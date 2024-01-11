Στη Σαουδική Αραβία ο Γιώργος Γεραπετρίτης – Στην ατζέντα οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή

Στο Ριάντ βρίσκεται σήμερα Πέμπτη ο υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης για συνάντηση με τον Σαουδάραβα ομόλογό του, πρίγκιπα Φαϊσάλ μπιν Φαρχάν Αλ Σαούντ.



Οι συζητήσεις θα εστιαστούν σε θέματα διμερών πολιτικών και οικονομικών σχέσεων, καθώς και στις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση του Υπουργείου Εξωτερικών.

📍 Πρεσβεία της Ελλάδας στη Σαουδική Αραβία

Ο ΥΠΕΞ Γ.Γεραπετρίτης με τον Πρέσβη & τα στελέχη της 🇬🇷 Πρεσβείας στο Ριάντ, καθώς και με Αξιωματικούς της Ελληνικής Δύναμης Σαουδικής Αραβίας pic.twitter.com/RdO21oxc5u January 11, 2024



Νωρίτερα σήμερα, ο κ. Γεραπετρίτης συναντήθηκε με τον πρέσβη και τα στελέχη της ελληνικής πρεσβείας στο Ριάντ, καθώς και με αξιωματικούς της ελληνικής δύναμης Σαουδικής Αραβίας.



Είχε ακόμη συνάντηση με τη γενική γραμματέα του Οργανισμού Ψηφιακής Συνεργασίας Deemah AlYahya, κατά τη διάρκεια της οποίας συζήτησαν για την προσχώρηση της Ελλάδας στον Οργανισμό, σύμφωνα με σχετική ανάρτηση του υπουργείου Εξωτερικών στο twitter.



Εν τω μεταξύ, η περιοδεία του Παλαιστινίου ΥΠΕΞ στην Ευρώπη και η αυριανή επίσκεψη του στην Αθήνα αναβάλλεται για το προσεχές διάστημα, καθότι παρατάθηκε η διάρκεια της διάσκεψης κορυφής μεταξύ Παλαιστινιακής Αρχής-Ιορδανίας-Αιγύπτου στην Άκαμπα της Ιορδανίας.

In Riyadh, FM G.Gerapetritis met with Deemah AlYahya, Secretary-General of @dcorg & discussed the accession of 🇬🇷 to the Digital Cooperation Organization pic.twitter.com/dXit22BcT6 — Υπουργείο Εξωτερικών (@GreeceMFA) January 11, 2024

