια ψηφοφόρους και τα 4.648 εκλογικά τμήματα. Ο επαγγελματισμός και η εμπειρία των εργαζομένων της Περιφέρειας Αττικής αποτελεί την εγγύηση ότι όλα θα κυλήσουν χωρίς κανένα πρόβλημα, τόσο κατά την εκλογική διαδικασία, όσο και στην ανακοίνωση των

αποτελεσμάτων».

Η Περιφέρεια Αττικής το προηγούμενο διάστημα -σε άμεση συνεργασία με το αρμόδιο Υπουργείο Εσωτερικών- ολοκλήρωσε όλες τις προπαρασκευαστικές ενέργειες, που περιλαμβάνουν την έκδοση των σχετικών διοικητικών πράξεων και αποφάσεων, τον καθορισμό των εκλογικών τμημάτων και την υπηρεσιακή αλληλογραφία με τα κατά τόπους Πρωτοδικεία και Εφετεία.

Παράλληλα, στο συντονιστικό κέντρο της Περιφέρειας στο ΣΕΦ υπάρχει επάρκεια σε εκλογικό υλικό και έχει οριστεί το απαραίτητο προσωπικό, ώστε σε άμεση συνεργασία με το Υπουργείο Εσωτερικών να αντιμετωπιστεί άμεσα κάθε πρόβλημα που ενδέχεται να προκύψει έως και τη λήξη της εκλογικής διαδικασίας το βράδυ της Κυριακής.

Επιπροσθέτως, η Περιφέρεια έχει συγκροτήσει συνεργείο για την άμεση και έγκυρη μετάδοση των αποτελεσμάτων για την Αττική από τον χώρο του ΣΕΦ, τα οποία θα αποστέλλονται στο Υπουργείο Εσωτερικών με την χρήση του ειδικού πληροφοριακού συστήματος ΙΡΙΔΑ 2.0. Το σύστημα αυτό θα λειτουργήσει ως παράλληλη δικλείδα ασφαλείας, καθώς -όπως έχει ήδη

ανακοινώσει το Υπουργείο Εσωτερικών- οι δικαστικοί αντιπρόσωποι θα μεταδίδουν στο Υπουργείο τα αποτελέσματα μέσω ειδικής εφαρμογής, με τη συσκευή ασφαλούς μετάδοσης SRΤ.

Πηγή: skai.gr

