«Η αριθμητική επίδοση των χειρουργείων στα νοσοκομεία του Εθνικού Συστήματος Υγείας έχει επιστρέψει στα επίπεδα πριν από την πανδημία», ανέφερε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης, κατά τη σημερινή καθιερωμένη ενημέρωση των πολιτικών συντακτών.

«Κατά το πρώτο τετράμηνο του 2024 διενεργήθηκαν περίπου 175.000 χειρουργικές επεμβάσεις, ένας αριθμός που όχι μόνο επαναφέρει τα προηγούμενα στάνταρ, αλλά τα ξεπερνά σημαντικά σε σχέση με το έτος 2019, ενώ προσέθεσε πως προχωρούν 6.500 προσλήψεις εντός του έτους, καθώς και υλοποιούνται μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης ανακαινίσεις σε 80 νοσοκομεία και 156 κέντρα υγείας».

Στη συνέχεια, ο κ. Μαρινάκης αναφέρθηκε και στην ανακοίνωση της Eurostat για τον πληθωρισμό, ο οποίος «κατέγραψε σημαντική πτώση από το 3,2% του Απριλίου, στο 2,3% του Μαΐου και βρίσκεται στο χαμηλότερο επίπεδο από τον Σεπτέμβριο του 2021».

«Η Ελλάδα έχει τον 6ο χαμηλότερο πληθωρισμό στην Ευρωζώνη. Σημειώνεται ότι αντίθετα, στην ευρωζώνη ο εναρμονισμένος πληθωρισμός αυξήθηκε από 2,4% τον Απρίλιο στο 2,6% τον Μάιο.Πτώση καταγράφει και ο πληθωρισμός τροφίμων ο οποίος αφορά άμεσα τα νοικοκυριά. Όπως εκτιμά η Ευρωπαϊκή Στατιστική Υπηρεσία, στην Ελλάδα μειώνεται από το 4,8% στο 2,4%, στο χαμηλότερο επίπεδο από τον Ιούλιο του 2021».

Αναφορικά με τον τρίτο κύκλος του προγράμματος «Κινούμαι Ηλεκτρικά» προϋπολογισμού 33 εκατ. ευρώ, επεσήμανε ότι αυτός αφορά την επιδότηση αγοράς ηλεκτρικών αυτοκινήτων, μοτοσυκλετών, τρικύκλων και ποδηλάτων από φυσικά και νομικά πρόσωπα, με το υπουργείο να έχει καταβάλει την επιδότηση σε 7.772 δικαιούχους, με το ποσό πλέον των 26,1 εκατ. ευρώ, για αγορά ηλεκτρικού οχήματος. Προγραμματίζεται, στις 5 Ιουνίου, η πληρωμή επιπλέον 478 αιτήσεων, ύψους 1,8 εκατ. ευρώ.

«Κύριο χαρακτηριστικό του νέου Προγράμματος είναι η εισαγωγή αυξημένης ανώτατης επιδότησης για φυσικά πρόσωπα, στις 9.000 ευρώ, η οποία αν συνδυαστεί και με την αύξηση της επιδότησης για απόσυρση παλαιού οχήματος, η οποία είναι πλέον 2.000 ευρώ, το συνολικό ποσό φτάνει τις 11.000 ευρώ. Η επιδότηση προσαυξάνεται για συμπολίτες μας με αναπηρία, πολύτεκνους, καθώς και νέους έως 29 ετών», όπως είπε.

«Μονοσέλιδο Excel αυτό που παρουσίασε χθες ο κ. Κασσελάκης - Ο πρωθυπουργός δεν έχει ούτε 4 ακίνητα»

Σε ερώτηση για το πόθεν έσχες και την παρουσίασή του το βράδυ της Δευτέρας από τον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ, ο κ. Μαρινάκης το χαρακτήρισε ως «μονοσέλιδο Excel», το οποίο ήρθε στη δημοσιότητα «έπειτα από παλινωδίες».

Όπως σημείωσε «η δήλωση περιουσιακής κατάστασης αποτελεί μια συγκεκριμένη διαδικασία, που απαιτεί συγκεκριμένα δικαιολογητικά και συγκεκριμένα τεκμήρια», ενώ συμπλήρωσε ότι ο Στέφανος Κασσελάκης όφειλε να αποχωρήσει από την αλλοδαπή εταιρεία.

«Όταν αναφέρεται κανείς σε έσοδα ή σε δάνεια, πρέπει να γίνεται συγκεκριμένος. Είναι δεδομένο ότι με μια απλή ανάγνωση δεν βγαίνουν τα νούμερα. Αν δείτε τις δανειακές υποχρεώσεις, τις καταθέσεις, τα επενδυτικά προϊόντα, ακόμη και τον τρόπο ζωής του με τα ελικόπτερα. Δεν είναι κολάσιμο κάτι τέτοιο, όμως φυσικά και υπάρχει αναντιστοιχία».

Επιπλέον, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος απάντησε και για τις κατηγορίες του ΣΥΡΙΖΑ για τα ακίνητα και την περιουσιακή κατάσταση του Κυριάκου Μητσοτάκη, καλώντας μάλιστα την αξιωματική αντιπολίτευση να πει συγκεκριμένα «ποια ακριβώς είναι τα 40 σπίτια του πρωθυπουργού».

«Ο πρωθυπουργός όχι 40 ακίνητα, ούτε 4 δεν έχει. Επομένως, η συζήτηση αυτή δεν είναι τίποτα άλλο παρά ένας παιδαριώδης αντιπερισπασμός».

«Η ΝΔ δίνει στη δημοσιότητα κάθε χρόνο τον ισολογισμό της - Ο κ. Γκρίνμπεργκ πληρώνεται με νόμιμη σύμβαση που έχει κατατεθεί»

Παράλληλα, ο Παύλος Μαρινάκης έδωσε διευκρινίσεις τόσο για τη διαδικτυακή καμπάνια της Νέας Δημοκρατίας, όσο και για την επαγγελματική σχέση της Πειραιώς με τον κ. Γκρίνμπεργκ.

«Όσα δαπανάμε είναι απολύτως διαφανή, η ΝΔ δίνει στη δημοσιότητα κάθε χρόνο τον ισολογισμό της. Είναι προσωπική μας επιλογή η καμπάνια μας να γίνεται μέσω διαδικτύου, την ίδια ώρα που άλλα κόμματα της Αριστεράς τυπώνουν αφίσες και γεμίζουν τους δρόμους, μολύνοντας το περιβάλλον».

Σχετικά με τον κ. Γκρίνμπεργκ, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος υπογράμμισε πως «πληρώνεται με σύμβαση υπογεγραμμένη και κατατιθεμένη, με συγκεκριμένο χρονικό ορίζοντα και συγκεκριμένη αμοιβή μέσω εμβασμάτων και τιμολογίων που εκδίδονται μηνιαίως».

«Δηλαδή τι έπρεπε να κάνει ένας επικοινωνιολόγος διεθνούς κύρους; Να παρανομήσει;» κατέληξε σε υψηλούς τόνους.

