Ο επικεφαλής των συριακών κουρδικών δυνάμεων που έχουν εγκαθιδρύσει αυτόνομη κυβέρνηση στους τομείς της βορειοανατολικής Συρίας που βρίσκονται υπό τον έλεγχό τους διαβεβαίωσε χθες Τετάρτη το Γαλλικό Πρακτορείο πως κλείστηκε συμφωνία με τη νέα εξουσία στη Δαμασκό για να αποφευχθεί οποιοσδήποτε εδαφικός «διαμελισμός» της χώρας.

«Συμφωνούμε στη σημασία της ενότητας και της εδαφικής ακεραιότητας της Συρίας κι απορρίπτουμε οποιοδήποτε σχέδιο διαμελισμού που θα απειλούσε την ενότητα της χώρας», ανέφερε ο ηγέτης των Συριακών Δημοκρατικών Δυνάμεων (ΣΔΔ), ο Μαζλούμ Άμπντι, σε γραπτή δήλωσή του που περιήλθε στην κατοχή του Γαλλικού Πρακτορείου, σχολιάζοντας τη συνάντηση αντιπροσώπων της παράταξής του και της de facto κυβέρνησης της συμμαχίας ισλαμιστών που ανέτρεψε τον πρώην πρόεδρο Μπασάρ αλ Άσαντ.

Ο Άχμεντ αλ Σάρα, ο νέος de facto ηγέτης της Συρίας, είχε την 30ή Δεκεμβρίου στη Δαμασκό τις πρώτες, «θετικές» συζητήσεις με αντιπροσωπεία των ΣΔΔ, παράταξης που υποστηρίζεται από τις ΗΠΑ, είχε ανακοινώσει τότε αξιωματούχος του νέου καθεστώτος, υπό τον όρο να μην κατονομαστεί.

Οι ΣΔΔ, σύμμαχοι των δυτικών χωρών που συγκρότησαν διεθνή αντιτζιχαντιστικό συνασπισμό, υπήρξαν η αιχμή του δόρατος στον αγώνα εναντίον της οργάνωσης Ισλαμικό Κράτος (ΙΚ).

Εν μέσω του πολέμου στη Συρία, που ξέσπασε το 2011, επωφελήθηκαν όταν αποχώρησαν τα στρατεύματα του καθεστώτος Άσαντ και κατέλαβαν τον έλεγχο πελώριων εκτάσεων στο βορειοανατολικό τμήμα της χώρας· επιδιώκουν τώρα να διατηρήσουν τα κεκτημένα τους.

Το παλιό καθεστώς τους κατηγορούσε πως έχουν «αποσχιστικές» διαθέσεις.

«Υποστηρίζουμε τις προσπάθειες της νέας κυβέρνησης για να εγγυηθεί τη σταθερότητα στη Συρία, ώστε να προετοιμαστεί το έδαφος για εποικοδομητικό διάλογο μεταξύ των Σύρων», διαβεβαίωσε χθες ο κ. Άμπντι. «Επαφίεται στη νέα κυβέρνηση να φροντίσει να εφαρμοστεί κατάπαυση του πυρός σ’ όλη τη χώρα», συμπλήρωσε.

Η τοποθέτηση αυτή καταγράφεται με φόντο τις άγριες μάχες εδώ κι εβδομάδες στο βόρειο τμήμα της χώρας ανάμεσα στις ΣΔΔ και οργανώσεις υποστηριζόμενες από την Τουρκία — αυτή η τελευταία κατηγορεί την κουρδική παράταξη πως είναι ο συριακός βραχίονας του τουρκικού κουρδικού αυτονομιστικού κινήματος PKK.

Στην περιοχή της Μάνμπιτζ (βόρεια), οι εχθροπραξίες είχαν αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους πάνω από 100 άνθρωποι μέσα σε δυο ημέρες, ως την Κυριακή, σύμφωνα με το Συριακό Παρατηρητήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, παρότι είχε ανακοινωθεί ανακωχή κατόπιν συνομιλιών με αμερικανική μεσολάβηση.

Χθες Τετάρτη, πέντε άμαχοι σκοτώθηκαν και άλλοι 15 τραυματίστηκαν σε τουρκική αεροπορική επιδρομή που έβαλε στο στόχαστρο οχηματοπομπή πολιτών που κατευθύνονταν στο φράγμα του Τισρίν, κοντά στη Μάνμπιτζ, σύμφωνα με την αυτόνομη κουρδική διοίκηση.

Στις περιοχές που ελέγχουν οι ΣΔΔ βρίσκονται αχανείς αγροτικές καλλιέργειες, αλλά και οι περισσότερες πετρελαιοπηγές της χώρας, κρίσιμες για τα έσοδα του συριακού κράτους.

Κατά τη διάρκεια συνέντευξης που παραχώρησε στο σαουδαραβικών συμφερόντων τηλεοπτικό δίκτυο Αλ Αραμπίγια και μεταδόθηκε στα τέλη Δεκεμβρίου, ο κ. Σάρα έκρινε πως οι ΣΔΔ θα πρέπει να ενταχθούν στον μελλοντικό συριακό στρατό.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

