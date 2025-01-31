Ο δήμαρχος της Κωνσταντινούπολης και εξέχουσα προσωπικότητα της τουρκικής αντιπολίτευσης, Εκρέμ Ιμάμογλου, κατήγγειλε σήμερα «παρενόχληση» από τη δικαιοσύνη σε βάρος του, κατά την έξοδό του από δικαστήριο της Κωνσταντινούπολης, στο οποίο είχε παρουσιαστεί για να καταθέσει ενώπιον εισαγγελέα για την κριτική που άσκησε σε βάρος του γενικού εισαγγελέα της Κωνσταντινούπολης και ενός εμπειρογνώμονα, ο οποίος έχει επιφορτιστεί με πολλές έρευνες κατά δήμων που ελέγχονται από το Ρεπουμπλικανικό Λαϊκό Κόμμα.

«Στην Κωνσταντινούπολη υφιστάμεθα παρενόχληση από τη δικαιοσύνη στο υψηλότερο επίπεδο, αλλά δεν εγκαταλείπουμε και δεν θα εγκαταλείψουμε. Θα συνεχίσουμε να αγωνιζόμαστε κατά της αδικίας!», σημείωσε ο Ιμάμογλου απευθυνόμενος από την οροφή ενός λεωφορείου σε χιλιάδες ανθρώπους που είχαν συγκεντρωθεί για να τον υποστηρίξουν.

Ο δήμαρχος της Κωνσταντινούπολης υπερασπίστηκε τον εαυτό του έναντι της κατηγορίας που του προσάπτουν ότι απείλησε τον γενικό εισαγγελέα και τον δικαστικό εμπειρογνώμονας και ότι προσπάθησε να επηρεάσει την πορεία της δικαιοσύνης, λέγοντας ότι έκανε απλώς χρήση του δικαιώματός του στην ελευθερία της έκφρασης, σύμφωνα με τις δηλώσεις του που δόθηκαν στο AFP.

«Δεν θα υποκύψω στις απειλές αυτές», σημείωσε, καταγγέλλοντας μια δικαιοσύνη που προσπαθεί να «τον εκφοβίσει» μέσω «πολιτικά υποκινούμενων ερευνών».

Απευθυνόμενος στο πλήθος μπροστά στο δικαστικό μέγαρο Καγκλαγιάν, στην ευρωπαϊκή πλευρά της Κωνσταντινούπολης, ο Ιμάμογλου κατήγγειλε «συνωμοσία» σε βάρος του.

«Το κυβερνητικό κόμμα θέλει να εκδικηθεί βγάζοντας τον Ιμάμογλου από την πολιτική σκηνή. Βρίσκονται ακόμη υπό την επήρεια του σοκ που έχασαν την Κωνσταντινούπολη στις δύο τελευταίες εκλογές. Αλλά αυτό δεν θα μας σταματήσει», δήλωσε στο AFP ένας υποστηρικτής του δημάρχου της Κωνσταντινούπολης, ο 48χρονος Φερντί Ντεμιρτάς, μπροστά από το δικαστήριο.

Έντεκα εκλεγμένοι, μεταξύ των οποίων δύο δήμαρχοι του CHP περιοχών της Κωνσταντινούπολης και 8 δήμαρχοι του φιλοκουρδικού Κόμματος Ισότητας των Λαών και Δημοκρατίας (DEM), έχουν καθαιρεθεί μετά τις τοπικές εκλογές του Μαρτίου του 2024, ενώ σειρά συλλήψεων είχε πρόσφατα στόχο δημοσιογράφους και καλλιτέχνες.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.