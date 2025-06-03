Του Αντώνη Αντζολέτου

Στον ΣΥΡΙΖΑ δεν έχουν περιθώρια ούτε για «φάουλ» ούτε για πισωγυρίσματα σε σχέση με τις πρωτοβουλίες που παίρνουν. Η πρόθεση του κόμματος να καταθέσει πρόταση για σύσταση προανακριτικής επιτροπής είναι σημαντικό να μην πέσει στο κενό, αλλά να παράξει ένα πολιτικό αποτέλεσμα. Ασχέτως αν γνωρίζουν πως η πλειοψηφία της Νέας Δημοκρατίας δεν θα χάσει στη Βουλή.

Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες του skai.gr η ανεξάρτητη βουλευτής Αρετή Παπαϊωάννου θα υπογράψει την Τετάρτη το αίτημα του ΣΥΡΙΖΑ.

Η διαφοροποίηση σε σχέση με το ΠΑΣΟΚ αφορά τη συμπερίληψη του Κυριάκου Μητσοτάκη και αυτός ήταν άλλωστε ο λόγος της διαφωνίας με τη Νέα Αριστερά. Σήμερα ενδεχομένως να «κλειδώσει» το θέμα των υπογραφών που ψάχνει το κόμμα για να μπορεί το αίτημα να συμπεριληφθεί στη συζήτηση που θα γίνει στην Ολομέλεια. Ο Σωκράτης Φάμελλος σε χθεσινοβραδινή του δήλωση επεσήμανε πως «η κοινωνία έχει ήδη από εμάς μια πρόταση υπογεγραμμένη από όλη την κοινοβουλευτική ομάδα, που έχει όλη την πραγματικότητα, όλη την αλήθεια. Και ζητάει Δικαιοσύνη που είναι το οξυγόνο της ελληνικής κοινωνίας. Τώρα είναι η ώρα και των υπόλοιπων κοινοβουλευτικών ομάδων και των ανεξάρτητων βουλευτών. Εμείς έχουμε καταγράψει τις ευθύνες, όσο ψηλά και αν βρίσκονται. Και αυτό περιλαμβάνει και τον κ.Μητσοτάκη».

Όλες οι πληροφορίες συγκλίνουν πως το Κίνημα Δημοκρατίας του Στέφανου Κασσελάκη θα συναινέσει με τους έξι ανεξάρτητους βουλευτές που έχει. Φέρεται, μάλιστα χθες να υπήρξε επικοινωνία μεταξύ των πρώην συντρόφων. Γίνονται προσπάθειες η πολεμική που υπάρχει μεταξύ τους να ξεπεραστεί έστω και για λίγο. Ο επικεφαλής του Κινήματος είχε διαμηνύσει πως θα συμμετέχουν σε μια πρόταση που θα περιλαμβάνει και τον πρωθυπουργό. Σε αυτή την κατεύθυνση κινήθηκε και η βουλευτής του κόμματος, Γιώτα Πούλου, μιλώντας στον ΛΑΜΙΑ FM: «Εμείς από την πρώτη στιγμή είπαμε πως στο μέτρο που μια τέτοια πρόταση συμπεριλαμβάνει όλα τα εμπλεκόμενα πολιτικά πρόσωπα, αλλά και τον πρωθυπουργό, εμείς θα τη στηρίξουμε. Και προσωπικά δεσμεύτηκα κιόλας, εδώ και πολλές μέρες και σε αθηναϊκά μέσα, ότι εγώ προσωπικά θα την ψηφίσω, αλλά πιστεύω και οι υπόλοιποι πέντε βουλευτές του Κινήματος Δημοκρατίας». Αν δεν υπάρξει κάποια ανατροπή οι 26 υπογραφές του ΣΥΡΙΖΑ μαζί με τις έξι των βουλευτών που ανήκουν στο Κίνημα Δημοκρατίας αρκούν για να κατατεθεί η πρόταση στη Βουλή.

Από την Κουμουνδούρου φέρεται να επικοινώνησαν και με τους ανεξάρτητους βουλευτές προερχόμενους από τον ΣΥΡΙΖΑ, Αθηνά Λινού και Γιάννη Σαρακιώτη. Ο βουλευτής Φθιώτιδας δεν φέρεται να θέλει να μπει στη διαδικασία να υπογράψει κάποια πρόταση παρά το γεγονός πως στην Ολομέλεια είναι ανοιχτός να στηρίξει τα αιτήματα της αντιπολίτευσης. Τα «χαρτιά» του για το τι θα πράξει δεν έχει ανοίξει ο Ευάγγελος Αποστολάκης.

Αναμένονται ανακοινώσεις εντός της ημέρας και από τη Ζωή Κωνσταντοπούλου. Χθες στο περιστύλιο της Βουλής δήλωσε πως μελετάει όλες τις κατατεθειμένες προτάσεις και μετά το μεσημέρι θα κάνει γνωστή την απόφαση που πήρε το κόμμα της. Η επικεφαλής της Πλεύσης Ελευθερίας συμπλήρωσε πως «δεν πιστεύουμε στις κομματικές περιχαρακώσεις, δεν πιστεύουμε στις κομματικές προτάσεις το θέμα ξεπερνά όλους μας και εμείς τουλάχιστον θα κάνουμε αυτό που επιβάλει το καθήκον ώστε στο τέλος να υπάρχουν προτάσεις και για όλα τα κακουργήματα και αδικήματα και για όλα τα ελεγχόμενα πρόσωπα συμπεριλαμβανομένου φυσικά του κ.Μητσοτάκη που είναι ο προεξάρχων και δεν μπορεί να εξαιρεθεί».

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.