Στη Λάρισα βρίσκεται ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, για τα εγκαίνια του Επιχειρησιακού Κέντρου Πολιτικής Προστασίας Θεσσαλίας, ενώ αυτήν την ώρα βρίσκεται σε εξέλιξη σύσκεψη με αντικείμενο τα μέτρα αποκατάστασης μετά τις καταστροφικές πλημμύρες που προκάλεσαν οι κακοκαιρίες «Daniel» και «Elias».

Στην Περιφέρεια Θεσσαλίας βρίσκεται κλιμάκιο υπουργών, ενώ τον πρωθυπουργό υποδέχθηκε ο περιφερειάρχης Θεσσαλίας, Δημήτρης Κουρέτας.

Ο κ. Μητσοτάκης ενημερώθηκε από τον κ. Κουρέτα για τη λειτουργία του Επιχειρησιακού Κέντρου Πολιτικής προστασίας, τον μηχανισμό που αφορά την αντιπυρική προστασία, αλλά και τον έλεγχο της ροής των ποταμών της περιοχής της Θεσσαλίας.

Η σύσκεψη βρίσκεται σε εξέλιξη, με τον πρωθυπουργό να αναφέρεται στις πρωτοβουλίες της κυβέρνησης για την ενίσχυση της Πολιτικής Προστασίας στη χώρα, τονίζοντας πως η κυβέρνηση δαπανά πάνω από 2 δισ. ευρώ για την ενίσχυση των υποδομών της Πολιτικής Προστασίας.

Παράλληλα, μίλησε για τη σημασία της τεχνολογίας «διότι μας δίνει τη δυνατότητα να έχουμε μοντέλα που κάνουν πολύ ακριβείς προβλέψεις για την πορεία του φαινομένου», ενώ αναφέρθηκε και στη σημασία που έχει η συνεργασία των αρμόδιων φορέων στην προστασία και την πρόληψη.

«Έχουμε κάνει μία πολύ μεγάλη πρόοδο συνολικά στη χώρα στο να συνεργαζόμαστε καλύτερα. Η Πυροσβεστική, που έχει τον πρώτο ρόλο, με τις δασικές υπηρεσίες, με τους δήμους, με τις περιφέρειες και την αστυνομία, κάτω από έναν ενιαίο συντονισμό, μπορούμε να αντιμετωπίσουμε κρίσεις, προτάσσοντας πάντα την προστασία της ανθρωπινής ζωής», υπογράμμισε, μεταξύ άλλων, ο πρωθυπουργός.

«Η Πολιτική Προστασία είναι διαδικασίες και πνεύμα συνεργασίας και σ’ αυτό θέλω να σταθώ ιδιαίτερα. Νομίζω ότι έχουμε κάνει μια πολύ μεγάλη πρόοδο συνολικά στη χώρα στο να συνεργαζόμαστε καλύτερα.

Η Πυροσβεστική, η οποία πάντα έχει τον πρώτο ρόλο με τις δασικές υπηρεσίες, με τους δήμους, με τις περιφέρειες, με την αστυνομία, κάτω από έναν ενιαίο συντονισμό για να μπορούμε να αντιμετωπίζουμε οποιαδήποτε κρίση όσο το δυνατόν πιο αποτελεσματικά, προτάσσοντας πάντα και πρώτα και πάνω απ’ όλα την προστασία της ανθρώπινης ζωής» συνέχισε ο πρωθυπουργός, προσθέτοντας πως «έχουμε μπροστά μας ένα ακόμα δύσκολο καλοκαίρι με δύσκολες κλιματολογικές συνθήκες, οι οποίες φοβάμαι ότι από εδώ και στο εξής μπορεί να είναι ο κανόνας και όχι η εξαίρεση.

Έχουμε κάνει την καλύτερη δυνατή προετοιμασία, την οποία μπορούμε, αλλά προφανώς όλα αυτά θα κριθούν στο πεδίο και στην αποτελεσματικότητα με την οποία θα αντιμετωπίσουμε τις φωτιές του καλοκαιριού, ευχόμενοι βέβαια να μην πρέπει να ξανά διαχειριστούμε αντίστοιχα πλημμυρικά φαινόμενα με αυτά τα οποία μας πόνεσαν τόσο πολύ τον περασμένο χρόνο. Σε κάθε περίπτωση θα είμαστε πιο έτοιμοι. Τονίζω δεν λέω πότε θα είμαστε έτοιμοι, θα είμαστε πιο έτοιμοι, διότι είναι διαρκής προσπάθεια».

