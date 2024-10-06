Οι δημοκρατικοί πολίτες σε όλη τη χώρα, με τη συμμετοχή και την απόφασή τους, δίνουν τη δύναμη στο κίνημά μας να γίνει πάλι μεγάλο και νικηφόρο» δήλωσε από την Ηλεία ο Μιχάλης Κατρίνης, ο ένας εκ των έξι υποψηφίων για την προεδρία του ΠΑΣΟΚ, αφού προσήλθε για να ψηφίσει.

«Από την ελληνική επαρχία, εδώ που χτυπά η καρδιά του ΠΑΣΟΚ, στέλνω μήνυμα νίκης και ελπίδας. Το ΠΑΣΟΚ επιστρέφει για να γίνει η μεγάλη δημοκρατική παράταξη ξανά δύναμη αλλαγής και ανατροπής. Μπορούμε και θα τα καταφέρουμε. Σήμερα θα δώσουμε το μήνυμα ότι το ΠΑΣΟΚ επιστρέφει πρωταγωνιστικό και νικηφόρο», πρόσθεσε.

Οι κάλπες είναι προγραμματισμένο να κλείσουν στις 7 το βράδυ, εκτός κι αν η αρμόδια επιτροπή του κόμματος (ΕΔΕΚΑΠ) αποφασίσει να δώσει παράταση, εφόσον διαπιστωθεί ότι υπάρχει ακόμη σημαντική προσέλευση ψηφοφόρων, ιδίως στα μεγάλα εκλογικά κέντρα της Αττικής και της Θεσσαλονίκης.

Δικαίωμα να ψηφίσουν έχουν τα μέλη του κόμματος και επιπλέον όσοι άλλοι άνω των 16 το επιθυμούν δηλώνοντας, σε όποιο εκλογικό κέντρο προσέλθουν, πως θέλουν να εγγραφούν είτε ως μέλη είτε ως φίλοι και υπογράψουν υπεύθυνη δήλωση ότι δεν είναι μέλη άλλου κόμματος.

