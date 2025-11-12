Επίσημη πρώτη για τον «χρονοκόφτη»

Του Γιάννη Ανυφαντή

Σε νέα εποχή εισέρχεται από σήμερα η κοινοβουλευτική λειτουργία της Βουλής, με την εφαρμογή του «χρονοκόφτη» να επιχειρεί να βάλει ένα τέλος στην ανοχή απέναντι στους ατέρμονους μονολόγους και στις «ξεχειλωμένες» συνεδριάσεις. Αρχής γενομένης από τις 09.00 το πρωί – οπότε και αρχίζει ο κοινοβουλευτικός έλεγχος – οι τοποθετήσεις όλων, ανεξαιρέτως θα γίνονται εντός ενός αυστηρού χρονικού πλαισίου, με στόχο την αρτιότερη διεξαγωγή των συνεδριάσεων και την ίση μεταχείριση όλων των κοινοβουλευτικών εκπροσώπων.

Σύμφωνα με τις πρόσφατες αλλαγές του Κανονισμού που εισηγήθηκε ο Νικήτας Κακλαμάνης και υπερψήφισε το σώμα, θα δίνεται ανοχή 25% σε όλους τους ομιλητές και ακολούθως θα τίθεται σε λειτουργία ο «χρονοκόφτης». Οι εισηγητές και οι αγορητές, αντί για 22 λεπτά, με την ανοχή θα έχει πλέον 28 λεπτά, οι κοινοβουλευτικοί εκπρόσωποι αντί για 21 λεπτά θα έχουν έως και 27 λεπτά, οι βουλευτές αντί για 7 λεπτά θα έχουν 9 λεπτά, οι πρόεδροι κοινοβουλευτικών ομάδων με 50 ή περισσότερους βουλευτές αντί για 20 λεπτά, θα έχουν 25 λεπτά, οι πρόεδροι κοινοβουλευτικών ομάδων με λιγότερους από 50 βουλευτές αντί για 15 λεπτά, θα έχουν πλέον 19 λεπτά και οι αρμόδιοι υπουργοί αντί για 10 λεπτά θα έχουν 13. Μετά μάλιστα το «πράσινο» φως που άναψε η Βουλή, οι υπουργοί και οι πολιτικοί αρχηγοί θα μπορούν να ζητούν το λόγο έως και 3 φορές συνολικά την ημέρα, ενώ δεν θα μπορεί να γίνει επίκληση δυο ιδιοτήτων (σε όποιον τη φέρει) για να ζητηθεί ο λόγος. Αξίζει να σημειωθεί, πως πρόκειται για μία διάταξη που ήδη έχει καταγγελθεί από τη Ζωή Κωνσταντοπούλου ως «φωτογραφική», καθώς έχει διατελέσει στο παρελθόν και Πρόεδρος της Βουλής.

Υπενθυμίζεται ότι οι αλλαγές θα αφορούν αρχικά μόνο τις συζητήσεις των νομοσχεδίων και τον κοινοβουλευτικό έλεγχο και αργότερα θα επεκταθούν και στις ειδικές διαδικασίες, όπως οι προ ημερησίας, ο προϋπολογισμός και η πρόταση μομφής.

Ο αυτόματος «χρονοκόφτης»

Χθες πάντως, λίγες ώρες πριν τα «εγκαίνια» του αυτοματοποιημένου συστήματος, οι δοκιμές στην Ολομέλεια ήταν πυρετώδεις. Μέσω των τριών οθονών που βρίσκονται εντός της αίθουσας θα υπάρχουν 2 προειδοποιήσεις.

Η πρώτη ένα λεπτό πριν τη λήξη του αρχικού χρόνου του κάθε ομιλητή με το χρονόμετρο στην οθόνη να αλλάζει από λευκό σε κίτρινο χρώμα σε συνδυασμό με έναν προειδοποιητικό ήχο.

Στη δεύτερη -όταν και ο ομιλητής εισέρχεται στο κομμάτι του πρόσθετου χρόνου- το χρονόμετρο θα γίνεται πλέον κόκκινο ενώ θα επαναλαμβάνεται και ο ήχος. Με την υπέρβαση της επιπλέον διάρκειας το μικρόφωνο αυτομάτως θα κλείνει. Μάλιστα τόσο εκείνα των εδράνων όσο και του βήματος άπαξ και θα κλείνουν δεν θα μπορούν να ξανανοίξουν.

Τα βλέμματα πάντως θα στραφούν και στη σκηνοθετική εφαρμογή του κανονισμού, καθώς αυτομάτως μετά το κλείσιμο του μικροφώνου της έδρας το πλάνο της κάμερας θα αλλάζει και θα «φεύγει» από το βήμα, δείχνοντας πια μια γενική εικόνα της αίθουσας.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.