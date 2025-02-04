Του Γιάννη Ανυφαντή

Στην απόκρουση οποιασδήποτε μομφής της αντιπολίτευσης περί συγκάλυψης στο σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη προέβη από το βήμα της Βουλής ο υπουργός Επικρατείας, Μάκης Βορίδης, τονίζοντας πως στην κυβέρνηση «αποκρούουμε σθεναρά και μετά βδελυγμίας τη συγκάλυψης».

Απαντώντας στις αιτιάσεις του Κυριάκου Βελόπουλου και της Ζωής Κωνσταντοπούλου, που είχαν τοποθετηθεί νωρίτερα στην Ολομέλεια, κατηγόρησε την αντιπολίτευση ότι δεν ενδιαφέρεται για την αλήθεια, καθώς εκμεταλλεύεται πολιτικά την τραγωδία. «Για να υπάρχει συγκάλυψη, πρέπει να μεταφέρεται πράγματι παράνομο φορτίο, που αυτό είναι αντικείμενο της κρίσης του δικαστηρίου, μετά να ξέρει ότι είναι ιδιοκτησίας του τάδε λαθρέμπορου, να ξέρει ότι στο κύκλωμα συμμετείχε ο τάδε υπάλληλος. Να ξέρει τέταρτον ότι ο λαθρέμπορος έχει σχέσεις με το κυβερνητικό στέλεχος και ότι το στέλεχος ενήργησε για να αλλοιώσει τον χώρο. Έχετε στοιχεία για να υποστηρίξετε κάτι τέτοιο; Γιατί κάνετε τη μομφή;» διερωτήθηκε ο κ. Βορίδης συμπληρώνοντας ότι «αυτή τη μομφή αποκρούουμε και αυτό είναι που λέμε ότι πρόκειται περί χυδαίας εκμεταλλεύσεως και η αντιπολίτευση δε σέβεται τη διαδικασία και χρησιμοποιεί την αγωνία των γονιών για πολιτικές στοχεύσεις».

«Να γίνει η απονομή της δικαιοσύνης με καθαρό και ανεπηρέαστο τρόπο. Να αφήσουμε όλοι την δικαιοσύνη να κάνει την δουλειά της. Να έχουμε εμπιστοσύνη στην δικαιοσύνη είτε μας αρέσει είτε όχι. Σε τελική ανάλυση οι άνθρωποι που έχουν χάσει τους δικούς τους εκεί κοιτάνε για δικαίωση, στη δικαιοσύνη. Τι πρέπει να κάνουμε; Εγώ δεν μπορώ να σας προτείνω την αντιπολιτευτική πρακτική αλλά είναι ξεκάθαρό ότι με τις ανυπόστατες κατηγορίες περί συγκαλύψεως να ξέρετε ότι επιβεβαιώνετε ουσιαστικά αυτό για το οποίο σας κατηγορούμε, ότι από μία τραγωδία επιδιώκετε πολιτικά οφέλη» επανέλαβε ο Υπουργός, τονίζοντας πως «το αίτημα για απόδοση δικαιοσύνης θα έπρεπε να μας ενώνει όλους». «Φτάνει πια η λάσπη στον ανεμιστήρα», κατέληξε ο κ. Βορίδης.

Μαίνεται η σύγκρουση με την αντιπολίτευση

«Συγκάλυψη είναι να μην επιτρέπεις στην Δικαιοσύνη να ανακαλύψει. Όσα είπε εδώ ο κ. Βορίδης είναι η ανατριχιαστική αλήθεια ότι η δικαιοσύνη δεν μπορεί να ανακαλύψει γιατί της βάζετε εμπόδια», υποστήριξε ο Δημήτρης Μάντζος, με τον κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο του ΠΑΣΟΚ να τονίζει πως η Βουλή «οφείλει να κάνει τα πάντα να αποκαλύψει». «Εμείς εργαλοιποίηση δεν κάναμε ποτέ. Θα είστε υπόλογοι στη συνείδηση και στην ιστορία σας», σχολίασε ο Χρήστος Γιαννούλης από τον ΣΥΡΙΖΑ.

Την παραίτηση του Κυριάκου Μητσοτάκη ζήτησε εκ νέου από το βήμα της Βουλής ο Κυριάκος Βελόπουλος με την Ζωή Κωνσταντοπούλου να επιμένει στην κατηγορία περί απόκρυψης στοιχείων από τον πρώην Πρόεδρο της Βουλής, Κωνσταντίνο Τασούλα. «Όλα τα στοιχεία που διαβιβάζονται στη Βουλή ανακοινώνονται.Αν λοιπόν δεν έγινε ανακοίνωση στην ολομέλεια ποτέ, στοιχειοθετείται απόλυτα η υπεξαγωγή εγγράφων», ανέφερε η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας.

