Ο ΣΥΡΙΖΑ δεν κατάφερε να «γράψει» μπροστά στο ποσοστό του τον αριθμό 2, όπως είχε δηλώσει ο Στέφανος Κασσελάκης, ο οποίος ωστόσο στις χθεσινοβραδινές δηλώσεις του έδωσε έμφαση στο ότι μειώθηκε η διαφορά με τη ΝΔ στις 13 μονάδες και ότι από εδώ και πέρα, έως τις εκλογές του 2027, ο ΣΥΡΙΖΑ με προγραμματικό λόγο έχει λάβει πίστωση χρόνου από τον ελληνικό λαό για εναλλακτική κυβερνητική πρόταση.

Πάντως, αποτελεί κοινό μυστικό το γεγονός ότι στην Κουμουνδούρου τα στελέχη ναι μεν έχουν πιο ανεβασμένη την ψυχολογία τους σε σχέση με πέρσι τέτοια εποχή, από την άλλη όμως δεν μπορούμε να πούμε ότι πλέουν σε πελάγη ευτυχίας για το 14,92%, με τις «μουρμούρες» και τις ήπιες γκρίνιες να μη λείπουν από τις δηλώσεις κορυφαίων στελεχών του κόμματος.

Θεωρούν ότι ναι μεν διατήρησαν τη δεύτερη θέση παρά τη διπλή διάσπαση και την εσωτερική περιδίνηση του προηγούμενου διαστήματος, όμως, το αποτέλεσμα δεν παύει να είναι απογοητευτικό συγκριτικά με τις προσδοκίες που είχαν δημιουργηθεί.

«Πυρετός» πρωτοβουλιών και ανακοινώσεων για τη συγκρότηση της «μεγάλης Κεντροαριστεράς»

«Ο ΣΥΡΙΖΑ άντεξε, με το εκλογικό αποτέλεσμα να αποτελεί σαφέστατη αποδοκιμασία για την κυβέρνηση» εκτίμησε το βράδυ της Κυριακής στον ΣΚΑΪ η εκπρόσωπος Τύπου του κόμματος, Βούλα Κεχαγιά, προσθέτοντας πως «είμαστε ξεκάθαρα η δεύτερη πολιτική δύναμη της χώρας, τη στιγμή που κάποιοι έλεγαν ότι θα είμαστε τρίτοι, ανάμεσα σε αυτούς και κάποιες δημοσκοπήσεις».

Στη συνέχεια, επεσήμανε ότι θα απευθύνουν κάλεσμα στις αριστερές και προοδευτικές δυνάμεις τις επόμενες ημέρες, καθώς το αποτέλεσμα επιβεβαιώνει ότι «ο ΣΥΡΙΖΑ είναι η πρωταγωνιστική δύναμη στον χώρο της Κεντροαριστεράς, του προοδευτικού Κέντρου και της Αριστεράς»

«Και από 'δω και πέρα μπορούμε, με το κατάλληλο κυβερνητικό πρόγραμμα, το οποίο θα παρουσιάσουμε το επόμενο διάστημα, να πείσουμε τους πολίτες, οι οποίοι μέχρι στιγμής δεν έχουν πειστεί, καθώς είχαμε και μόλις δύο μήνες ανέφελης πορείας σε σχέση με τα εσωκομματικά μας», κατέληξε η κ. Κεχαγιά, δίνοντας τον τόνο για τη νέα «μεγάλη Κεντροαριστερά».

Και πράγματι, πριν ολοκληρωθεί η ενσωμάτωση του 100% των τμημάτων, σειρά προβεβλημένων στελεχών της Κουμουνδούρου έθεσαν από την πρώτη στιγμή ζήτημα ανασύνθεσης του προοδευτικού χώρου, παρατηρώντας ότι το χθεσινό άθροισμα ΣΥΡΙΖΑ και ΠΑΣΟΚ υπολείπεται του ποσοστού της ΝΔ.

Το πρωί της Δευτέρας για ανασύνθεση του προοδευτικού χώρου με όρους κοινωνίας και όχι κόμματος μίλησαν με κοινή γραπτή δήλωση ο Διονύσης Τεμπονέρας, μέλος της Πολιτικής Γραμματείας του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ, και ο Αντώνης Κοτσακάς.

Όπως επισημαίνουν στην ανακοίνωση, «μας προβληματίζει το γεγονός, ότι οι πολίτες που απεγκλωβίζονται από την ΝΔ και τις δεξιές πολιτικές, δεν εμπιστεύτηκαν με καθαρό τρόπο τις πολιτικές μας προτάσεις» και καταλήγει πως πρέπει να υπάρξουν «δημοκρατικές διαδικασίες πολιτικής και κοινωνικής ώσμωσης, μακριά από ηγεμονισμούς, περιχαρακώσεις και εσωκομματικές καταγραφές».

Στο ίδιο μήκος κύματος τόσο η βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, Κατερίνα Νοτοπούλου, η οποία χαρακτήρισε αναγκαία τη σύγκλιση του προοδευτικού χώρου, όσο και ο πρώην αναπληρωτής γραμματέας του κόμματος, Γιώργος Βασιλειάδη, χαρακτηρίζοντας την αποχή ως μήνυμα προς όλους, λέγοντας πως η ΝΔ υπέστη ήττα, αλλά οι προοδευτικές δυνάμεις υπολείπονται.

«Γκρίνιες» και «καρφιά» στην αποτίμηση του εκλογικού αποτελέσματος

Στην αντίπερα όχθη, δεν ήταν λίγες οι φωνές εκείνων που όχι μόνο δεν ικανοποιήθηκαν από το εκλογικό αποτέλεσμα, αλλά δεν δίστασαν να εκφράσουν τη δυσφορία τους για το γεγονός ότι ο ΣΥΡΙΖΑ δεν κατάφερε να «καρπωθεί» την ομολογουμένως μεγάλη κυβερνητική φθορά.

Ειδικότερα, σαφής ήταν στην τοποθέτησή του ο υποψήφιος ευρωβουλευτής, Γιώργος Τσίπρας, ο οποίος από την τηλεόραση του ΣΚΑΪ εμφανίστηκε ιδιαίτερα επικριτικός ως προς το μήνυμα του κόσμου, δηλώνοντας πως το κόμμα δεν έπιασε τον στόχο του. «Δεν θεωρώ ότι από τις σημερινές εκλογές κερδίσαμε, πολιτική ανατροπή σημαίνει ότι όταν φθείρεται η κυβέρνηση θα πρέπει να ανεβαίνεις κι εσύ».

«Έχουμε έναν ΣΥΡΙΖΑ που έχει χάσει τρεις μονάδες, πρέπει να δούμε την μεγάλη εικόνα. Να ομολογήσουμε ότι κανένας μόνος του δεν μπορεί», υπογράμμισε από την πλευρά του και ο Κώστας Ζαχαριάδης, ενώ η αντιπρόεδρος της Βουλής, Όλγα Γεροβασίλη εστίασε στο ότι «οι αριθμοί είναι αμείλικτοι και πρέπει να τους διαβάζουμε όχι όπως μας βολεύει, να τους διαβάζουμε πραγματικά» .

Η κ. Γεροβασίλη στάθηκε ιδιαίτερα και στο θέμα της αποχής. «Σήμερα (χθες) δεν υπάρχει νικητής, νικητής είναι η αποχή» τόνισε, χωρίς να εξαιρεί και τον ΣΥΡΙΖΑ από το αδιέξοδο. «Όλοι πρέπει να αλλάξουμε» παρατήρησε.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.