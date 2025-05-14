Δίκη «Σπαρτιατών»: Αθώοι όλοι οι κατηγορούμενοι για εξαπάτηση των εκλογέων

Την αθώωση των 13 κατηγορουμένων στην υπόθεση της εξαπάτησης εκλογέων από βουλευτές που εκλέχθηκαν με το κόμμα «Σπαρτιάτες» στις εκλογές του Ιουνίου 2023, αποφάσισε το Μονομελές Εφετείο.

Ο πρόεδρος του δικαστηρίου υιοθετώντας την εισαγγελική πρόταση, έκρινε αθώους τους 11 κατηγορούμενους βουλευτές για την κατηγορία της εξαπάτησης εκλογέων, τον Ηλία Κασιδιάρη για ηθική αυτουργία στην εξαπάτηση καθώς και τον δικηγόρο που σύμφωνα με τη δικογραφία ήταν συνεργός στο αδίκημα των βουλευτών. «Δεν μπορεί να πει κανείς ότι οι ψηφοφόροι δεν ήξεραν τι έκαναν. Δεν αποδείχθηκε η εξαπάτηση. Ως εκ τούτου αθώοι» είπε ο πρόεδρος μέσα σε μια κατάμεστη αίθουσα που ξέσπασε σε χειροκροτήματα.

Η υπόθεση έφθασε στη Δικαιοσύνη μετά από δημόσιες δηλώσεις του επικεφαλής των «Σπαρτιατών» Βασίλη Στίγκα περί συνθηκών «μαφίας» εντός του κόμματος εξαιτίας επαφών βουλευτών με τον καταδικασμένο για τη Χρυσή Αυγή, Ηλία Κασιδιάρη.

Ο κ. Στίγκας, μοναδικός μάρτυρας στην υπόθεση, στο δικαστήριο ανακάλεσε τις καταγγελίες του, ισχυριζόμενος ότι λόγω φόρτισης και πίεσης υπερέβαλε σε όσα είχε πει.

Η εισαγγελέας στην απαλλακτική πρότασή της ανέφερε μεταξύ άλλων: «Δεν αποδείχθηκε από κανένα στοιχείο παραπλάνηση κάποιου εκλογέα, δεν υπάρχουν στοιχεία εκλογέων ή έστω ο αριθμός των εκλογέων που υποτίθεται ότι εξαπατήθηκαν».

Πηγή: skai.gr

