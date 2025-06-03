Σύγκληση της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας και σύσταση ειδικής Εξεταστικής για τον ΟΠΕΚΕΠΕ ζητά η Κωνσταντοπούλου

«Δεν έχει αφεθεί πεδίο της διαχείρισης κονδυλίων στο οποίο να μην έχουν βάλει βαθιά το χέρι τους τα στελέχη της κυβέρνησης», δήλωσε η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας, Ζωή Κωνσταντοπούλου, τονίζοντας ότι «με δεδομένες τις αποκαλύψεις για τον ΟΠΕΚΕΠΕ που βλέπουν το φως της δημοσιότητας καθημερινά, είναι αυτονόητο ότι πρόκειται για οικονομικό έγκλημα μεγάλης βαρύτητας».

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Γραφείου Τύπου του κόμματος, η Πλεύση Ελευθερίας ζητά:

«1. Σύγκληση της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας, με πρόσκληση όλων των υπευθύνων και εμπλεκομένων προσώπων, συμπεριλαμβανομένων όλων των Υπουργών και Υφυπουργών Αγροτικής Ανάπτυξης και όλων των Προέδρων των Διοικητικών Συμβουλίων του ΟΠΕΚΕΠΕ.

2. Σύσταση Ειδικής Εξεταστικής Επιτροπής για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ με αίτημα της Αντιπολίτευσης».

Παράλληλα, σύμφωνα με την Πλεύση Ελευθερίας, η κ. Κωνσταντοπούλου «δήλωσε πως θα αναλάβει σχετικές πρωτοβουλίες, καλώντας την αντιπολίτευση να στηρίξει το αίτημα», ενώ, απαντώντας σε ερώτηση δημοσιογράφου, είπε πως «η Πλεύση Ελευθερίας είναι θετική σε κάθε συζήτηση και σε προ ημερησίας διατάξεως για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ… Ξέρετε, εξάλλου, ότι εγώ είμαι στη Βουλή καθημερινά, ο κ. Μητσοτάκης νομίζω θα συμπληρώσει σε λίγο 3 μήνες από την τελευταία φορά που πάτησε το πόδι του».

