Επικοινωνία Γεραπετρίτη με Κουλέμπα

Ο ΥΠΕΞ Γιώργος Γεραπετρίτης είχε σήμερα τηλεφωνική συνομιλία σε πολύ καλό κλίμα με Ουκρανό ομόλογό του Dmytro Kuleba.

Οι δύο Υπουργοι αναφέρθηκαν στους ιστορικούς δεσμούς Ελλάδας - Ουκρανίας και στη μακραίωνη παρουσία του ελληνισμού σε Οδησσό & Μαριούπολη.

Ο ΥΠΕΞ Γ.Γεραπετρίτης τόνισε ότι η Ελλάδα ενθαρρύνει όλες τις διεθνείς πρωτοβουλίες που αποσκοπούν στην αποκατάσταση κυριαρχίας Ουκρανίας & πρόληψη ανθρωπιστικών κρίσεων.

Από πλευράς του, ο ΥΠΕΞ Kuleba ευχαρίστησε τον Έλληνα ομόλογό του για την προσχώρηση της Ελλάδας στην Κοινή Δήλωση G7 για στήριξη της Ουκρανίας.

Οι δύο Υπουργοί επανεπιβεβαίωσαν τη βούλησή τους για διεύρυνση διμερούς συνεργασίας και συμφώνησαν στην πραγματοποίηση επισκέψεων:

του Ουκρανού ΥΠΕΞ στην Αθηνα, και στη συνέχεια του ΥΠΕΞ Γεραπετρίτη στο Κίεβο & στην Οδησσό από κοινού με τον ΥΠΕΞ Kulebα.

FM George Gerapetritis held a telephone conversation today in a very good spirit w/ #Ukraine counterpart @DmytroKuleba



The Ministers touched upon the historical 🇬🇷-🇺🇦 ties and the centuries-old presence of Greek Diaspora in #Odessa & #Mariupol (1/3) pic.twitter.com/gva6AtfyaS