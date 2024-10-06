Μεγάλη είναι η συμμετοχή των πολιτών στις εκλογές για την ανάδειξη προέδρου στο ΠΑΣΟΚ.

Στους 275.375 υπολογίστηκαν οι ψηφίσαντες λίγο μετά τις 18:30.

Συγκεκριμένα, έως τις 17.00 είχαν ψηφίσει 234.343 φίλοι και μέλη, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση για τη συμμετοχή στην εκλογική διαδικασία ανάδειξης Προέδρου ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής.

Μάλιστα σύμφωνα με πληροφορίες 150.000 από τους ψηφίσαντες είναι νέα μέλη της παράταξης.

Η συμμετοχή αυτή συνεπάγεται αύξηση 12,3% σε σχέση με το 2021 που ήταν 208.363.

Λίγο μετά τις 18:00 οι ψηφίσαντες ήταν 260.288 με την αύξησή των συμμετεχόντων στη διαδικασία να υπολογίζεται ΠΙΑ στο 11,25%

Την ίδια ώρα, πληροφορίες επεσήμαναν πως λίγο πριν από τις 3 το μεσημέρι είχαν ψηφίσει 187.500 πολίτες και λίγο μετά τις 15:300 ξεπέρασαν τους 200.000 και η συμμετοχή σε σχέση με το 2021 εκτιμάται λίγο πριν τις 16:00, αυξημένη κατά 19%.

Tα επίσημα στοιχεία που ανακοίνωσε νωρίτερα η ΕΔΕΚΑΠ ανέφεραν πως μέχρι τις 14:00 είχαν ψηφίσει 167.814 φίλοι και μέλη.

Η συμμετοχή σε σχέση με τη διαδικασία του 2021 ήταν αυξημένη κατά 21,4%.

Το 50% όσων έχουν ψηφίσει προέρχεται από Αττική και Κεντρική Μακεδονία.

Τις πρώτες δύο ώρες είχαν ψηφίσει 18.000 πολίτες, με τη συμμετοχή να είναι αυξημένη σε σχέση με το 2021 κατά 31%.

Σύμφωνα με τον ανταποκριτή του ΣΚΑΪ στο Λονδίνο, Θανάση Γκαβό, λόγω της υψηλής προσέλευσης έχει πέσει το σύστημα.

Παράταση ζητά ο Χάρης Δούκας

Με επιστολή του στην ΕΔΕΚΑΠ ο εκπρόσωπος του Χάρη Δούκα, Μαρίνος Σκανδάμης, ζήτησε την παράταση του χρόνου λήξης της ψηφοφορίας.

Η παράταση κρίνεται επιβεβλημένη δεδομένου ότι υπάρχει ιδιαίτερα αυξημένη συμμετοχή στην εκλογική διαδικασία και σχηματίζονται ουρές εκλογέων που ταλαιπωρούνται.

Απόφαση για παράταση

Σύμφωνα με απόφαση της ΕΔΕΚΑΠ δίνεται 1 ώρα παράταση στην ψηφοφορία.

Η διαδικασία

Οι κάλπες είναι προγραμματισμένο να κλείσουν στις 7 το βράδυ, εκτός και αν η ΕΔΕΚΑΠ αποφασίσει να δώσει παράταση, εφόσον διαπιστωθεί ότι υπάρχει ακόμη σημαντική προσέλευση ψηφοφόρων, ιδίως στα μεγάλα εκλογικά κέντρα της Αττικής και της Θεσσαλονίκης.

Δικαίωμα να ψηφίσουν έχουν τα μέλη του κόμματος και επιπλέον όσοι άλλοι άνω των 16 το επιθυμούν δηλώνοντας, σε όποιο εκλογικό κέντρο προσέλθουν, πως θέλουν να εγγραφούν είτε ως μέλη είτε ως φίλοι και υπογράψουν υπεύθυνη δήλωση ότι δεν είναι μέλη άλλου κόμματος.

Όλοι οι ψηφοφόροι θα καταβάλουν ως αντίτιμο το ποσό των 3 ευρώ.

Θα πρέπει να έχουν μαζί τους για την ταυτοπροσωπία αστυνομική ταυτότητα ή διαβατήριο ή οποιοδήποτε άλλο δημόσιο έγγραφο ( π.χ δίπλωμα οδήγησης).

Το ψηφοδέλτιο είναι κοινό με αλφαβητική σειρά των υποψηφίων: Νίκος Ανδρουλάκης, Παύλος Γερουλάνος, Νάντια Γιαννακοπούλου, Άννα Διαμαντοπούλου, Χάρης Δούκας και Μιχάλης Κατρίνης και μπαίνει σταυρός προτίμησης.

Για να εκλεγεί νέος πρόεδρος απαιτείται να συγκεντρώσει το 50+1 των ψήφων κι αν δεν το καταφέρει τότε οι δύο πρώτοι θα αναμετρηθούν σε β γύρο την επόμενη Κυριακή 13 Οκτωβρίου.

Τα αποτελέσματα αναμένονται μετά τις 9 το βράδυ.

Πηγή: skai.gr

