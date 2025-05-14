Φλωρίδης: Με το πόρισμα του ΕΜΠ ενταφιάστηκε η συνωμοσιολογία - Αντιδράσεις της αντιπολίτευσης για τις τροπολογίες  

Με ενστάσεις κοινοβουλευτικών εκπροσώπων της αντιπολίτευσης για την κατάθεση αργά το βράδυ σημαντικών υπουργικών τροπολογιών στο νομοσχέδιο του υπουργείου Δικαιοσύνης ξεκίνησε η συζήτηση στην Ολομέλεια.

Αντιπαράθεση με τον υπουργό Δικαιοσύνης Γιώργο Φλωρίδη σχετικά με την υπόθεση των Τεμπών.

Ο υπουργός Δικαιοσύνης Γιώργος Φλωρίδης ανέφερε ότι «η Κυβέρνηση πρέπει να βοηθά με τη στάση της σε ένα ήπιο και ουσιαστικό διάλογο στη Βουλή, όμως αυτή η επισήμανση με οδηγεί να θυμηθώ τι συμβαίνει σε αυτή την αίθουσα, εδώ και ενάμιση χρόνο». Η πτέρυγα των βουλευτών της ΝΔ και η κυβέρνηση, τόνισε ο υπουργός, «βρίσκεται όλο αυτό το διάστημα αντιμέτωπη με κατηγορίες ότι είναι "δολοφόνοι" ή ότι "έχουν βάψει τα χέρια τους με αίμα" για την υπόθεση των Τεμπών» και «όταν εκφέρονται αυτές οι βαριές κατηγορίες (εν. από κάποια περιθωριακά κόμματα) δεν υπάρχει καμία αντίδραση από εκείνους που σήμερα μιλάνε για θέμα ευπρέπειας. Αντίθετα υπάρχει ένα σιγοντάρισμα τους, κάτι που δείχνει και την υποκρισία που υπάρχει». Η χθεσινή του αναφορά σε "περιθωριακά" κόμματα, αποσαφήνισε ο κ. Φλωρίδης, «δεν αφορούσε το ΠΑΣΟΚ αλλά ξέρουν εκείνα για ποια μίλησε».

Ο υπουργός τόνισε ότι «η κυβέρνηση, εδώ και ενάμιση χρόνο, βρίσκεται κάτω από μια πλαστή, ψευδή κατηγορία μέσα από μια συνωμοσιολογία πως επιχείρησε να κάνει κάτι στον χώρο της σιδηροδρομικής τραγωδίας για να συγκαλύψει εγκλήματα. Για να αποδειχθεί, τελικά, ότι αυτό ήταν μια συνωμοσιολογία η οποία κατευθυνόταν και από εδώ και από έξω. Ναι, και από έξω, με έναν και μοναδικό στόχο, μέσα από ένα ψέμα να πέσει μια κυβέρνηση, κατά παράβαση κάθε Συνταγματικής διαδικασίας, κάθε νομοθετικής λειτουργίας, κάθε θεσμικής λειτουργίας της χώρας. Ευτυχώς, όμως η προσπάθεια αυτή απέτυχε και ο ενταφιασμός της ήρθε χθες (εν. με το πόρισμα του ΕΜΠ)».

Ο κ. Φλωρίδης υπογράμμισε ότι «η Δικαιοσύνη κάνει σωστά τη δουλειά της και χθες αποδείχθηκε για μια ακόμη φορά ότι πράττει εξαιρετικά τη δουλειά της. Αυτό που αποδείχθηκε χθες και ενταφιάστηκε ήταν η πολιτική συνομοσιολογία που επιχείρησέ να προκαλέσει μια αποσταθεροποίηση της πολιτικής στην χώρα, εργαλειοποιώντας συναισθήματα του ελληνικού λαού, με τερατώδεις ψέματα. Αφήστε, λοιπόν, την Δικαιοσύνη για την πολιτική σας μιλάω. Εσείς σπεύδετε να καταδικάσετε και να κηρύξετε ενόχους ανθρώπους που δεν έχουν καμία σχέση και όλα αυτά τα οποία λέτε. Εσείς μας καταδικάζετε εδώ και ενάμιση χρόνο με ψέματα και συκοφαντίες. Με προτάσεις μομφής, με προτάσεις παραπομπής, με ψέματα».

Σχετικά με την ανάγκη των τροπολογιών που κατατέθηκαν, ο υπουργός είπε πως «έχετε δίκιο πως δεν είναι θετικό για καμία κυβέρνηση να νομοθετεί με τροπολογίες», όμως εδώ με αυτές τις δύο τροπολογίες «έρχονται για να αποσαφηνιστούν κάποια θέματα που είτε δημιουργούν σκιές στο πολιτικό σύστημα, αποκλείοντας τους πολιτικούς και τις οικογένειές τους από εξωχώριες εταιρείες εισάγοντας μεγαλύτερη διαφάνεια είτε μεγάλα κοινωνικά προβλήματα τα οποία εδώ και καιρό είναι στην δημόσια συζήτηση, όπως αυτά που δημιουργήθηκαν με την απόφαση του ΣτΕ για τον ΝΟΚ, προκαλώντας σημαντικά προβλήματα στην οικοδομική δραστηριότητα στην χώρα μας. Από τότε ξεκίνησε μια δημόσια συζήτηση με όλους τους κοινωνικούς φορείς και η τροπολογία αυτή δίνει τις νομοθετικές λύσεις».

Ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ Δημήτρης Μάντζος κατά την έναρξη της συζήτησης έθεσε θέμα κακής νομοθέτησης μέσω νυχτερινών τροπολογιών που έρχονται για ψήφιση μέσα σε λίγες ώρες στην Ολομέλεια και «είναι ολόκληρα νομοσχέδια». Ο κ. Μάντζος ανέφερε ότι «η πρώτη υπουργική τροπολογία κατατέθηκε χθες στις δέκα το βράδυ και μέσα έχει διάταξη σχετικά με τις απαγορεύσεις σε πολιτικά πρόσωπα να έχουν εταιρείες στην αλλοδαπή με μια εντελώς συνοπτική και απαράδεκτη Αιτιολόγηση» και αναρωτήθηκε « για ποια πολιτικά πρόσωπα νομοθετείτε». Στις 11 και δέκα τη νύχτα, σημείωσε ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ- ΚΙΝΑΛ κατατέθηκε «η δεύτερη υπουργική τροπολογία, που είναι ένα μικρό νομοσχέδιο για τον Νέο Οικοδομικό Κανονισμό που εδώ και μήνες, με τις παλινωδίες της Κυβέρνησης έχει προκαλέσει τεράστια προβλήματα σε πολλούς συμπολίτες μας και είναι έκθετη σε αποφάσεις των διοικητικών δικαστηρίων, στο ευρωπαϊκό κεκτημένο και την κοινωνία. Και τώρα, έρχεται μια τροπολογία χωρίς διαβούλευση, χωρίς συνεννόηση με κανένα φορέα». Ο κ. Μάντζος παρατήρησε ότι ενώ η τροπολογία που αφορά το Νέο Οικοδομικό Κανονισμό κατατέθηκε στην Βουλή λίγο πριν τα μεσάνυχτα, σήμερα το πρωί, έχει διανεμηθεί non paper στα ΜΜΕ με 12 ερωτήσεις και απαντήσεις λέγοντας πως «αυτό είναι εμπαιγμός του κοινοβουλίου». Ζήτησε από τον υπουργό Δικαιοσύνης να εξηγήσει «γιατί η Κυβέρνηση νομοθετεί μέσα στη νύχτα και να αποσύρει τις δύο τροπολογίες» και πρωτοβουλίες από τον Πρόεδρο της Βουλής Νικήτα Κακλαμάνη για να τηρείται ο ΚτΒ.

Ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ Χρήστος Γιαννούλης, συνυπογράφοντας, όπως είπε, τις ενστάσεις κατά της κατάθεσης των τροπολογιών χθες το βράδυ του κοινοβουλευτικού εκπροσώπου του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ λέγοντας ότι οι αιφνιδιαστικές τροπολογίες από την Κυβέρνηση έχει «γίνει εθισμός και καθημερινή εφαρμοσμένη πολιτική υποβάθμισης και υποτίμησης του κοινοβουλίου κάτι που δεν γίνεται τυχαία». Ανέφερε πως «είναι ντροπή να αναγράφεται σε τροπολογία η ώρα κατάθεση 11 και δέκα το βράδυ που τα θέματα που έχει αποτελούν ένα ολόκληρο αυτοτελές νομοσχέδιο». Ο κ. Γιαννούλης, παράλληλα, κατηγόρησε τον Υπουργό Δικαιοσύνης ότι κατά την χθεσινή του τοποθέτηση στην Επιτροπή, αναφερόμενος στις αντιδράσεις σχετικά με την κλήρωση του Δικαστικού Συμβουλίου για τον Χρήστο Τριαντόπουλο και τα αίτια της τραγωδίας των Τεμπών, «χαρακτήρισε το ΠΑΣΟΚ και το ΣΥΡΙΖΑ ως κόμματα του περιθωρίου», λέγοντας «έλεος, με αυτή την χυδαιότητα» και ο βουλευτής είπε «απαιτώ, στο όνομα των συναδέλφων, ο υπουργός να μας ορίσει τι θεωρεί "περιθωριακά" κόμματα και τι θεωρεί ανακόλουθο στο ύψος των περιστάσεων».

Ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΚΚΕ Νίκος Καραθανασόπουλος, σχολιάζοντας την νυχτερινή κατάθεση τροπολογιών είπε πως «η ιστορία επαναλαμβάνεται και από αυτή την Κυβέρνηση, όπως έκαναν και οι προηγούμενες». Αναφερόμενος στην τροπολογία για το ΝΟΚ είπε η νομοθετική αυτή διαδικασία που επιλέγεται δεν μπορεί να λύσει τα σοβαρά προβλήματα αλλά επιλέγεται «γιατί η Κυβέρνηση θέλει να εξυπηρετήσει συγκεκριμένα οικονομικά συμφέροντα» και ζήτησε την απόσυρσή της. Για την διάταξη της τροπολογίας που αφορά τις απαγορεύσεις συμμετοχής πολιτικών σε εταιρείες της αλλοδαπής, ο κ. Καραθανασόπουλος είπε ότι υπάρχουν οι υποψίες ότι «μπορεί να είναι φωτογραφική».

Ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της Πλεύσης Ελευθερίας Αλέξανδρος Καζαμίας, από τη δική του πλευρά εξέφρασε την αντίδρασή του στην κατάθεση νυχτερινών τροπολογιών λέγοντας πως το ζήτημα «δεν είναι μόνο αυτές οι δύο συγκεκριμένες τροπολογίες» αλλά το γεγονός ότι «όλους τους προηγούμενους μήνες δεν έχει υπάρξει ούτε μια τροπολογία που να κατατέθηκε σε νομοσχέδιο λίγο πριν από τις τελευταίες νυχτερινές ώρες της προηγούμενης ημέρας». Το φαινόμενο αυτό, είπε ο κ. Καζαμίας «είναι μανιέρα για την Κυβέρνηση» και το πράττει «για έναν προφανή λόγο, να αιφνιδιάζει τους βουλευτές, να μην μπορούν να μελετηθούν οι δικογραφίες σωστά ώστε οι ρυθμίσεις να περνούν χωρίς ουσιαστικό έλεγχο». Ο βουλευτής, υποστήριξε ότι οι τροπολογίες αυτές τόσο πρόχειρες που έχουν ακόμα και λάθη. Έχουν ασύνδετα άρθρα μεταξύ τους.

Η συζήτηση συνεχίζεται με τις τοποθετήσεις των εισηγητών και ειδικών αγορητών των κομμάτων, με την υπόθεση των Τεμπών να είναι στο πολιτικό επίκεντρο των ομιλιών των βουλευτών.

