Φάμελλος: «Πρέπει να απομακρυνθεί το καθεστώς Μητσοτάκη» – Προαγγελία αλλαγών στον ΣΥΡΙΖΑ

«Η άδικη πολιτική Μητσοτάκη δεν είναι μονόδρομος, υπάρχει διέξοδος, και είναι προοδευτική, είναι το μήνυμα του συνεδρίου του ΣΥΡΙΖΑ», διακήρυξε ο Σωκράτης Φάμελλος μιλώντας στη συνεδρίαση της διευρυμένης Κεντρικής Επιτροπής Επανεκκίνησης του κόμματος.

Εξαπολύοντας επίθεση στον πρωθυπουργό υποστήριξε: «Ο κ. Μητσοτάκης επιλέγει μία διαρκή λιτότητα και νέα μνημονιακά μέτρα. Ενώ απαξιώνει μεθοδευμένα τα πανεπιστήμια και τα νοσοκομεία, ενορχηστρώνει την καταπάτηση Συντάγματος και Θεσμών, με το σκάνδαλο των υποκλοπών, το έγκλημα των Τεμπών και την επιχείρηση συγκάλυψης, τη διαρροή προσωπικών δεδομένων, τις επιθέσεις σε δημοσιογράφους και τελευταίο το σκάνδαλο της Ομάδας Αλήθειας. Σκάνδαλα που σε οποιαδήποτε άλλη ευρωπαϊκή χώρα, θα έριχναν την κυβέρνηση».

Για το «έγκλημα των Τεμπών» κατήγγειλε ότι η κυβέρνηση προσπαθεί με κάθε μέσο να συσκοτίσει και να συγκαλύψει τις εγκληματικές ευθύνες της. «Η εκδικητική απόλυση από την Hellenic Train, με εντολή Μαξίμου, του Κώστα Γενηδούνια, επιβεβαιώνει ότι ο κ. Μητσοτάκης είναι ο επικεφαλής μιας κυβέρνησης συγκάλυψης και αυταρχισμού», τόνισε.

Αναφέρθηκε στην επόμενη προανακριτική που θα συγκροτηθεί για το δυστύχημα λέγοντας: «Προειδοποιούμε τον κ. Μητσοτάκη να μην επιχειρήσει να μπαζώσει ξανά την αλήθεια, όπως με την προανακριτική Τριαντόπουλου. Είμαστε ανοιχτοί σε όλες τις προτάσεις έρευνας. Αλλά δεν θα δεχτούμε όμως να υπάρξει καμία υποβάθμιση των κατηγοριών για τον κ. Καραμανλή και για την περίοδο Μητσοτάκη. Κανένας συμψηφισμός. Στη νέα προανακριτική πρέπει να διερευνηθούν όλα τα αδικήματα και για όλα τα πρόσωπα. Έχουμε ζητήσει η έρευνα να διευρυνθεί χρονικά, και στην κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ, αλλά και σε προηγούμενες κυβερνήσεις».

Σκάνδαλο η Ομάδα Αλήθειας

Ακολούθως αναφέρθηκε στο «σκάνδαλο της Ομάδας Αλήθειας» λέγοντας ότι μόνο «ως κίνηση πανικού εξηγείται η μήνυση και η αγωγή που προανήγγειλε ότι θα μου κάνει η Ομάδα -δήθεν- Αλήθειας, ουσιαστικά η ομάδα προπαγάνδας του κ. Μητσοτάκη».

Συμπυκνώνοντας υπογράμμισε ότι «αυτό που πρέπει να διερευνηθεί, είναι εάν είναι και Ομάδα τριγωνικών συναλλαγών, παράνομης χρηματοδότησης και διαπλοκής. Αν μηχανισμοί προπαγάνδας του κυρίου Μητσοτάκη και της ΝΔ πληρώνονται παράνομα με χρηματοδοτήσεις είτε από δημόσια χρήματα -δηλαδή από λεφτά των φορολογούμενων- είτε από επιχειρήσεις».

Προανήγγειλε ότι την Δευτέρα θα καταθέσει και νέα ερώτηση προς τον πρωθυπουργό για να απολογηθεί και είπε προς τον Κυριάκο Μητσοτάκη: «Αλλά να βάλετε και την υπογραφή σας από κάτω!». Κάλεσε όλα τα προοδευτικά κόμματα και το δημοκρατικό κόσμο της χώρας μας να πάρουν ξεκάθαρη θέση για το νέο αυτό κατήφορο και υπογράμμισε: «Αν δεν σηκώσουμε ανάστημα, ο βούρκος θα μας καταπιεί όλους και όλες».

Αναφερόμενος στο Rearm Europe είπε ότι «για εμάς δεν χωράει κουβέντα για πυρηνικούς εξοπλισμούς στην Ευρώπη. Είναι χρέος των δημοκρατικών δυνάμεων να στηρίξουν ένα πανευρωπαϊκό κίνημα ειρήνης». Υπογράμμισε την ανάγκη διασφάλισης για όλα τα σύνορα - και της Ελλάδας - χωρίς συμμετοχή σε εξοπλισμούς και στρατιωτικές προμήθειες της Τουρκίας».

Επανέλαβε το σχέδιο του ΣΥΡΙΖΑ που όπως είπε εξασφαλίζει την πάταξη της αισχροκέρδειας και το σπάσιμο των καρτέλ. Συγκεκριμένα ανέφερε: «Ξεκινάει από την πολιτική μας για τις τράπεζες. Ισχυρή ενίσχυση της μετοχικής θέσης του Δημοσίου στην Εθνική Τράπεζα. Ισχυρή δημόσια αναπτυξιακή τράπεζα. Στήριξη και ενίσχυση των συνεταιριστικών τραπεζών και εναλλακτικών χρηματοδοτικών εργαλείων. Και ενίσχυση της εποπτείας του».

Αναφέρθηκε όμως και στην ενεργειακή πολιτική και την ενεργειακή μετάβαση: «Η δίκαιη μετάβαση για εμάς στηρίζεται στις ενεργειακές κοινότητες, επαναφέρει τη ΔΕΗ υπό δημόσιο έλεγχο για να έχουμε ενεργειακή ασφάλεια, απαιτεί δημόσιο χαρακτήρα των ΕΛΠΕ, αλλάζει ριζικά τη ρυθμιστική Αρχή ενέργειας, προϋποθέτει δημόσιο νερό, δημόσια δίκτυα ηλεκτρισμού, ενίσχυση στη Δυτική Μακεδονία και τη Μεγαλόπολη. Κανόνες και περιορισμούς στις ΑΠΕ που "φυτρώνουν" σε εκτάσεις υψηλής παραγωγικότητας».

Προοδευτικές συγκλίσεις

Αναφέρθηκε και στις προοδευτικές συγκλίσεις λέγοντας: «Έχουμε ζητήσει τη συνεργασία, τη συσπείρωση, την ανασύνθεση του προοδευτικού χώρου. Διότι από τον κατακερματισμό των προοδευτικών δυνάμεων, ο μόνος που επωφελείται είναι ο κ. Μητσοτάκης και το σύστημα που τον στηρίζει. Οι αρνήσεις ή οι καθυστερήσεις των άλλων προοδευτικών δυνάμεων στον διάλογο και στις συνεργασίες, εξυπηρετούν μόνο τα συμφέροντα της δεξιάς. Το "όχι" δεν το λένε στο προσκλητήριο του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ.

Το λένε στον λαό που μας λέει "βρείτε τα" για να φύγει αυτή η καθεστωτική κυβέρνηση. Γιατί ακόμα και στις δημοσκοπήσεις ο λαός μας λέει προχωρήστε, βρείτε λύση. Και εμείς θα προχωρήσουμε. Και όσοι μένουν πίσω θα κριθούν από το λαό».

Κατάργηση τάσεων - όροι για την εκλογή αρχηγού

Αναφερόμενος στα εσωτερικά του ΣΥΡΙΖΑ είπε: «Να γίνουμε κόμμα με σοβαρή ενιαία δράση και δυνατή φωνή. Είναι ώρα να καταργηθούν οι τάσεις. Και να ενισχυθούν τα ρεύματα ιδεών.

Το καταστατικό μας θα επιτρέπει τη σύνθεση των απόψεων του στα όργανά του. Να μεταφέρουμε τη συζήτηση στις οργανώσεις του κόμματος. Χωρίς ξεχωριστά "ψηφοδέλτια - λίστες" στις εσωκομματικές διεργασίες. Επίσης προτείνεται να καταργηθεί η πρόβλεψη που επέτρεπε να μην εφαρμόζει την απόφαση των Οργάνων όποιος μειοψηφεί. Και στο νέο Καταστατικό να περιγράφονται όλες οι αρμοδιότητες του προέδρου. Ο τρόπος εκλογής του, η διαδικασία αναπλήρωσής του και οι υποχρεώσεις του. Τέρμα οι ψηφοφόροι του 2ευρου. Δεν μπορεί όποιος περνάει απέξω να ψηφίζει για πρόεδρο αριστερού κόμματος. Θα ψηφίζουν τα μέλη, θα ψηφίζει η βάση. Αλλά με κατάλογο μελών που κλείνει ένα μήνα πριν τις διαδικασίες εκλογής προέδρου. Και θα δηλώνει την πολιτική ένταξη. Ούτε γυρνάμε πίσω, στο να εκλέγεται ο πρόεδρος από το Συνέδριο. Θέλουμε η βάση, ο κόσμος μας να έχει τον λόγο. Αλλά -ΤΟ ΤΟΝΙΖΩ- η ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗ βάση. Δεν θα μπορεί κάποιος κάποια που είναι στο κόμμα ελάχιστο χρόνο να θέτει άμεσα υποψηφιότητα για πρόεδρός του».

Αναφέρθηκε εμμέσως στην εκλογή Κασσελάκη λέγοντας: «Δεν είχαμε όμως και τις απαραίτητες δικλείδες ασφαλείας. Και έτσι συνέβη αυτό το πρωτόγνωρο γεγονός που στιγμάτισε τον χώρο μας. Μπαίνουν συγκεκριμένες προϋποθέσεις για να έχει κάποιος το δικαίωμα του εκλέγεσθαι για την θέση ευθύνης της/του προέδρου. Και μεταξύ άλλων οφείλει να καταθέσει και το «πόθεν έσχες» του, το οποίο θα δημοσιεύεται στην σελίδα του κόμματος».

Πηγή: skai.gr

