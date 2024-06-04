Προκλητικές αναφορές από κρατικά μέσα ενημέρωσης της Τουρκίας, τα οποία κάνουν λόγο για «Τουρκάλες της Δυτικής Θράκης», «τουρκική μειονότητα» και για «μακεδονική μειονότητα στην Ελλάδα».

Το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων Anadolu, εν όψει των ευρωεκλογών της 9ης Ιουνίου, παρουσιάζει συνέντευξη της προέδρου του κόμματος Ισότητας, Ειρήνης και Φιλίας, Çiğdem Asafoğlu. Το κόμμα του οποίου ηγείται κατεβαίνει στις ευρωεκλογές με 42 υποψηφίους, εκ των οποίων οι 25 είναι γυναίκες.

Η Asafoğlu λέει στο Anadolu ότι είναι ιδιαίτερα χαρούμενη και υπερήφανη που έχει αναλάβει την προεδρία ενός τέτοιου κόμματος ως γυναίκα και σημειώνει: «Την ώρα που τα υπόλοιπα ελληνικά πολιτικά κόμματα δυσκολεύονται να βρουν υποψήφιες γυναίκες, εμείς φέτος ξεκινήσαμε με 25 γυναίκες που πιστεύουν στον αγώνα τους, που είναι αγωνίστριες, μητέρες, και αδελφές».

Η Asafoğlu εξέφρασε την ελπίδα ότι αυτό θα αποτελέσει πρότυπο για τις «Τουρκάλες της Δυτικής Θράκης» και δήλωσε ότι έλαβαν θετικά σχόλια για την εικόνα αυτή κατά τις επισκέψεις που πραγματοποίησαν στα χωριά, στο πλαίσιο των ευρωεκλογών της 9ης Ιουνίου.

Και συνέχισε: «Οι Τουρκάλες της Δυτικής Θράκης ήταν πάντοτε πολύ γενναίες. Όταν κοιτάμε τις φωτογραφίες της 29ης Ιανουαρίου, μπορούμε να δούμε πόσες πολλές γυναίκες ήταν εκεί. Ήταν πάντα πολύ γενναίες, πάντα αφοσιωμένες στον στόχο τους και είχαν μαχητικό πνεύμα».

«Μακεδονική μειονότητα στην Ελλάδα»

Η Asafoğlu είπε ακόμη ότι ανάμεσα στις 25 υποψήφιες γυναίκες είναι και η Ευγενία Νατσουλίδου που εκπροσωπεί τη «μακεδονική μειονότητα» στην περιοχή της Έδεσσας.

Εξάλλου, το TRTHABER χθες μετέδωσε: «Στην Ευρώπη επικρατεί αγωνία για τις ευρωεκλογές που θα διεξαχθούν 6-9 Ιουνίου. Στην περιοχή της 'Δυτικής Θράκης' στην Ελλάδα επικρατεί ένας ξεχωριστός ενθουσιασμός».

Παρουσιάζοντας την ιστορία του ΚΙΕΦ στο τουρκικό κανάλι αναφέρθηκαν τα εξής: «Ιδρύθηκε από τους ‘Τούρκους της Δυτικής Θράκης στην Ελλάδα’, συνεχίζει να είναι η φωνή της 'τουρκικής μειονότητας'. Το ΚΙΕΦ που ίδρυσε ο Dr. Sadık Ahmet συμμετέχει στις ευρωεκλογές που θα διεξαχθούν από 6 έως 9 Ιουνίου και ξεκίνησε έντονη προεκλογική εκστρατεία. Η πρόεδρος του κόμματος Çiğdem Asafoğlu δηλώνει ότι, παρά τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν ως μειονότητα στην Ελλάδα, θα συνεχίσουν να υπερασπίζονται τα δικαιώματα των ‘Τούρκων της Δυτικής Θράκης’».

«Είναι πραγματικά πολύ δύσκολο να είσαι μειονότητα στην Ελλάδα. Και ειδικά το να είσαι τουρκική μειονότητα είναι ακόμη πιο δύσκολο. Διότι αρνούνται την ταυτότητά μας, δεν μας υπολογίζουν, συμπεριφέρονται σαν να μην υπάρχουμε» δήλωσε η Asafoğlu στην κάμερα.

