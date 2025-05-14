Εξαγγελίες Μερτς και «μαθήματα» από Μητσοτάκη

«Οι σκληρές μεταρρυθμίσεις πρέπει να εφαρμόζονται πρώτες». Αυτή τη συμβουλή του Κυριάκου Μητσοτάκη για τον τρόπο που έθεσε σε εφαρμογή οικονομικές μεταρρυθμίσεις στην Ελλάδα κατά τα χρόνια της πρωθυπουργίας του σε μια Ελλάδα που, τότε, έβγαινε βαθιά τραυματισμένη από τα χρόνια της κρίσης, κράτησε ο νέος Γερμανός καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς το βράδυ της Τρίτης στο Βερολίνο.

Αφορμή η βράβευση του Κυριάκου Μητσοτάκη από το Γερμανικό Οικονομικό Συμβούλιο, το οποίο πρόσκειται στους Χριστιανοδημοκράτες, παρουσία κορυφαίων στελεχών της νέας γερμανικής κυβέρνησης, όπως ο νέος υπουργός Ψηφιακής Πολιτικής Κάρστεν Βίλντμπέργκερ και η νέα υπ. Οικονομίας, αμφότεροι προερχόμενοι από τον χώρο της ιδιωτικής οικονομίας, όπου κατείχαν κορυφαίες θέσεις. Το βραβείο Ludwig Erhard απονεμήθηκε στον Έλληνα Πρωθυπουργό, ο οποίος με τη σειρά του το αφιέρωσε στους Έλληνες πολίτες, καταχειροκροτούμενος σε μια πραγματικά κατάμεστη αίθουσα.

Μεταρρυθμιστικό μανιφέστο Μερτς

Στη συγκεκριμένη εκδήλωση δόθηκε η ευκαιρία στον νέο καγκελάριο να ξεδιπλώσει για πρώτη φορά μετά την εκλογή του βασικές αρχές που πρεσβεύει για την οικονομική διακυβέρνηση που προτίθεται να ακολουθήσει, δίνοντας μια πρόγευση των μεταρρυθμίσεων που σχεδιάζει να δρομολογήσει: τόνωση των επενδύσεων, μια νέα φιλική προς τη βιομηχανία και τις επιχειρήσεις ενεργειακή πολιτική, εξωστρέφεια, αναδιάρθρωση του γερμανικού εργασιακού μοντέλου με στόχο την τόνωση της παραγωγικότητας και τις αποτελεσματικότητας, τέλος στα χρόνια ύφεσης και την αρνητική τροχιά της γερμανικής οικονομίας.

Ως προς αυτό μάλιστα, άφησε αιχμές όχι μόνο για την προηγούμενη τρικομματική κυβέρνηση υπό τον Όλαφ Σολτς αλλά και την οικονομική πολιτική της 16ετίας Μέρκελ.

Αίσθηση προκάλεσε η δήλωσή του ότι «με εβδομάδα τεσσάρων εργάσιμων ημερών και work-life-balance δεν μπορεί να διατηρηθεί η ευημερία» της Γερμανίας, θέτοντας στο μικροσκόπιο και την ίδια την κυβερνητική συμφωνία με τους Σοσιαλδημοκράτες και τη δέσμευσή τους για 40 ώρες εργασίας την εβδομάδα.

Νωρίτερα χθες, στη συνέντευξη Τύπου στην καγκελαρία, είχε μάλιστα εκφραστεί θετικά για την προαιρετική εβδομάδα έξι ημερών στην Ελλάδα υπό προϋποθέσεις και για ορισμένους κλάδους, ενώ εξέφρασε επίσης δημόσια, τόσο στην συνέντευξη Τύπου στην καγκελαρία όσο και στη χθεσινοβραδινή εκδήλωση, θαυμασμό για την ψηφιακή διακυβέρνηση στην Ελλάδα.

Από εκεί και πέρα έδωσε έμφαση στον τεχνοκρατικό χαρακτήρα της νέας κυβέρνησης, ενώ όπως παρατηρεί η Welt φάνηκε έντονα χθες πόσο κοντά είναι η νέα κυβέρνηση στον χώρο της οικονομίας -ακριβώς βέβαια η ίδια εγγύτητα τίθεται ήδη στο μικροσκόπιο για ενδεχόμενες αδιαφανείς συμφωνίες και δοσοληψίες. Ακόμη και η ιδιαίτερη εγγύτητα του Οικονομικού Συμβουλίου με τη νέα χριστιανοδημοκρατική κυβέρνηση και τον ίδιο τον Μερτς είναι ένα στοιχεία που εγείρει ερωτήματα.

Πηγή: Deutsche Welle

