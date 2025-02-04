Επιστολή προς την ύπατη εκπρόσωπο της ΕΕ για την Εξωτερική Πολιτική και Πολιτική Ασφάλειας και αντιπρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Κάγια Κάλας, «αναφορικά με τις διώξεις κατά νόμιμα εκλεγμένων Κούρδων δημάρχων από το τουρκικό καθεστώς», υπογράφουν 33 ευρωβουλευτές «έπειτα από πρωτοβουλία» του ευρωβουλευτή του ΠΑΣΟΚ, Νίκου Παπανδρέου.

Οι 33 ευρωβουλευτές, οι οποίοι «προσυπογράφουν την επιστολή του Νίκου Παπανδρέου», όπως αναφέρεται στη σχετική ανακοίνωση, ζητούν «να τεθεί άμεσα το θέμα στην τουρκική κυβέρνηση και να καταστεί σαφές πως η Άγκυρα είναι υπόλογη απέναντι στην Ένωση και για τέτοιου είδους ενέργειες».

«Πιστεύουμε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση, ως ηγετική δύναμη αναφορικά με την υποστήριξη των δημοκρατικών αξιών, έχει έναν ζωτικό ρόλο να παίξει, αντιμετωπίζοντας αυτή τη συνεχιζόμενη κρίση και διασφαλίζοντας ότι η Τουρκία παραμένει υπόλογη για τις ενέργειές της», αναφέρουν, μεταξύ άλλων, στην επιστολή τους οι ευρωβουλευτές και προσθέτουν: «Στεκόμαστε αλληλέγγυοι προς τους Κούρδους δημάρχους και πολίτες του Ακτντενίζ και άλλων δήμων, που επηρεάζονται και προτρέπουμε την ΕΕ να δράσει προς υπεράσπιση της δημοκρατίας και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.